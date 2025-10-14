Hà Nội

Vũ Thuý Quỳnh gây 'bão' sự kiện với váy ôm sát, khoét ngực táo bạo

Giải trí

Vũ Thuý Quỳnh gây 'bão' sự kiện với váy ôm sát, khoét ngực táo bạo

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang mới đây, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn chiếc đầm ôm sát, khoét ngực sâu đầy gợi cảm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tại sự kiện, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh lựa chọn thiết kế đầm ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu và trễ nải khoe trọn vòng 1 căng đầy.
Bộ trang phục tôn triệt để đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo nhỏ gọn cùng vóc dáng nuột nà của nàng Á hậu.
Vũ Thuý Quỳnh ghi điểm với gương mặt sắc sảo, vừa mang vẻ ngọt ngào, nữ tính nhưng cũng toát lên khí chất sang chảnh.
Người đẹp đến từ Điện Biên sở hữu khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu hút cùng thần thái tự tin trước ống kính.
Đặc biệt, lợi thế chiều cao nổi bật 1,74 m cùng số đo ba vòng chuẩn 85-61-97 cm giúp Á hậu dễ dàng “chiếm sóng” mỗi khi xuất hiện.
Trong khung hình, cô nổi bật với vóc dáng quyến rũ, đường cong chuẩn chỉnh, không chút mỡ thừa.
Trước khi đến với Miss Universe Vietnam 2024 và ghi danh Á hậu 2, cô từng được khán giả quen mặt khi tham dự chương trình The New Mentor và là học trò của Hương Giang.
Người đẹp cũng từng lọt top 5 cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2023, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đảm nhiệm vị trí mentor trong show truyền hình thực tế Miss International Queen Vietnam 2025.
Vũ Thuý Quỳnh sinh năm 1998, là một model, người mẫu ảnh có tiếng.
Về đời tư, Vũ Thúy Quỳnh từng dính nghi vấn yêu đương đồng giới với người mẫu Hà Kino. Gần đây, người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh
#Vũ Thuý Quỳnh #Thuý Quỳnh #Vũ Thuý Quỳnh Đức Phạm

