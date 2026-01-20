Hà Nội

Phát hiện bất ngờ về ngôi làng cổ bị bỏ hoang từ thế kỷ 15

Kho tri thức

Phát hiện bất ngờ về ngôi làng cổ bị bỏ hoang từ thế kỷ 15

Một ngôi làng Trung Cổ đã bị bỏ hoang từ thế kỷ 15 vừa được khai quật, mang đến những hiểu biết mới về đời sống cộng đồng xưa ở Anh.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Theo đó, các nhà khảo cổ học gần đây đã phát hiện ra tàn tích của một ngôi làng Thời Trung Cổ bị thất lạc từ lâu, nhờ vào một cuộc khai quật chuẩn bị trước khi xây dựng một dự án trang trại điện gió ngoài khơi. Ảnh: @Wessex Archaeology.
Wessex Archaeology thông báo rõ, nhóm nghiên cứu của họ đã phát hiện một khu định cư cổ chưa từng được biết đến trước đây gần Friston, một ngôi làng hiện đại ở East Suffolk, nước Anh. Ảnh: @Wessex Archaeology.
"Đây không chỉ là không gian sống, chúng còn đóng vai trò là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, với lò sưởi cổ trung tâm để nấu nướng và sưởi ấm tập thể”, thông cáo báo chí của Wessex Archaeology cho biết. Ảnh: @Wessex Archaeology.
Mặc dù các công trình bằng gỗ trong khu định cư này đã mục nát từ lâu, nhưng dấu tích của các hố cọc cho thấy, chúng từng là những công trình kiên cố, dài tới 19 mét và rộng tới 6 mét. Ảnh: @Wessex Archaeology.
Những hình ảnh từ cuộc khai quật cho thấy, các nhà khảo cổ đang cầm trên tay một số hiện vật cổ, chúng bao gồm các công cụ bằng đá lửa và các mảnh gốm vỡ. Ảnh: @Wessex Archaeology.
Chuyên gia cho biết, ngôi làng này đã bị bỏ hoang vào những năm 1.400 -1.500 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Wessex Archaeology.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết rõ. Ảnh: @Wessex Archaeology.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
