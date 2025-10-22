Hà Nội

'Vợ quốc dân' Phương Ly phong cách cực chiến sau nhuộm da

Cộng đồng trẻ

'Vợ quốc dân' Phương Ly phong cách cực chiến sau nhuộm da

Sự thay đổi về màu da cùng gu thời trang tinh tế, cá tính đã tạo nên một Phương Ly phiên bản cực kỳ "chiến" đầy mới mẻ.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, cái tên Phương Ly lại trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng không chỉ bởi các bản hit mà còn nhờ vào màn "lột xác" ngoạn mục về phong cách. (Ảnh: IGNV)
Từ hình ảnh "nàng thơ" với làn da trắng hồng quen thuộc, giọng ca Anh là ngoại lệ của em đã mạnh dạn thay đổi với làn da nâu bóng khỏe khoắn, một xu hướng đang được nhiều ngôi sao quốc tế và Việt Nam hưởng ứng. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là màu da, mà còn kéo theo một cuộc "cách mạng" trong phong cách thời trang của "vợ quốc dân" Phương Ly, mang đến một hình tượng mới mẻ: cá tính, khỏe khoắn, và cực kỳ quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới được Phương Ly chia sẻ cho thấy sự ưu ái của cô với những item thời trang tôn dáng và nổi bật cá tính. (Ảnh: IGNV)
Nữ ca sĩ diện mẫu áo ôm sát đơn giản nhưng cắt xẻ tinh tế với phần cổ yếm màu đen. Thiết kế này không chỉ khoe khéo bờ vai thon thả, hình xăm nghệ thuật trên cánh tay mà còn làm nổi bật vòng eo "con kiến" và vòng bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp với chiếc chân váy bó sát, cạp trễ với họa tiết da động vật lạ mắt, mang lại cảm giác hoang dại, mạnh mẽ và quyến rũ theo phong cách Âu Mỹ. (Ảnh: IGNV)
Cách phối áo đen tối giản cùng chân váy họa tiết nổi bật, cạp trễ kéo thấp giúp Phương Ly khoe khéo đường xương hông quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trang phục được hoàn thiện bằng phụ kiện kính râm mắt mèo nhỏ cá tính, vừa mang tính che chắn vừa là điểm nhấn "cool ngầu" cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Màu da rám nắng tôn lên vẻ đẹp mặn mà, đầy sức sống và trưởng thành hơn. Cách tạo dáng của cô nàng cũng vô cùng quyến rũ và mang tinh thần phóng khoáng. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô bước đi trên bãi cát trắng, giữa những tảng đá tự nhiên, càng làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy sức sống trong giao diện mới này. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Phương Ly #phong cách mới #nhuộm da nâu #thời trang cá tính #ca sĩ Việt #xu hướng thời trang

