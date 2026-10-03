Vinmec tại ELSA 2026: Kết nối tri thức quốc tế cá thể hóa điều trị ngoại khoa

Mới đây, Hệ thống Y tế Vinmec đồng hành cùng Hội phẫu thuật Nội soi châu Á - ELSA (Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia) tổ chức Hội nghị Khoa học Phẫu thuật Nội soi và Nội soi châu Á 2026 tại Huế. Sự kiện thu hút hơn 800 đại biểu quốc tế, mang đến những giải pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm.

Đưa những tiến bộ mới nhất của ngoại khoa đến Việt Nam

Với chủ đề “Nâng cao phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thông qua đổi mới”, ELSA 2026 quy tụ các chuyên gia, phẫu thuật viên hàng đầu trong khu vực để cập nhật những bước tiến mới trong phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.

Lần đầu diễn ra tại Huế, hội nghị không chỉ là nơi trình bày các kết quả nghiên cứu mới mà còn mở ra cơ hội trao đổi trực tiếp về những vấn đề đang đặt ra trong thực hành ngoại khoa: làm thế nào để thực hiện các ca mổ phức tạp với độ chính xác cao hơn, giảm tổn thương mô lành và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Đây cũng là giá trị nổi bật của ELSA 2026 với Việt Nam. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ qua các công bố khoa học, các phẫu thuật viên trong nước có cơ hội trực tiếp trao đổi với những chuyên gia đang triển khai các kỹ thuật tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm xử lý ca bệnh và cập nhật những thay đổi trong thực hành lâm sàng.

Trong dòng chảy chuyên môn đó, Vinmec tham gia ELSA 2026 ở cả vai trò tổ chức, điều phối và đóng góp học thuật.

TS.BS Lê Quan Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, Phó Chủ tịch ELSA nhiệm kỳ 2025–2027 và Đồng Trưởng Ban Tổ chức ELSA 2026, là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia tổ chức hội nghị.Cùng với đó, các chuyên gia Vinmec gồm PGS.TS Phạm Văn Bình, PGS.TS Trần Ngọc Sơn, PGS.TS Phạm Văn Năng, TS.BS Hoàng Thanh Vân và TS.BS Nguyễn Ngọc Khánh tham gia điều phối nhiều phiên chuyên môn, trình bày các báo cáo trong những lĩnh vực như ngoại nhi, ung bướu và tiêu hóa.

Đại diện Ban tổ chức và các chuyên gia y khoa quốc tế tham dự Hội nghị ELSA 2026 tại TP. Huế. (Nguồn: Ban tổ chức ELSA)

Điểm đáng chú ý là các phiên thảo luận không dừng ở việc giới thiệu kỹ thuật mới, mà tập trung vào cách đưa tiến bộ đó vào thực hành. Những kinh nghiệm từ các ca bệnh thực tế tại Việt Nam được đặt cạnh dữ liệu và kinh nghiệm quốc tế, tạo nên trao đổi hai chiều giữa các phẫu thuật viên.

Bên cạnh các kỹ thuật phẫu thuật robot, nội soi và xâm lấn tối thiểu, các bác sĩ của Vinmec cũng mở rộng chia sẻ sang các hướng tiếp cận mới trong điều trị bệnh lý phức tạp, trong đó có liệu pháp CAR-T. Việc cập nhật các tiến bộ từ nhiều chuyên ngành kết hợp giữa ngoại khoa, ung bướu và các liệu pháp điều trị tiên tiến nhằm mang đến giải pháp phù hợp cho từng người bệnh.

Với Vinmec, đây cũng là cơ hội đưa những kinh nghiệm lâm sàng đã được tích lũy trong quá trình điều trị các bệnh lý phức tạp đến với cộng đồng ngoại khoa khu vực, đồng thời tiếp nhận những phương pháp mới để tiếp tục hoàn thiện thực hành tại hệ thống.

Nâng cao trải nghiệm người bệnh: Giảm tổn thương, rút ngắn quá trình hồi phục

Trong phẫu thuật, một kỹ thuật mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra thay đổi cụ thể cho người bệnh. Đây cũng là hướng tiếp cận được nhấn mạnh tại ELSA 2026: phát triển phẫu thuật xâm lấn tối thiểu không chỉ để nâng cao độ chính xác trong thao tác, mà còn giảm tổn thương và rút ngắn quá trình hồi phục.

Với phẫu thuật nội soi và robot, những ưu thế về khả năng quan sát, độ linh hoạt của dụng cụ và độ chính xác trong thao tác có thể giúp bác sĩ xử lý các vị trí phẫu thuật khó tiếp cận qua những đường mổ nhỏ hơn. Với người bệnh, điều này có thể đồng nghĩa với ít đau hơn sau mổ, giảm mất máu, giảm nguy cơ biến chứng và sớm trở lại sinh hoạt.

Song song với kỹ thuật phẫu thuật, chương trình Phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS) đang thay đổi cách người bệnh được chăm sóc trước, trong và sau ca mổ. Thay vì chỉ tập trung vào cuộc phẫu thuật, ERAS xây dựng một quy trình liên tục từ chuẩn bị trước mổ, kiểm soát đau, dinh dưỡng đến vận động sớm sau phẫu thuật, qua đó hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh và giảm thời gian nằm viện.

Tại Vinmec, việc tiếp cận những tiến bộ này được đặt trong mô hình điều trị tích hợp giữa lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo. Dữ liệu từ thực hành điều trị được sử dụng để đánh giá hiệu quả kỹ thuật, trong khi các kết nối chuyên môn quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận những phương pháp mới.

Chuyên gia Vinmec giao lưu cùng đồng nghiệp quốc tế tại gian hàng triển lãm y khoa trong khuôn khổ ELSA 2026. (Nguồn: Vinmec)

Mục tiêu cuối cùng không phải là đưa thêm một công nghệ vào phòng mổ, mà là lựa chọn đúng kỹ thuật cho đúng người bệnh. Với những ca bệnh phức tạp, quá trình hội chẩn đa chuyên khoa, phân tích dữ liệu và xây dựng phác đồ phù hợp từng trường hợp giúp các quyết định điều trị được cá thể hóa thay vì áp dụng một phương pháp chung cho mọi bệnh nhân.

Từ một diễn đàn khoa học quy mô khu vực, ELSA 2026 vì thế trở thành một mắt xích trong quá trình kết nối tri thức ngoại khoa quốc tế với thực hành tại Việt Nam. Với Vinmec, sự đồng hành này tiếp tục củng cố mô hình Hệ thống Y tế hàn lâm phi lợi nhuận, nơi nghiên cứu và đào tạo được gắn trực tiếp với thực hành lâm sàng, để những tiến bộ của y học có thể được chuyển hóa thành giá trị cụ thể hơn cho người bệnh.