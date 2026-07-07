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Doanh nghiệp

Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm

Mang khối u tuyến giáp khổng lồ suốt gần hai thập kỷ, cụ bà Nguyễn Thị Cạnh (88 tuổi, Quảng Ninh) từng bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật do rủi ro quá lớn.

PV

May mắn là sau một cuộc gặp tình cờ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, nữ bệnh nhân cao tuổi đã được loại bỏ khối u khổng lồ, tái thông đường thở thành công.

Nhiều lần bị từ chối phẫu thuật vì rủi ro "tử vong trên bàn mổ"

Khối u ở vùng cổ của bà Cạnh âm thầm xuất hiện từ cách đây khoảng 18 năm. Những năm đầu, u còn nhỏ, không gây nhiều khó chịu nên cụ tự theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, theo thời gian, khối u phát triển không ngừng, đến khi vượt quá 10 cm, nó không chỉ làm biến dạng toàn bộ vùng cổ trước mà còn chèn ép mạch máu lớn, đẩy lệch khí quản. U lớn khiến việc hít thở, nuốt thức ăn và sinh hoạt hàng ngày của cụ ngày càng trở nên khó khăn.

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Khối u tuyến giáp khổng lồ gây khó khăn trong hít thở và sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân.

Hơn 10 năm ròng rã, cụ cùng người thân đã gõ cửa nhiều bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội với hy vọng được phẫu thuật để cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, tất cả đều khép lại bằng những cái lắc đầu ái ngại với cùng một lý do: tuổi bệnh nhân đã quá cao, khối u lớn và nằm sát các cấu trúc giải phẫu trọng yếu vùng cổ, khiến nguy cơ tử vong trên bàn mổ là cực kỳ lớn. Sau nhiều lần bị từ chối, cụ dần nghĩ mình sẽ phải mang theo khối u ấy đến hết cuộc đời.

Bước ngoặt đến trong một lần cụ đến Bệnh viện Vinmec Hạ Long để thăm cháu đang điều trị tại đây. Tình cờ nhìn thấy khối u bất thường vùng cổ của bà, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, đã chủ động đến hỏi thăm.

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Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hạ Long thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến giáp khổng lồ cho bệnh nhân.

Qua thăm khám ban đầu, nhận thấy đây là trường hợp đặc biệt phức tạp, bác sĩ Hùng cùng ê-kíp nhanh chóng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và khả năng can thiệp. Thách thức không chỉ nằm ở việc cắt bỏ khối u khổng lồ tồn tại gần hai thập kỷ, mà còn phải kiểm soát chặt chẽ mọi nguy cơ trong suốt quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi sức sau mổ cho một bệnh nhân gần 90 tuổi.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng lợi ích và nguy cơ, ê-kíp thống nhất thực hiện ca mổ với mục tiêu cao nhất: bảo đảm an toàn và mang lại cơ hội điều trị dứt điểm cho người bệnh.

60 phút căng thẳng bóc tách khối u sát mạch máu lớn cho bệnh nhân cao tuổi

Theo ThS.BS Phạm Hòa Hưng, Trưởng khoa Gây mê Giảm đau, thử thách lớn nhất bắt đầu ngay từ công đoạn gây mê.

Khối u phát triển lớn, chèn ép và làm lệch khí quản, đồng thời thõng sâu xuống trung thất khiến việc đặt nội khí quản trở nên đặc biệt phức tạp. Ở tuổi 88, khả năng đáp ứng của các cơ quan đối với gây mê cũng giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng.

Sau khi kiểm soát đường thở thành công, ca phẫu thuật chính thức được tiến hành dưới sự phụ trách của TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng. Trong hơn 60 phút, ê-kíp phải bóc tách khối u nằm sát các động - tĩnh mạch cảnh và hệ thống dây thần kinh thanh quản. Đây đều là những cấu trúc quan trọng, chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể gây biến chứng nặng nề cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng kỹ thuật phẫu thuật chính xác, toàn bộ khối u đã được bóc tách thành công, gần như không gây chảy máu và vẫn bảo tồn được các mạch máu, dây thần kinh quan trọng.

Chỉ sau một ngày phẫu thuật, bà Nguyễn Thị Cạnh đã có thể ăn uống, vận động nhẹ nhàng và gần như không còn cảm giác đau nhiều.

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Bệnh nhân phục hồi trong niềm hạnh phúc của ê-kíp bác sĩ và gia đình.

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh, tuổi cao không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn cơ hội phẫu thuật. Với những trường hợp bệnh lý phức tạp, điều quan trọng là phải đánh giá đầy đủ nguy cơ, chuẩn bị kỹ lưỡng phương án gây mê hồi sức và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho từng người bệnh.

Ngày rời bệnh viện, bà Cạnh không giấu được xúc động: "Suốt hơn 10 năm tìm kiếm cơ hội điều trị nhưng đều không thành, cho đến khi gặp được bác sĩ Hùng tại bệnh viện Vinmec Hạ Long. Với tôi, đó là một cái duyên, một may mắn lớn - như vớ được vàng."

Trường hợp của cụ bà 88 tuổi được giải cứu đường thở không chỉ là hành trình cá nhân thoát khỏi gánh nặng mang theo suốt gần hai thập kỷ. Đó còn là minh chứng cho thấy nhiều ca bệnh ngoại khoa phức tạp, vốn trước đây người dân phải vượt hàng trăm kilomet lên tuyến trung ương chữa trị, nay đã có thể được giải quyết ngay tại địa phương. Hơn thế, đây còn là câu chuyện đẹp về tấm lòng nhân ái của những người thầy thuốc chân chính, luôn mong muốn mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho người bệnh.

#Phẫu thuật khối u tuyến giáp lớn #Chữa bệnh nhân cao tuổi #Thách thức gây mê và phẫu thuật #Hồi phục sau phẫu thuật phức tạp #Ý nghĩa nhân đạo trong y học

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