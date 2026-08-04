TP.HCM: Chung tay hiện thực hóa mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ

Vừa qua, UBND Phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại địa phương.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu trong năm 2026 mọi người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ, đồng thời lập hồ sơ sức khỏe điện tử giúp quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Tháng 7, Sở Y tế TP.HCM chính thức phát động đợt cao điểm 150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu mọi người dân TP.HCM được khám sức khỏe trong năm 2026. Chương trình hướng đến bảo đảm mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, có hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP.HCM mà còn là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa tinh thần Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển đổi mô hình từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe chủ động". Theo định hướng này, ngành y tế lấy dự phòng làm nền tảng, lấy dữ liệu làm công cụ quản trị và đặt người dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Trạm Y tế Phường Thạnh Mỹ Tây

Các chuyên gia y tế nhận định, với quy mô gần 15 triệu dân trên toàn thành phố, để hoàn thành mục tiêu toàn bộ người dân được khám sức khỏe trong vòng 7 tháng đòi hỏi năng lực tổ chức, nguồn nhân lực y tế và hạ tầng dữ liệu phải vận hành đồng bộ. Toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập, lực lượng y tế cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp đều được huy động. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là điều kiện kỹ thuật không thể thiếu.

Hưởng ứng đợt cao điểm này, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu mỗi người dân trên địa bàn phường được chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ trong năm 2026, ngày 23/07 vừa qua, UBND Phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) đã phối hợp với Bệnh viện Quân Y 4, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ lưu động miễn phí. Chương trình diễn ra hiệu quả nhờ sự phối hợp chặt chẽ. Bệnh viện Quân Y 4 trực tiếp tổ chức khám với đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa. Trạm Y tế phường Thạnh Mỹ Tây đảm nhiệm công tác điều phối, rà soát danh sách. Trong khi đó, các chuyên viên y tế Long Châu phối hợp nhập liệu, hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn người dân.

Từ sáng sớm, không khí tại điểm khám đã trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn người dân đến đăng ký khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Các khu vực tiếp đón, hướng dẫn, lấy thông tin và khám chuyên khoa được bố trí khoa học, giúp người dân di chuyển thuận tiện. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện viên, hoạt động khám diễn ra trật tự, nhanh chóng, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi.

Phường Thạnh Mỹ Tây đặt mục tiêu đến tháng 12/2026, hơn 144.300 người dân trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí, phát hiện và phòng ngừa nguy cơ bệnh tật từ sớm. Ảnh: Trạm Y tế Phường Thạnh Mỹ Tây

Các hoạt động khám sức khỏe bao gồm: lấy mẫu máu để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng; đo các chỉ số quan trọng như: huyết áp, chiều cao, cân nặng và tính chỉ số khối cơ thể (BMI); khám 07 chuyên khoa gồm Nội, Ngoại, Sản, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt và Da liễu; tư vấn tầm soát các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính như: tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường... Bên cạnh đó, người dân còn được các bác sĩ, chuyên gia chia sẻ kiến thức y khoa về các xây dựng chế độ dinh dưỡng, luyện tập và sinh hoạt hợp lý… hướng đến nâng cao nhận thức chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật cho bản thân và gia đình.

Đại diện UBND phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện sớm bệnh tật, can thiệp kịp thời và quản lý sức khỏe liên tục ngay từ tuyến cơ sở. Theo mục tiêu đề ra, phường Thạnh Mỹ Tây phấn đấu hoàn thành công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn trước tháng 12/2026, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đội ngũ y tế tận tình hỗ trợ, đảm bảo các khâu kiểm tra sức khoẻ diễn ra thuận tiện cho người dân. Ảnh: H.Khánh

Theo đại diện địa phương, toàn bộ kết quả khám và tầm soát sẽ được cập nhật, liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân, tạo nền tảng quản lý sức khỏe theo vòng đời. Dữ liệu sức khỏe được kết nối với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe "đúng - đủ - sạch - sống", bảo đảm mỗi người dân đều có thông tin sức khỏe đầy đủ, chính xác và được theo dõi liên tục. Việc số hóa và đồng bộ dữ liệu không chỉ giúp ích cho người dân trong quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài, mà còn hỗ trợ ngành y tế quản lý thông tin sức khỏe hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, đưa y tế số “bén rễ sâu” vào đời sống dân sinh. Trong thời gian tới, UBND phường Thạnh Mỹ Tây và trạm y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo mục tiêu đề ra.

Thông qua sự phối hợp các đơn vị công - tư, hoạt động cho thấy tính hiệu quả của mô hình xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội.

Chung tinh thần vì một Việt Nam khỏe mạnh, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Từ tháng 4 đến nay, đơn vị đã đồng hành cùng 57 địa phương, phối hợp 418 trạm y tế mở rộng 542 chương trình tầm soát, khám sức khỏe, tư vấn y tế và cấp thuốc miễn phí cho hơn 115.000 người dân trên toàn quốc. Hợp lực cùng UBND phường Thạnh Mỹ Tây và các đơn vị y tế lần này tiếp tục là bước tiến trên hành trình “gần dân, sát dân”, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu tại các địa phương, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng sự chăm sóc công bằng, văn minh và hiện đại.

Đại diện doanh nghiệp y tế khẳng định: “Hoạt động tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực phụng sự cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng chính là cam kết bền vững của chúng tôi hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Thông qua mạng lưới hơn 2.678 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn và sự hợp tác chặt chẽ với ban, ngành, địa phương, Long Châu mong muốn đưa các chương trình chăm sóc ý nghĩa đến gần hơn với người dân ở khắp mọi miền, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho người Việt.”