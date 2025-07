VinFast VF 8 - SUV 5 chỗ đáng sở hữu nhất tầm giá 1 tỷ đồng

VF 8 “trên cơ” mọi đối thủ về động cơ và công nghệ

“Trong cùng tầm giá, không có bất kỳ mẫu xe xăng nào có động cơ khỏe bằng VF 8. Đạp ga là ăn ngay” - reviewer Trương Ngọc Dương (chủ kênh Dương Dê) đã phải thốt lên sau khi cầm lái mẫu SUV thuần điện của VinFast.

Thực tế, ở phiên bản Plus, VF 8 được trang bị khối động cơ mạnh mẽ lên tới 402 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 620 Nm - thông số vượt trội hoàn toàn so với nhiều mẫu SUV chạy xăng trong cùng tầm tiền. Nhờ đó, VF 8 chỉ mất khoảng 5,58 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h, mang lại cảm giác lái cực kỳ phấn khích và tự tin, dù vượt xe trên cao tốc hay băng qua địa hình phức tạp.

“Chỉ cần ấn ga là người dính ghế. Chiếc xe lao đi một cách mượt mà và hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng gầm gừ nào của động cơ”, một chuyên gia của kênh Autodaily không giấu được sự ngạc nhiên khi trải nghiệm thực tế.

Không chỉ có sức mạnh động cơ đáng nể, VF 8 còn chinh phục chủ xe nhờ loạt công nghệ thông minh mà các mẫu xe xăng cùng tầm giá khó sánh kịp như cập nhật phần mềm từ xa qua smartphone, hỗ trợ lên kế hoạch hành trình tối ưu, hay trợ lý ảo thông minh... Những tính năng này không chỉ nâng tầm trải nghiệm lái mà còn biến chiếc xe trở thành “người bạn đồng hành” thực sự thông minh, tiện ích trên mọi cung đường.

Công nghệ an toàn cũng là điểm nhấn giúp VF 8 “ăn điểm” với người dùng Việt. Theo đánh giá từ tổ chức ASEAN NCAP, VF 8 đạt điểm an toàn 5 sao - mức cao nhất của hệ thống. Mẫu SUV này được trang bị tới 11 túi khí, cùng hàng loạt công nghệ an toàn chủ động như phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA... Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng gồm giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp trước… mang lại sự an tâm tối đa cho người lái trong mọi tình huống.

“Đi xe ban đêm trên đường cao tốc, rất khó quan sát, vạch đường nhìn còn không rõ nhưng nhờ tính năng ADAS mà tôi lái rất nhàn. Xe ôm cua rất mượt, tự động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước”, anh Thành (kênh vlog Thành Auto), chia sẻ về tính năng ADAS trên chiếc VinFast VF 8 Plus.

Chi phí sở hữu thấp kỷ lục, 2 năm sạc pin miễn phí

Một điểm cộng lớn giúp VinFast VF 8 bứt phá trên thị trường chính là chi phí lăn bánh thấp bậc nhất phân khúc, cùng chi phí vận hành dễ chịu đến bất ngờ. Đây cũng là yếu tố then chốt thuyết phục những khách hàng đề cao bài toán kinh tế lâu dài.

Hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần thứ 3. Điểm nổi bật của chương trình là mức ưu đãi 4%. Đơn cử, với VF 8 bản Plus (giá niêm yết 1,199 tỷ đồng), người mua ngay lập tức tiết kiệm gần 50 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, VinFast còn tung ra loạt hỗ trợ cực kỳ thiết thực như: 70 triệu đồng dành cho khách hàng đổi xe xăng sang xe điện và thêm 50 triệu đồng quy đổi thành điểm VinClub nếu đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM. Tính tổng cộng, người mua VF 8 ở thời điểm này có thể nhận được gói ưu đãi lên đến hơn 160 triệu đồng. Chưa kể, nhờ là xe điện, VF 8 còn được miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng giảm thêm hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh.

Cộng thêm chính sách sạc điện miễn phí tại toàn bộ hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc, kéo dài đến giữa năm 2027, người dùng sở hữu VF 8 ở thời điểm hiện tại sẽ có gần 2 năm thoải mái di chuyển mà hoàn toàn không mất chi phí sạc.

“Dạo này mình thấy anh em rủ nhau lấy VF 8 đi phượt rất nhiều, vì xe được sạc miễn phí. Nếu đi xe xăng, cứ khoảng 1.000 km thì xe sẽ “ngốn” khoảng 2 triệu đồng tiền xăng. Chuyến vừa rồi mình vào Hội An, nhờ đi VF 8 mà tiết kiệm được vài triệu đồng”, anh Trương Ngọc Dương chia sẻ.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của VF 8 cũng rất dễ chịu. Với cấu tạo đơn giản của động cơ điện ít chi tiết chuyển động, không dùng dầu nhớt, VF 8 chỉ cần bảo dưỡng mỗi 12.000 km (dài hơn so với nhiều xe xăng). Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng. Mức chi phí này thậm chí còn thấp hơn cả một lần bảo dưỡng xe máy xăng.

Kết hợp giữa sức mạnh động cơ “đáng gờm”, loạt công nghệ thông minh, tiêu chuẩn an toàn hàng đầu và mức giá tốt, VinFast VF 8 được xem là lựa chọn vượt trội trong phân khúc SUV hạng D tầm giá 1 tỷ đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về vận hành, tiện nghi và an toàn của người dùng hiện đại.