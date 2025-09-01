Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng tới nhân dân Cuba

Khoản hỗ trợ đợt 1 được chuyển trực tiếp đến nhân dân Cuba sau 20 ngày vận động để hỗ trợ kịp thời các nhu cầu cấp thiết về y tế, lương thực, góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trao đợt 1 số tiền 385 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao đợt 1 số tiền 385 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: Như Ý.

Khoản hỗ trợ được chuyển đến trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9 là một nỗ lực của Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành triển khai, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ngay sau Lễ phát động cấp quốc gia ngày 13/8/2025 tại Hà Nội, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân. Thông qua các kênh vận động trực tuyến, chương trình đạt được mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng chỉ trong vòng 30 giờ.

Sau thời gian phát động, gần 2 triệu tấm lòng hướng về đất nước Cuba qua từng khoản quyên góp, từng hoạt động hưởng ứng cụ thể tại địa phương, đã nối dài sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, các hội hữu nghị song phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị văn hóa, giáo dục và đông đảo kiều bào ở nước ngoài đã đồng hành, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tình cảm gắn bó đặc biệt với nhân dân Cuba anh em.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, mỗi sự đóng góp của Nhân dân Việt Nam hôm nay là một thông điệp yêu thương và trách nhiệm. Nhân dân hai nước đang cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tính đến ngày 31/8/2025, tổng số tiền vận động được trong đợt đầu tiên đã đạt gần 385 tỷ đồng. Con số này là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần đoàn kết rộng khắp trong xã hội.

Chương trình sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến ngày 16/10/2025, vận động nguồn lực thiết thực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn về đời sống, y tế, giáo dục và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động rộng rãi trong toàn xã hội. Các hình thức ủng hộ đa dạng, minh bạch và thuận tiện sẽ được triển khai, để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể chung tay.

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 – 2025). Trong suốt hành trình ấy, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, chia sẻ ngọt bùi, hoạn nạn có nhau. Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là dịp để nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, thủy chung với nhân dân Cuba; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.