Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Sáng 13/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Tiến Đạt.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Hà Nội…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng, xúc động khi đến dự Lễ phát động Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, buổi lễ diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 99 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro.

“Đây là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025), thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Tiến Đạt.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau cả khi thuận lợi và nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ là lời hứa, mà đã trở thành hiện thực sinh động trong suốt hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Ngược lại, nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi và dành cho nhân dân Cuba sự quan tâm, sẻ chia và ủng hộ vô điều kiện.

Nhắc tới những khó khăn của đất nước Cuba trong thời gian qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là hành động thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam; là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba. Chương trình không chỉ hướng đến hỗ trợ vật chất, giúp đất nước Cuba khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự chia sẻ, đồng cảm và đoàn kết quốc tế, khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân Cuba. Đây là sự tiếp nối truyền thống 65 năm nghĩa tình, nơi tình cảm anh em đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam có sứ mệnh cao cả trong các hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung và việc triển khai hoạt động “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nói riêng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Ảnh: Minh Hiển.

“Với ý nghĩa đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi các tầng lớp nhân dân Việt Nam ủng hộ vật chất và tinh thần hướng về nhân dân Cuba anh em. Kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài đang làm ăn sinh sống ở Việt Nam bằng hành động thiết thực giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, tiếp tục phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã lựa chọn”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh

Khẳng định tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ, tại Lễ phát động hôm nay, chúng ta cùng nhau viết tiếp những trang mới của tình hữu nghị ấy bằng hành động cụ thể, để mỗi người dân Cuba cảm nhận rõ rằng, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng Việt Nam luôn thủy chung, nghĩa tình, sẵn sàng sẻ chia với các bạn Cuba anh em.

“Chúng ta cũng hy vọng Chương trình sẽ trở thành một hoạt động giáo dục sâu sắc trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ - đây là cơ hội để học tập, thấm nhuần giá trị cao đẹp của tình bạn quốc tế mãi trường tồn trong một thế giới đầy biến động, để những giá trị ấy được nối tiếp, lan tỏa cho đến mai sau”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, bạn bè quốc tế, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân cả nước đã, đang và sẽ hưởng ứng Chương trình; chúc tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba mãi mãi trường tồn, xanh tươi, tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Tiến Đạt.

Thông tin tại chương trình, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình vận động được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Trong 65 ngày diễn ra chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan Trung ương Hội, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money), trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...