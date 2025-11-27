Việt Nam trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế

Việt Nam đã tiếp nhận gần 16 triệu USD cùng nhiều đồ dùng thiết yếu từ các nước và các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho người dân các vùng bị lũ lụt và thiên tai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã tiếp nhận gần 16 triệu USD cùng nhiều đồ dùng thiết yếu từ các nước và các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho người dân các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiên tai.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong thời gian qua, nhiều địa phương tại Việt Nam phải hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Khu dân cư trung tâm D’ran chìm trong biển nước, nhiều căn nhà bị ngập đến mái, tài sản của người dân trôi nổi khắp nơi.

Trước những mất mát đó, cộng đồng quốc tế, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia sẻ động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam.

“Đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị viện trợ tài chính, nhu yếu phẩm và trang thiết bị mà Việt Nam tiếp nhận ước tính gần 16 triệu USD”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nguồn viện trợ này sẽ được các cơ quan chức năng phân bổ trực tiếp tới các khu vực chịu thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho hay, những ngày qua, nhiều bạn bè quốc tế và du khách nước ngoài tại Việt Nam đã tự nguyện tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ, thể hiện tinh thần tương trợ và đoàn kết quốc tế rất đáng trân trọng.

“Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời vô cùng quý báu này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.