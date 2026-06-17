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[VIDEO] Liên hợp quốc cảnh báo AI trong vũ khí tự động gây thảm họa toàn cầu

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[VIDEO] Liên hợp quốc cảnh báo AI trong vũ khí tự động gây thảm họa toàn cầu

Cao ủy Nhân quyền LHQ cảnh báo về nguy cơ thảm họa toàn cầu từ AI trong vũ khí tự động, liên quan đến drone gây thương vong tại Ukraine và Sudan.

Minh Quân - Hà Anh
#Cảnh báo về AI trong vũ khí tự động #Nguy cơ thảm họa toàn cầu #Vai trò của Liên hợp quốc #Tác động của drone trong chiến tranh #Các vấn đề về nhân quyền và an ninh

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