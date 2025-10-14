Vì sao Ỷ Thiên kiếm cắm giữa núi Võ Đang không ai dám lấy?

Trên đỉnh Võ Đang, thanh Ỷ Thiên kiếm lấp lánh uy nghi giữa trời, bao năm qua vẫn không ai dám chạm, ẩn chứa bí mật khiến giang hồ khiếp sợ.

Trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, Ỷ Thiên kiếm là một trong hai thanh thần binh tuyệt thế do Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn từ Huyền Thiết Trọng kiếm của Dương Quá. Cùng với Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa, trở thành món vũ khí khiến cả võ lâm chấn động.

Sau khi thành Tương Dương thất thủ, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng gia quyến tuẫn tiết, chỉ còn Quách Tương thoát nạn. Trong cơn đau thương, Quách Tương lên núi Nga Mi quy y, rồi sáng lập phái Nga Mi, trở thành tổ sư khai phái. Từ đó, Ỷ Thiên kiếm được truyền lại cho Nga Mi, do Diệt Tuyệt sư thái nắm giữ.

Ỷ Thiên kiếm là bảo vật thuộc về phái Nga Mi. (Ảnh minh họa)

Trong một lần cùng các môn phái khác ép vợ chồng Trương Thúy Sơn tiết lộ tung tích Đồ Long đao, Diệt Tuyệt đã khiến cả hai phải tự vẫn. Trước bi kịch này, Trương Tam Phong, chưởng môn Võ Đang nổi giận, ra tay chế ngự Diệt Tuyệt và tịch thu Ỷ Thiên kiếm, đem cắm lại trên núi Võ Đang để ngăn bà ỷ vào thần binh mà lạm dụng quyền thế. Ông hứa rằng nếu sau này phái Nga Mi có đệ tử đức hạnh, kiếm sẽ được trả lại.

Điều khiến nhiều độc giả thắc mắc là: Tại sao Ỷ Thiên kiếm, một tuyệt thế thần binh, lại có thể "ngạo nghễ" cắm trên núi Võ Đang mà không một ai trong giang hồ dám đến trộm?

Có 3 nguyên nhân chính:

Binh khí đã có chủ nhân: Ỷ Thiên kiếm thuộc về phái Nga Mi, tạm thời do Võ Đang giữ. Trong võ lâm, hành vi trộm cắp thần binh của chính phái không những không được tôn trọng mà còn bị khinh miệt, coi là hành vi thất đức.

Diệt Tuyệt Sư Thái là chưởng môn đời thứ ba của phái Nga Mi, bà sở hữu võ công thượng thừa, nổi danh với bảo vật trấn phái là Ỷ Thiên kiếm. (Ảnh minh họa)

Trộm kiếm đồng nghĩa với kết thù hai đại môn phái: Nếu kẻ nào cả gan lấy cắp, sẽ phải đối đầu cùng lúc với Nga Mi và Võ Đang – hai chính phái hùng mạnh bậc nhất thời bấy giờ. Đây là điều không ai dám mạo hiểm.

Uy danh và võ công vô địch của Trương Tam Phong: Quan trọng hơn hết, Trương Tam Phong khi ấy đã là thiên hạ vô địch, uy chấn giang hồ. Không một ai đủ sức vượt qua ông để cướp kiếm, càng không ai dám mạo phạm đến tôn nghiêm của Võ Đang.

Bởi những lý do đó, Ỷ Thiên kiếm dù không được cất giữ bí mật mà chỉ cắm trên núi Võ Đang, vẫn an toàn tuyệt đối trước dã tâm của võ lâm, cho đến khi được trao trả về đúng chủ sở hữu.