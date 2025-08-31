Vì sao măng cụt được ví von 'nữ hoàng trái cây'?

Măng cụt có hương vị thơm ngon, ngọt thanh và nhiều lợi ích cho sức khỏe, được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây".

Theo tờ Healthline, măng cụt rất giàu dưỡng chất như chất đạm, chất béo, chất carbohydrates, chất xơ, calsium, chất sắt, phốt pho và vitamin như B1, C. Loại trái cây này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm..., mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường sinh lực

Khả năng chống mệt mỏi của măng cụt là một trong những điểm lợi tìm thấy từ trái cây này. Có thể tiên đoán và tin được rằng măng cụt đem lại sự tăng cường sinh lực một cách an toàn. Những người dùng Măng cụt đã từng khen ngợi về sự tăng cường sinh lực thấy rõ và trạng thái khỏe khoắn trong người.

Chứa chất chống ôxy hóa

Chất chống ôxy hóa là những hoạt chất có tác dụng bảo vệ hoặc làm chậm tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Đây là các phân tử không ổn định do cơ thể tạo ra trong quá trình hoạt động hoặc ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài. Các nguồn chất chống ôxy hóa có thể có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc nhân tạo.

Măng cụt chứa một số chất dinh dưỡng có khả năng chống ôxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và folate. Thêm vào đó, nó cung cấp xanthones - một loại hợp chất thực vật độc đáo được biết đến là có đặc tính chống ôxy hóa mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của măng cụt là hỗ trợ giảm cân. (Nguồn: Vietnam+)

Các hợp chất hữu ích khác được tìm thấy trong măng cụt, chẳng hạn như α-mangostin, đã được chứng minh là có tác dụng chống lại khối u, giảm đau dây thần kinh và có tác dụng chống trầm cảm.

Có thể chống viêm

Viêm là tình trạng hệ thống phòng thủ của cơ thể bị thương hoặc bị tấn công bởi các yếu tố có hại. Có hai loại chính: cấp tính và mạn tính. Viêm cấp tính xảy ra nhanh và thường hết trong vòng vài ngày đến vài tuần. Viêm mạn tính phát triển chậm hơn và có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Viêm mãn tính thường không được chú ý nhưng có thể âm thầm tàn phá, góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu bước đầu về tác dụng chống viêm của măng cụt.

Trong khi nghiên cứu về lĩnh vực viêm và măng cụt vẫn còn ở giai đoạn đầu, một số nghiên cứu trên người đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 25 người tham gia, bôi gel măng cụt bên dưới đường viền nướu, cùng với các thủ thuật nha chu truyền thống, cho thấy có triển vọng cải thiện tình trạng viêm nha chu mãn tính ở mức độ vừa phải (một bệnh viêm ảnh hưởng đến mô và xương răng).

Đồng thời, một nghiên cứu trên 104 người tham gia cho thấy rằng uống chiết xuất măng cụt và keo ong (một chất do ong tạo ra) có thể làm giảm viêm nướu ở bệnh nhân viêm nướu và viêm nha chu giai đoạn đầu.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu sơ bộ trên 122 người tham gia mắc bệnh béo phì, một hỗn hợp đặc biệt của nước ép măng cụt đã được quan sát thấy làm giảm mức protein phản ứng c, chất chỉ điểm sinh học xuất hiện khi cơ thể có tình trạng viêm cấp hay viêm mạn tính.

Có thể cải thiện độ nhạy insulin

Insulin đóng vai trò là chìa khóa, giúp tế bào hấp thụ glucose từ thức ăn. Tuy nhiên, trong tình trạng kháng insulin, tế bào trở nên kém phản ứng với insulin, dẫn đến khả năng hấp thụ glucose kém. Để bù đắp, cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn, làm căng tuyến tụy. Cuối cùng, điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao, có khả năng gây ra tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2.

Có thể giúp quản lý cân nặng

Một trong những điểm nổi bật khác của măng cụt là hỗ trợ giảm cân. Theo các nhà nghiên cứu, viên uống giảm cân được làm từ chiết xuất hoa cỏ chân vịt Ấn (sphaeranthus indicus) và vỏ măng cụt đã cho thấy tác dụng giảm cân đối với những người béo phì.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Một lợi ích ít người biết đến nhưng vô cùng quan trọng của măng cụt là khả năng bảo vệ sức khỏe não bộ. Stress oxy hóa có thể gây tổn thương các tế bào thần kinh, dẫn đến suy giảm nhận thức và tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Các chất chống oxy hóa trong măng cụt giúp giảm thiểu stress này, bảo vệ các tế bào não và cải thiện chức năng nhận thức. Bổ sung măng cụt vào chế độ ăn uống có thể là một cách đơn giản để giữ cho trí óc luôn minh mẫn và khỏe mạnh.

Cải thiện tình trạng dạ dày

Một trong những hậu quả của sự lão hóa là sự giảm sút tự nhiên của các chất acid trong dạ dày. Điều này làm cho việc gia tăng vi khuẩn trong dạ dày và gây ra tiêu chảy, đau quặn, ợ hơi, và không thể hấp thu dinh dưỡng. Kháng thể Xanthones trong Măng cụt đã chứng tỏ khả năng tiêu diệt sự sinh sôi quá độ của vi khuẩn để cải tiến và tái lập sự quân bình trong dạ dày.

Lưu ý khi sử dụng: Không nên ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ nên từ 2-3 quả để tránh dư đường và khó tiêu; Người mắc tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn; Nên chọn quả tươi, vỏ nguyên vẹn, rửa sạch trước khi dùng; Tránh ăn khi bụng đói để không gây kích ứng dạ dày.