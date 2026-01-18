Yêu cầu kiểm tra thông tin di tích Hòn Vọng Phu gia cố 17 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội phản ánh liên quan đến Dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (Núi Nhồi).

Theo đó, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu thông tin và phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An hoạch (Núi Nhồi).

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin phản ánh; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định của pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 1/2026; đồng thời kịp thời đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chuyên môn liên quan và tổ chức thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt. Sở Xây dựng và UBND phường Đông Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Trước đó, di tích quốc gia Hòn Vọng Phu đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào sau nhiều lần bị sét đánh.

Trước thực trạng này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu. Hội thảo thu hút 12 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, thống nhất nhận định việc bảo vệ di tích quốc gia này là hết sức cấp thiết.

Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất, Hòn Vọng Phu có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10-15 độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được can thiệp kịp thời và đồng bộ.

Năm 2025 UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư 17 tỷ đồng để thực hiện dự án gia cố. Theo hồ sơ phê duyệt, phương án thi công chủ yếu gồm khoan lỗ rút lõi trong thân đá, gia cố bằng các sợi thép D14 đặt theo phương đứng, kết hợp chèn vữa chuyên dụng Sika nhằm tăng cường độ ổn định cho khối đá.