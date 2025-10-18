Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bóc giá những chiếc túi hàng hiệu của Phương Oanh

Kinh doanh

Bóc giá những chiếc túi hàng hiệu của Phương Oanh

Bên cạnh những vai diễn ấn tượng trên truyền hình, Phương Oanh còn là "tay chơi hàng hiệu" có tiếng trong Vbiz.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mỗi lần xuất hiện, Phương Oanh đều khiến mọi người trầm trồ bởi gu thời trang tinh tế và nhiều túi xách đắt đỏ. Ảnh: Facebook
Mỗi lần xuất hiện, Phương Oanh đều khiến mọi người trầm trồ bởi gu thời trang tinh tế và nhiều túi xách đắt đỏ. Ảnh: Facebook
Nổi bật nhất trong bộ sưu tập túi hiệu của Phương Oanh là Hermès Birkin 25 Etoupe Togo trị giá khoảng hơn 600-700 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Nổi bật nhất trong bộ sưu tập túi hiệu của Phương Oanh là Hermès Birkin 25 Etoupe Togo trị giá khoảng hơn 600-700 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Ngoài Birkin, Phương Oanh còn sở hữu một chiếc Hermès Kelly 20 Epsom trắng ngà, phần cứng kim loại mạ vàng. Ảnh: Facebook
Ngoài Birkin, Phương Oanh còn sở hữu một chiếc Hermès Kelly 20 Epsom trắng ngà, phần cứng kim loại mạ vàng. Ảnh: Facebook
Hermès Kelly 20 trên thị trường có giá khoảng 20.000 USD (tương đương hơn 500 triệu đồng). Ảnh: Internet
Hermès Kelly 20 trên thị trường có giá khoảng 20.000 USD (tương đương hơn 500 triệu đồng). Ảnh: Internet
Chiếc túi Goyard Saïgon Souple Mini Bag phiên bản màu xám được Phương Oanh mang lên sóng truyền hình trở thành chủ đề bàn tán thời gian gần đây. Mẫu túi này có giá khoảng 145 triệu đồng. Ảnh: chụp màn hình VTV
Chiếc túi Goyard Saïgon Souple Mini Bag phiên bản màu xám được Phương Oanh mang lên sóng truyền hình trở thành chủ đề bàn tán thời gian gần đây. Mẫu túi này có giá khoảng 145 triệu đồng. Ảnh: chụp màn hình VTV
Mẫu túi Lady Dior Himalayan Crocodile – một trong những mẫu túi xa xỉ bậc nhất của Dior, giá từ 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Ảnh: Facebook
Mẫu túi Lady Dior Himalayan Crocodile – một trong những mẫu túi xa xỉ bậc nhất của Dior, giá từ 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Ảnh: Facebook
Nữ diễn viên sở hữu túi Chanel phiên bản giới hạn trị giá khoảng 5.000 USD (tương đương 135 triệu đồng). Ảnh: Facebook
Nữ diễn viên sở hữu túi Chanel phiên bản giới hạn trị giá khoảng 5.000 USD (tương đương 135 triệu đồng). Ảnh: Facebook
Chanel 31 giá khoảng 120 triệu đồng là một thiết kế của Chanel trong bộ sưu tập túi hiệu của Phương Oanh. Ảnh: Facebook
Chanel 31 giá khoảng 120 triệu đồng là một thiết kế của Chanel trong bộ sưu tập túi hiệu của Phương Oanh. Ảnh: Facebook
Mẫu Chanel 22 trị giá khoảng 152 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Mẫu Chanel 22 trị giá khoảng 152 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Phương Oanh cũng sở hữu dòng túi Book To của Dior, giá khoảng 87 - 90 triệu đồng, tùy size. Ảnh: Facebook
Phương Oanh cũng sở hữu dòng túi Book To của Dior, giá khoảng 87 - 90 triệu đồng, tùy size. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Sưu tập túi hiệu của Phương Oanh #Giá trị các túi hàng hiệu #Thời trang xa xỉ của Phương Oanh #Các thương hiệu túi nổi bật #Túi xách đắt đỏ trong showbiz #Phương Oanh và phong cách thời trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT