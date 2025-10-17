Hà Nội

Kho túi hàng hiệu đắt giá của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh doanh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu nhiều mẫu túi xách đến từ các nhà mốt nổi tiếng như Hermes, Chanel, Dior.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Không chỉ ghi dấu với hình ảnh một nàng hậu ngày càng trưởng thành, thanh lịch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn gây chú ý với gu thời trang nữ tính. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà
Đỗ Thị Hà sở hữu nhiều chiếc túi đắt đỏ, khẳng định sự thăng hạng trong cả phong cách lẫn vị thế của mình. Ảnh: FBNV
Trong chuyến du lịch Hong Kong hồi tháng 5, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được trông thấy xách túi Hermes Kelly Sellier màu ngà, giá khoảng hơn 600 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Chiếc túi được người đẹp phối cùng kính râm bản lớn Louis Vuitton, đồng hồ Patek Philippe. Ảnh: FBNV
Ngoài Hermes Kelly xa xỉ, Đỗ Thị Hà còn sắm nhiều sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp, trong đó có túi Chanel gần 200 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Tủ đồ hiệu của nàng hậu còn có chiếc túi Dior 30 Montaigne có giá khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Đỗ Thị Hà dạo phố với túi Chanel 23C Mini Pouch bằng da cừu thuộc bộ sưu tập Métiers d'art 2024 giá 52 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Túi tote của Saint Laurent giá khoảng 120 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Chiếc túi Lady Dior có giá khoảng 185 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Bộ sưu tập túi Dior của Đỗ Thị Hà còn có mẫu Book Tote giá gần 3.300 USD (86 triệu đồng). Ảnh: FBNV
