Chuyện tình yêu xa 1700km của 'sát thủ’ mang vàng về cho U22 Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhàn, người hùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 gây chú ý với chuyện tình yêu xa 1700km bên cạnh màn trình diễn xuất sắc.

Thiên Anh
Với 2 bàn thắng quan trọng tại bán kết và chung kết SEA Games 33, giúp U22 Việt Nam lên ngôi vương, cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn trở thành cái tên gây chú ý mạnh.
Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, cuộc sống đời tư của Thanh Nhàn cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Ít ai biết rằng, chân sút trẻ này đã lập gia đình từ khá sớm.
Vợ của Thanh Nhàn là Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 2004, cũng đến từ Tây Ninh. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2024, khi nam cầu thủ mới 21 tuổi và Ngọc Lan vừa tròn 20. Quyết định kết hôn sớm của cả hai từng khiến không ít người bất ngờ, nhưng lại là cái kết đẹp cho một chuyện tình bền bỉ, nhiều thử thách.
Ngọc Lan cho biết cô và Thanh Nhàn quen nhau vào năm 2022, khi nam cầu thủ chủ động kết bạn qua mạng xã hội. Biết đối phương là cầu thủ chuyên nghiệp và lại cùng quê, Lan không khỏi ngạc nhiên.
Tuy nhiên, thời điểm đó Thanh Nhàn đang tập trung cùng đội bóng tại Hưng Yên nên cả hai chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Mối quan hệ của họ bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện online kéo dài suốt một thời gian.
Qua những lần trò chuyện, Thanh Nhàn bị thu hút bởi giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương của Ngọc Lan, còn Lan lại ấn tượng với sự nghiêm túc, kỷ luật và nỗ lực không ngừng của chàng cầu thủ trẻ. Chỉ sau khoảng một tháng nhắn tin, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời, Thanh Nhàn đã gọi điện tỏ tình với Lan đúng vào ngày sinh nhật của cô và nhận được cái gật đầu đồng ý.
Trong suốt hai năm hẹn hò, phần lớn thời gian cặp đôi phải yêu xa. Ngọc Lan sinh sống và làm việc tại Tây Ninh, trong khi Thanh Nhàn liên tục tập trung tập luyện, thi đấu ở Hưng Yên và nhiều địa phương khác. Mỗi lần được nghỉ phép, nam cầu thủ lại tranh thủ về quê để gặp bạn gái. Dù xa cách, tình cảm của họ luôn nhận được sự ủng hộ, vun vén từ hai bên gia đình, tạo nền tảng vững chắc để cả hai tiến tới hôn nhân.
Tháng 10/2024, Thanh Nhàn và Ngọc Lan tổ chức đám cưới trong không khí ấm cúng, trọn vẹn và đầy cảm xúc. Lan thừa nhận, trước khi cưới, cô yêu Thanh Nhàn nhưng chưa thực sự cảm nhận rõ sự gắn bó sâu sắc. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ chồng, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng lớn hơn. Cả hai không còn những tranh cãi nhỏ nhặt, mà trở thành chỗ dựa tinh thần, động lực để cùng nhau cố gắng trong cuộc sống.
Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục phải sống xa nhau với khoảng cách hơn 1.700km. Mỗi người theo đuổi công việc riêng, nhưng họ luôn duy trì sự kết nối bằng những tin nhắn, cuộc gọi mỗi tối. Thậm chí, có những ngày cả hai gọi video để cùng ăn tối, tạo cảm giác như đang quây quần bên mâm cơm gia đình.
Giữa năm 2025, Ngọc Lan sinh con gái đầu lòng. Đúng thời điểm vợ sinh nở, Thanh Nhàn đang tham dự một giải đấu quan trọng nên không thể ở bên. Điều này khiến nam cầu thủ day dứt, áy náy, nhưng Lan lại là người động viên, an ủi chồng, mong anh yên tâm thi đấu vì sự nghiệp. Phải hơn hai tháng sau, Thanh Nhàn mới có dịp trở về gặp vợ con. Khoảnh khắc nhìn thấy chồng ôm con trong vòng tay, rưng rưng xúc động, Lan cảm nhận mọi chờ đợi và hy sinh đều hoàn toàn xứng đáng.
Thiên Anh
