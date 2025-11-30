Hà Nội

Cách đơn giản phân biệt hàng "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng

Kinh doanh

Cách đơn giản phân biệt hàng "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng

Để tránh mua phải "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng, người tiêu dùng có thể nhận diện qua chất liệu, logo, bao bì, mã code và giá bán.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước hết, cần kiểm tra là logo thương hiệu. Thông thường, logo của hàng giả không có tỷ lệ chính xác như nguyên gốc, chẳng hạn như góc và độ nghiêng. Ảnh: Shutterstock
Ở túi Hermès thật, phần dấu trên chữ E rất thanh lịch. Hơn nữa, các chữ cái, ví dụ như F và R trong từ “France”, sẽ không bị dính sát vào nhau. Ảnh: Reddit
Một cách đơn giản phân biệt túi Louis Vuitton thật giả qua đường khâu chính là chỉ số SPI (là số mũi may trong 1 inch đường may/mật độ mũi chỉ). Túi xách Louis Vuitton thật sẽ có chỉ số SPI cao hơn túi giả. Ảnh: Brightside
Trên giày giày Fila, điểm đáng chú ý là chữ “F” có vẻ nhọn hơn hoặc có 2 cạnh trên cùng không đối xứng, ví dụ như chạm vào khung vuông bao bọc bên ngoài. Ảnh: Shutterstock
Giày thể thao của Balenciaga có phần gót chân rất khác biệt. Đặc điểm này không có ở hàng giả vì chúng không có cấu trúc chắc chắn như giày thật. Ảnh: Depositphotos
Các chữ cái của thương hiệu Toms trên logo giày thật sẽ hoàn toàn cân đối và vuông vắn. Sản phẩm nhái còn có phần may khâu dày và thô hơn xung quanh khu vực nhãn mác. Ảnh: Shutterstock
Các mẫu đồng hồ Rolex thật luôn có thấu kính phóng đại giúp hình ảnh được phóng to lên 2,5 lần ở ô hiện ngày. Trong khi đó, các mẫu đồng hồ Rolex nhái hầu hết đều không có thấu kính phóng đại. Ảnh: Donghominhtrieu
Giày Nike thật mang đến cảm giác cứng chắc chắn ở phần bề mặt mà giày giả không có. Tính đối xứng của đôi giày cũng là điều đáng quan tâm. Nếu có chi tiết bất cân xứng, khả năng cao là sản phẩm giả. Ảnh: Depositphotos
