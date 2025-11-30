Cách đơn giản phân biệt hàng "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng

Để tránh mua phải "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng, người tiêu dùng có thể nhận diện qua chất liệu, logo, bao bì, mã code và giá bán.
Ngay khi được đăng tải, loạt ảnh mới của Chi Pu khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” bởi visual sắc sảo, tạo hình ấn tượng và thần thái của cô.
Các nhà khoa học cảnh báo Sông băng Ngày tận thế tại Nam Cực có thể sụp đổ nhanh hơn dự đoán khi phát hiện những xoáy nước bí ẩn đang tàn phá cấu trúc bên dưới.
Vốn đã nổi tiếng với phong thái tự tin trên truyền hình, MC Mù Tạt khiến người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc ngọt ngào, sang trọng và gu ăn mặc tinh tế.
Không còn phong cách gợi cảm hay cá tính như thường thấy, Lê Bống lần này hóa thân thành hình tượng “nàng thơ” mềm mại, trưởng thành và đậm chất điện ảnh.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể giành được thắng lợi lớn trong sự nghiệp, xem xét mua nhà hay tài sản giá trị khác.
Biệt thự của vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê mang phong cách tân cổ điển với gam màu trắng chủ đạo, ước tính trị giá lên đến 200 tỷ đồng.
Trong không khí se lạnh, diễn viên Nguyễn Minh Trang khiến người hâm mộ xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh đón Giáng sinh tại một quán café phong cách châu Âu.
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh mới diện thiết kế đầm trắng cắt xẻ độc đáo, tôn trọn đường cong gợi cảm.
Những loại cây rực rỡ này không chỉ dễ trồng mà còn mang ý nghĩa chiêu tài, thịnh vượng; rất phù hợp để trang trí Tết 2026 và mang lại may mắn suốt cả năm.
Quả cóc nhiệt đới giàu vitamin và khoáng chất, giúp tăng sức đề kháng, bổ mắt, chống lão hóa, phục hồi năng lượng và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, người đẹp Quyên Qui trở thành tâm khi khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm trong bộ váy trắng họa tiết 3D tinh xảo.
Hình ảnh ngựa và hươu cao cổ tượng trưng được khắc trên đá 12.000 năm tuổi ở Pháp gây tò mò các tín đồ khảo cổ.
Từ quạ chế tạo công cụ đến cá heo dạy con sử dụng bọt biển... hé lộ trí tuệ đa dạng và phức tạp của các loài sinh vật.
Võ Ngọc Trân diện chiếc váy chấm bi thiết kế ôm sát, tôn trọn đường cong cùng làn da trắng, khẳng định sức hút không thể thay thế trong dàn hot girl.
Quỳnh Kool gây chú ý khi xuất hiện với set trang phục hồng nổi bật, thiết kế khoét ngực sâu tôn lên vẻ đẹp gợi cảm và vóc dáng cân đối.
Năm 2025, đầu tư AI chiếm hơn 90% tăng trưởng GDP Mỹ, tạo nên hiện tượng “nền kinh tế hai tốc độ”.
Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt và lở đất những ngày qua ở Sumatra, Indonesia, đã tăng lên 303 người.
Mới đây, fanpage chính thức của Toyota Việt Nam đã hé lộ về một mẫu xe sắp ra mắt, với ký tự “INN…” Động thái này gần như xác nhận Innova Cross mới sắp ra mắt.
Vua Ung Chính là một trong những hoàng đế nổi tiếng của nhà Thanh. Liên quan đến cuộc đời ông hoàng này, nguyên nhân tử vong đến nay vẫn là bí ẩn lớn.
Cá sấu lùn (Osteolaemus tetraspis) là loài bò sát đặc hữu châu Phi, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến chúng trở thành loài cá sấu kỳ lạ bậc nhất thế giới.