Thủy Tiên tươi rói bên Công Vinh, nhắc đến việc xài túi hiệu chục năm

Giải trí

Thủy Tiên tươi rói bên Công Vinh, nhắc đến việc xài túi hiệu chục năm

Nữ ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải clip bên Công Vinh, hài hước cho biết rằng cô xài đồ không hao.

Trong clip mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh sánh đôi trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Thủy Tiên chia sẻ về việc sử dụng túi hiệu nhiều năm. "Túi dùng 12 năm, chồng dùng 17 năm. Tôi xài đồ không hao miếng nào luôn", nữ ca sĩ hóm hỉnh viết trên trang cá nhân. Ảnh: Phụ Nữ Thủ Đô.
Theo Znews, Thủy Tiên chia sẻ lý do cập nhật trang cá nhân sau thời gian ở ẩn: "Lâu quá không đăng bài, Facebook đòi khóa page luôn rồi nên tôi phải ngoi lên để chứng minh đây không phải là nick ảo". Ảnh: Znews.
Thủy Tiên - Công Vinh không xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc như trước. Thi thoảng, trên trang cá nhân, cặp đôi mới nhắc về nhau. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Tháng 6/2024, Công Vinh chia sẻ hình ảnh bên Thủy Tiên, phủ nhận tin đồn ly hôn. Ảnh: FB Công Vinh.
"Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì. Hóa ra ông bà đọc tin đồn trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị. Quá khổ". Ảnh: FB Công Vinh.
Tháng 6/2025, Thủy Tiên nhắc đến Công Vinh. Cô viết trên trang cá nhân: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười đăng gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại, sau khi chồng tôi đăng dòng trạng thái mới hôm qua". Ảnh: FB Công Vinh.
Vài năm trở lại đây, Thủy Tiên hiếm khi đi hát, tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Nữ ca sĩ gây chú ý khi mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Hồi cuối tháng 11/2025, theo Vietnamnet, Thủy Tiên phải cắt bớt lịch trình riêng để tham dự show của nhà thiết kế Đỗ Long. Ảnh: Báo Lâm Đồng Điện Tử.
