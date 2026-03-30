Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao đập remote TV lại hoạt động?

Số hóa - Xe

Nhiều người gặp cảnh remote TV bấm không nhận, nhưng chỉ cần “đập vài cái” lại dùng bình thường. Hóa ra có lý do khoa học phía sau hiện tượng này.

Thiên Trang (TH)
Không ít người từng trải qua tình huống remote TV bỗng dưng “đình công” ngay khi đang xem phim.
Thay vì thay pin mới, nhiều người chọn cách vỗ mạnh vào điều khiển và kỳ lạ thay, nó lại hoạt động.
Hiện tượng này được gọi là “Bảo trì bằng va đập” (Percussive Maintenance) – một cách sửa chữa khẩn cấp phổ biến trong giới kỹ thuật.
Nguyên nhân chính là lớp oxy hóa hình thành ở cực pin, tạo ra điện trở cao ngăn dòng điện lưu thông.
Khi vỗ mạnh, lực tác động làm bong lớp oxit, định vị lại pin và khôi phục tiếp xúc điện.
Do remote tiêu thụ dòng điện rất nhỏ, nó không đủ mạnh để tự phá vỡ lớp oxy hóa, khác với các thiết bị như máy ảnh.
Ngoài ra, việc lắc mạnh còn có thể kích hoạt phản ứng hóa học cuối cùng trong pin gần cạn, tạo ra năng lượng tạm thời.
Các chuyên gia khuyên nên vệ sinh cực pin, tháo lắp định kỳ hoặc lăn pin thay vì đập mạnh để tránh hỏng hóc lâu dài.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
#remote TV #đập remote #lý do khoa học #bảo trì bằng va đập #pin điện tử

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT