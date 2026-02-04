Muốn mua TV mới, Tết 2026 là thời điểm vàng phải chốt

Cận Tết 2026 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để lên đời TV khi giá còn ổn định, ưu đãi sâu và người dùng có nhiều lựa chọn công nghệ mới nhất.

