Muốn mua TV mới, Tết 2026 là thời điểm vàng phải chốt

Số hóa

Muốn mua TV mới, Tết 2026 là thời điểm vàng phải chốt

Cận Tết 2026 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để lên đời TV khi giá còn ổn định, ưu đãi sâu và người dùng có nhiều lựa chọn công nghệ mới nhất.

Thiên Trang (TH)
Tết 2026 là giai đoạn các hãng TV đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu mua sắm cuối năm.
Tết 2026 là giai đoạn các hãng TV đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu mua sắm cuối năm.
Người dùng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhờ các chương trình giảm giá, quà tặng và trả góp 0% từ những thương hiệu lớn.
Người dùng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhờ các chương trình giảm giá, quà tặng và trả góp 0% từ những thương hiệu lớn.
Đây cũng là thời điểm “vàng” trước khi giá TV có nguy cơ tăng mạnh do chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ DRAM, dự báo leo thang từ đầu năm 2026.
Đây cũng là thời điểm “vàng” trước khi giá TV có nguy cơ tăng mạnh do chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ DRAM, dự báo leo thang từ đầu năm 2026.
Trước Tết, thị trường đã hoàn thiện đầy đủ các dòng TV chủ lực, giúp người mua dễ dàng so sánh và chọn đúng công nghệ phù hợp nhu cầu.
Trước Tết, thị trường đã hoàn thiện đầy đủ các dòng TV chủ lực, giúp người mua dễ dàng so sánh và chọn đúng công nghệ phù hợp nhu cầu.
Từ Mini LED Neo QLED, OLED cao cấp cho tới TV Lifestyle như The Frame, người dùng có nhiều lựa chọn cả về công nghệ lẫn phong cách thiết kế.
Từ Mini LED Neo QLED, OLED cao cấp cho tới TV Lifestyle như The Frame, người dùng có nhiều lựa chọn cả về công nghệ lẫn phong cách thiết kế.
Xu hướng TV màn hình lớn 98–115 inch cũng trở nên phổ biến, mang lại trải nghiệm giải trí đắm chìm cho gia đình trong dịp Tết.
Xu hướng TV màn hình lớn 98–115 inch cũng trở nên phổ biến, mang lại trải nghiệm giải trí đắm chìm cho gia đình trong dịp Tết.
Các công nghệ AI mới như AI Upscaling giúp nâng chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K hoặc 8K, tối ưu trải nghiệm ngay cả với nội dung cũ.
Các công nghệ AI mới như AI Upscaling giúp nâng chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K hoặc 8K, tối ưu trải nghiệm ngay cả với nội dung cũ.
Không chỉ phục vụ giải trí, TV mua dịp Tết còn trở thành điểm nhấn không gian sống và trung tâm điều khiển nhà thông minh trong năm mới.
Không chỉ phục vụ giải trí, TV mua dịp Tết còn trở thành điểm nhấn không gian sống và trung tâm điều khiển nhà thông minh trong năm mới.
Thiên Trang (TH)
#TV #Tết 2026 #ưu đãi #công nghệ #mua sắm #giá tốt

