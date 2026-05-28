VF 8 thế hệ mới vừa mở cọc đã “nóng”: Công nghệ “đỉnh”, giá hời, khách Việt đua nhau xuống tiền

Theo giới chuyên gia,loạt trang bị nắm bắt trọn vẹn tâm lý người dùng,công nghệ nền tảng hoàn toàn mới và mức giá “quá thơm”là lý do VinFast VF8 tạo “sóng lớn”.

PV

Ngày 27/5, ngay sau khi VinFast chính thức nhận đặt cọc VF 8 thế hệ mới, mẫu D-SUV đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng người dùng. Rất đông khách hàng háo hức “xếp gạch” sớm để là một trong những chủ nhân đầu tiên của mẫu xe đang làm mưa làm gió trên thị trường. Tại một số đại lý trưng bày, không khí cũng đặc biệt sôi động bởi nhiều vị khách muốn “ngắm tận mắt, sờ tận tay” VF 8 thế hệ mới.

Lý giải cho sức nóng của VF 8 mới, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng chỉ ra điểm nhấn đặc biệt là nền tảng điện - điện tử mới của mẫu xe. Theo ông, kiến trúc này được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm SDV, với máy tính trung tâm CVC đóng vai trò “đầu não” xử lý và điều phối các hệ thống trên xe. Đáng chú ý, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do VinFast tự nghiên cứu, phát triển sẽ đóng vai trò điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

1.jpg

“Chính hệ thống quản lý nhiệt thông minh này sẽ giúp cho động cơ xe làm việc có hiệu suất tốt hơn. Thêm vào đó, việc có nền tảng kiến trúc mới, cùng với máy tính trung tâm khiến cho xe bớt tiêu hao năng lượng, từ đó làm cho quãng đường xe đi được dài hơn”, chuyên gia Thắng nhấn mạnh.

Bổ trợ cho các công nghệ mới là hệ thống treo dùng công nghệ giảm chấn thích ứng (Frequency Selective Dampers), với hệ thống van thủy lực tự động điều tiết theo tần số rung lắc của bánh xe. Theo reviewer Phạm Ngọc Tân (kênh Đường 2 Chiều), đây là chi tiết thú vị trên mẫu D-SUV của VinFast, bởi hệ thống FSD mang lại khả năng dập tắt dao động nhanh chóng.

“Đây là một trang bị hiếm gặp trên thị trường, giúp loại bỏ hiện tượng tròng trành trên đường xấu gồ ghề và giữ cho thân xe ổn định, đầm chắc khi chạy tốc độ cao, reviewer này nhận xét.

2.jpg

Về vận hành, VF 8 All New sử dụng động cơ điện cầu trước công suất 170 kW, tương đương 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm 3 chế độ lái. Reviewer Ngọc Tân đánh giá mức hiệu suất này vẫn “quá dư dả” cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn cũng được VinFast chú trọng với gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS tích hợp. Được thiết kế hướng tới đạt chứng chỉ an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, hệ thống ADAS của VF 8 mới sở hữu đầy đủ các tính năng thông minh như hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ…

Bên cạnh ưu thế công nghệ, VF 8 thế hệ mới còn tạo sức hút lớn với giá niêm yết 999 triệu đồng, tương đương nhóm xe xăng ở phân khúc thấp hơn. Trong giai đoạn mở cọc, khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 51 triệu đồng, đồng thời hưởng thêm hỗ trợ 10% của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”.

Theo reviewer Đình Nam, giá sau ưu đãi của VF 8 giúp mẫu xe này có lợi thế cạnh tranh rõ nét và có thể “tuyên chiến” về doanh số với cả những mẫu xe bán chạy ở phân khúc SUV cỡ C nhỏ hơn.

“Giá lăn bánh cho xe hiện nay chưa tới 850 triệu đồng - mức giá chỉ ngang xe cỡ C - và ta có được một chiếc xe đầy đủ trang bị hiện đại phục vụ gia đình cỡ D”, reviewer này làm rõ nhận định của mình.

Với hiệu suất vận hành được tối ưu nhờ loạt công nghệ đáng mong chờ và mức giá bán làm “xiêu lòng” các khách hàng tiên phong, VF 8 thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt khi chương trình ưu đãi cọc sớm chỉ diễn ra trong 8 ngày vàng (27/5 - 3/6/2026).

Doanh nghiệp

Những ngày cuối nhận ưu đãi kép từ VinFast khi "chốt" VF 3 trong tháng 5

Với nhiều chị em, VF 3 giống như phiên bản "nâng cấp" của xe máy khi kết hợp tính linh hoạt khi đi phố và sự an toàn, thoải mái.

Hết cảnh “bịt kín mít”, đi phố linh hoạt như xe máy

Là một trong những nữ chủ xe VF 3 tiên phong, chị Nguyễn Bích Ngọc cho biết bản thân “phải lòng” mẫu xe này ngay từ thời điểm VinFast giới thiệu bản concept.

Doanh nghiệp

Chuyên gia: VinFast VF 8 thế hệ mới đặt dấu mốc mới cho VinFast về công nghệ

Không chỉ sở hữu loạt nâng cấp đáng giá về thiết kế, tiện nghi, VinFast VF 8 thế hệ mới còn cho thấy năng lực làm chủ công nghệ ngày càng rõ nét của kỹ sư Việt.

Tốc độ phát triển sản phẩm vượt bậc

Chia sẻ về những nâng cấp đáng chú ý của VF 8 thế hệ mới, anh Lê Tùng Anh (Trắng Auto) đặc biệt ấn tượng với hệ thống treo thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers), đem lại khả năng vận hành êm ái, ổn định và phù hợp với điều kiện địa hình tại Việt Nam.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.