BIDV giữ vững vị thế Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam”.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng từ TAB

Năm 2026 ghi nhận sự hiện diện ngày càng nổi bật của nhiều ngân hàng Việt Nam tại các hạng mục trao giải của The Asian Banker, phản ánh sự phát triển tích cực của lĩnh vực dịch vụ ngân hàng lưu ký lưu ký giám sát trong nước. Trong bối cảnh đó, BIDV khẳng định vị thế dẫn đầu khi vượt qua nhiều định chế tài chính lớn trên thị trường để tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất tại hạng mục “Best Custodian Bank in Vietnam”. Tính đến nay, BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất từng được The Asian Banker trao giải thưởng cao nhất dành cho ngân hàng lưu ký ở cấp quốc gia.

Lợi thế cạnh tranh của BIDV được xây dựng trên nền tảng khách hàng bền vững, năng lực vận hành ổn định và vị thế dẫn đầu thị trường lưu ký giám sát tại Việt Nam. Đến cuối năm 2025, BIDV đang cung cấp dịch vụ cho 38 công ty quản lý quỹ và 76 quỹ đầu tư thuộc đầy đủ các loại hình khác nhau, tổng giá trị tài sản lưu ký đạt hơn 868.000 tỷ đồng (khoảng 32 tỷ USD), tăng trưởng 31,5% so với năm trước.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, BIDV còn khẳng định uy tín thông qua khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về công nghệ, quản trị rủi ro và tính minh bạch của các định chế tài chính trong và ngoài nước. Đồng thời, nền tảng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao tiếp tục giúp BIDV đáp ứng tốt yêu cầu của các định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài, khẳng định vị thế ngân hàng lưu ký hàng đầu thị trường.

Song song với quy mô tăng trưởng ổn định, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng lưu ký nội địa không ngừng đổi mới sau hơn 25 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam. Là một trong những định chế tài chính chủ động nghiên cứu, cải tiến sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công nghệ theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, từ tháng 3/2026, BIDV đã tiên phong đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử với các công ty chứng khoán thông qua hệ thống chuyển mạch của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Việc này góp phần thúc đẩy tự động hóa quy trình hậu giao dịch, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ lưu ký giám sát trên thị trường.

Việc 6 năm liên tiếp được The Asian Banker vinh danh không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của BIDV trong lĩnh vực lưu ký giám sát, mà còn phản ánh quá trình phát triển ngày càng chuyên nghiệp, chuẩn hóa và tiệm cận các thông lệ quốc tế của dịch vụ ngân hàng lưu ký tại Việt Nam.

BIDV DIRECT SHOP - một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng

 BIDV triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng BIDV Direct Shop.

Nâng tầm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp

BIDV Direct Shop là giải pháp quản lý bán hàng được tích hợp ngay trên BIDV Direct với hơn 60 tính năng ưu việt, mang lại một hệ sinh thái đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp: từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu.

BIDV và Alphanam nâng tầm quan hệ hợp tác

Ngày 14/04/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam ký kết thỏa Thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo thỏa thuận, BIDV sẽ cung cấp cho Alphanam các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đồng thời đóng vai trò đầu mối tư vấn tài chính, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BIDV cũng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên của Alphanam tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng. Về phía Alphanam sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và hệ sinh thái các công ty thành viên.

anh-01.jpg
Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Tuấn Hải đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác
BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyền mạch ngành chứng khoán

Ngày 13/03/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử.

Với cột mốc này, BIDV trở thành Ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên và duy nhất hoàn tất kết nối, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc vận hành thông suốt và thành công chung của hệ thống chuyển mạch trên toàn thị trường.

Việc đưa hệ thống Chuyển mạch VSDC vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự động hóa trao đổi nghiệp vụ giữa Ngân hàng lưu ký giám sát và công ty chứng khoán. Giải pháp mới của VSDC giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác và minh bạch trong công tác xác nhận số dư cũng như thông báo kết quả giao dịch của khách hàng. Đồng thời, Hệ thống đã thay thế phương thức trao đổi thủ công bằng quy trình điện tử khép kín góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý của Ngân hàng lưu ký và các công ty chứng khoán, đóng góp trực tiếp vào kết quả review nâng hạng thị trường kỳ tháng 3/2026 của FTSE.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.