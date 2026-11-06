Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ngôi mộ cổ có cấu trúc kỳ lạ, mở cửa bước giới khảo cổ kinh ngạc

Ngôi mộ cổ với thiết kế đặc biệt, hành lang dài 20 m và hơn 100 món đồ gốm Đường Tam Thải hé lộ nhiều giá trị lịch sử.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Kiến trúc ngôi mộ cổ hé lộ bí mật bên trong

Một ngôi mộ cổ gần đây đã thu hút sự chú ý nhờ cấu trúc kiến trúc đặc biệt cùng những di vật có giá trị bên trong. Đó là mộ cổ Chu Mãn, thuộc di chỉ Phàn Gia, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi tiếp cận và mở lối vào khu mộ, các chuyên gia phát hiện một không gian mai táng được thiết kế công phu, chứa nhiều hiện vật quý hiếm.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách bố trí các khu vực bên trong. Phòng mộ chính nằm ở phía bên trái của toàn bộ khu lăng mộ, kết nối với một phòng phụ thông qua hành lang dài khoảng 20 m. Cách tổ chức không gian này cho thấy người xưa đã có sự tính toán kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng công trình.

Đặc biệt, tổng thể kiến trúc được mô tả có hình dạng giống chữ H. Đây là kiểu bố trí được đánh giá có giá trị nghiên cứu, giúp các nhà khảo cổ tìm hiểu thêm về kỹ thuật xây dựng và quan niệm mai táng của người xưa.

anh-chup-man-hinh-2026-11-04.png
Đây là nhóm tượng gốm minh khí (đồ tùy táng) thuộc kỹ thuật tráng men Đường Tam Thái tìm thấy trong mộ cổ Chu Mãn. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Phát hiện khiến giới khảo cổ đặc biệt quan tâm là hơn 100 món đồ gốm Đường Tam Thải được tìm thấy trong phòng phụ của ngôi mộ. Đường Tam Thải là dòng gốm men nhiều màu nổi tiếng của Trung Quốc thời Đường. Các sản phẩm thường có những sắc men như vàng, xanh lục, trắng, nâu và đôi khi xuất hiện màu lam hoặc tím. Tên gọi “Tam Thải” không có nghĩa chỉ sử dụng ba màu, mà dùng để chỉ kỹ thuật trang trí bằng nhiều màu men khác nhau.

Theo Bảo tàng Cố Cung Trung Quốc, Đường Tam Thải thuộc nhóm gốm men chì nung ở nhiệt độ thấp, thường khoảng 800 độ C. Các nguyên liệu tạo màu có thể bao gồm những hợp chất chứa đồng, sắt, coban và mangan. Dòng gốm này phát triển mạnh dưới thời Đường, đặc biệt trong giai đoạn Khai Nguyên, thường được sử dụng làm đồ tùy táng.

Những hiện vật được phát hiện trong ngôi mộ không chỉ có đồ gốm Đường Tam Thải mà còn bao gồm tượng gốm nhiều màu và bia mộ. Đây là những tư liệu quan trọng giúp nghiên cứu về nghệ thuật tạo hình, kỹ thuật chế tác và phong tục mai táng thời cổ đại.

Hiện vật phản ánh đời sống và nghệ thuật thời Đường

Giá trị của những món đồ tùy táng không chỉ nằm ở chất liệu hay vẻ đẹp bên ngoài. Chúng còn phản ánh quan niệm về thế giới sau khi chết, địa vị xã hội và đời sống tinh thần của người xưa.

Trong thời Đường, đồ tùy táng thường được chế tác thành hình người, động vật, vật dụng sinh hoạt và các công trình kiến trúc thu nhỏ. Những sản phẩm này mô phỏng một phần thế giới của người sống, với mong muốn người đã khuất tiếp tục được phục vụ và bảo vệ ở thế giới bên kia.

Các tượng gốm nhiều màu cũng cho thấy trình độ thủ công phát triển. Nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn, từ tạo hình, làm khô, nung phôi đến phủ men và nung hoàn thiện. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác và phối màu tạo nên những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Thông qua các hiện vật, giới nghiên cứu có thể tìm hiểu thêm về trang phục, phương tiện đi lại, hoạt động sản xuất và những quan niệm văn hóa phổ biến trong xã hội thời Đường.

Một trong những yếu tố khiến phát hiện này có ý nghĩa là cách bố trí các phòng và hành lang trong khu mộ. Việc xây dựng phòng phụ nằm cách phòng chính qua một hành lang dài có thể liên quan đến chức năng riêng của từng không gian, đồng thời phản ánh sự phức tạp trong thiết kế lăng mộ.

Các chuyên gia cho rằng cấu trúc này có thể góp phần bảo vệ những món đồ tùy táng quý giá khỏi nguy cơ bị đánh cắp. Tuy nhiên, để xác định chính xác mục đích thiết kế cũng như mức độ nguyên vẹn của khu mộ, cần có thêm thông tin từ hồ sơ khai quật và nghiên cứu chuyên môn.

Dù vậy, sự tồn tại của một số lượng lớn hiện vật trong cùng một không gian vẫn mang ý nghĩa đáng kể. Khi được bảo quản và nghiên cứu đúng cách, chúng có thể cung cấp dữ liệu về kỹ thuật chế tác, hoạt động trao đổi hàng hóa và sự phát triển văn hóa trong lịch sử Trung Quốc.

#Ngôi mộ #gốm Đường Tam Thải #mộ cổ hình chữ H #mộ cổ Sơn Đông #nghệ thuật thời Đường #đồ tùy táng

Bài liên quan

Kho tri thức

Báu vật ve sầu vàng đậu trên lá ngọc trong mộ cổ thời Minh

Khai quật ngôi mộ cổ tại Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện món trang sức vàng ngọc tinh xảo, ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt.

Phát hiện bất ngờ trong ngôi mộ cổ thời Minh

Tại khu vực núi Ngũ Phong, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một cuộc khai quật khảo cổ đã đưa ra ánh sáng món trang sức quý hiếm có niên đại hàng trăm năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện 396 cổ vật trong khu mộ thổ ty 500 năm tuổi ở Trung Quốc

Hàng trăm di vật quý được khai quật từ khu mộ gia tộc thổ ty Vương Tỷ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hé lộ đời sống, nghệ thuật và giao lưu văn hóa thời Minh.

Gia tộc thổ ty tồn tại gần 800 năm

Gia tộc họ Vương ở Bình Vũ là một trong những dòng họ thổ ty có lịch sử lâu dài tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dòng họ này bắt đầu từ thời Nam Tống, tiếp tục tồn tại qua các thời Nguyên, Minh, Thanh và kéo dài tới thời Dân Quốc, với lịch sử gần 800 năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật mộ Vĩnh Thái công chúa, bất ngờ hé lộ bí ẩn hoàng thất nhà Đường

Cuộc khai quật mộ Vĩnh Thái công chúa phát hiện nhiều di vật quý, đồng thời hé lộ những tranh luận về cái chết của bà.

Phát hiện ngôi mộ bị đào trộm

Trong quá trình khảo sát khu vực phía Bắc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ đã bị kẻ trộm xâm nhập. Nhằm bảo vệ những di vật còn sót lại, đoàn khảo cổ quyết định tiến hành khai quật và nghiên cứu có hệ thống.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới