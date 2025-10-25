Về cuối năm, ba con giáp xoay vận, tiền bạc tăng mạnh

Không phải may mắn ngẫu nhiên. Chính sự kiên trì và thời thế hội tụ giúp ba con giáp này đạt bước tiến lớn về tài lộc, làm đâu thắng đó, tiền về liên tục.
Lương Thùy Linh diện áo dài, làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu. Phía cô dâu tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng và hôn lễ ở nhà thờ.
Khu định cư thời tiền sử chìm dưới Hồ Kuolimojärvi cung cấp bức tranh rõ nét hơn về cách sinh sống của con người Nam Karelia cách đây 10.000 năm trước.
Từ món ăn dân dã ở nông thôn, muồm muỗm dần trở thành đặc sản hút khách dù có thời điểm giá lên tới gần 1 triệu đồng mỗi cân.
Việc kiểm soát làng Promin cho phép quân Nga bắt đầu phong tỏa tàn dư của quân Ukraine đồn trú tại làng Sukhoi Yar, phía nam Pokrovsk.
Quan tài 2.700 năm tuổi của 'Thầy tế lễ tối cao của Thần Amun' bất ngờ được phát hiện ở Ai Cập, giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Stenopterygius - tên gọi nghĩa là “thằn lằn cá cánh hẹp” - là loài bò sát biển có hình dáng giống cá heo và được biết đến rõ nhất trong hóa thạch biển cổ đại.
Duy trì chế độ ăn khoa học với những món quen thuộc cũng đủ giúp giảm mỡ máu, ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tổng thể.
Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury được em gái của Mai Phương Thúy đập hộp tại hãng có màu đen, nội thất nâu. Cô tiết lộ người chị đã cho mình 8 tỷ để mua xe.
Hyundai Venue 2026 vẫn giữ 3 tùy chọn động cơ của phiên bản tiền nhiệm, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn, sở hữu nội thất cao cấp hơn và nhiều tính năng mới.
Khoảng 10 năm trở lại đây, Lương Bằng Quang không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, trong khi đó, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của anh gắn liền với thị phi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10, Bọ Cạp gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua, đường tài lộc đang rất tốt. Sư Tử làm việc hiệu quả, đạt thành tích cao.
Mặt khóa thắt lưng bằng đồng Thời Trung cổ độc đáo có hình con rắn đang nuốt chửng một sinh vật giống ếch gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Không cần phức tạp, chỉ cần đặt đúng 7 loại cây cảnh này trước cửa, gia chủ đã có thể đón dòng năng lượng thịnh vượng và lộc lá liên tục kéo về.
Quân Ukraine ở thành phố Siversk đang ở trong tình thế nguy ngập, khi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Dronovka; còn Lyman cũng đang bị xiết vòng vây.
OnePlus chính thức công bố OxygenOS 16, dựa trên Android 16, mang đến loạt nâng cấp về AI, hiệu năng và khả năng kết nối đa thiết bị, kể cả hệ sinh thái Apple.
"Nữ thần chân dài TVB" Tăng Thục Nhã khiến fan xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trong chuyến du lịch tại Phú Quốc.
Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của Lynk & Co 900 trung bình chỉ 0,65 lít/100km, đồng thời pin hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc 20-80% chỉ 17 phút.
Căn hộ 118m2 khiến nhiều người mê mẩn không phải vì món đồ đắt tiền mà nhờ chọn lọc kỹ, phối hợp tinh tế để cảm nhận dòng chảy yên bình của thời gian.
Nữ DJ người Hàn Quốc Luna Kim, mới đây đã gây sốt cộng đồng mạng khi khoe loạt ảnh dạo phố với trang phục vô cùng gợi cảm với phong cách 'no-bra' phóng khoáng.
Đường trắng không chỉ tạo vị ngọt, mà còn giúp bột nở nhanh, chiên cá không dính, bóc hạt dẻ dễ, nấm mềm, thịt ngon và bảo quản mỡ lâu hỏng.