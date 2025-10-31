Hà Nội

Vào mùa hung hãn, loài rắn độc này liên tục tấn công người

Giải mã

Vào mùa hung hãn, loài rắn độc này liên tục tấn công người

Nam Bộ đang là mùa mưa nên người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Đây là loài rắn nguy hiểm sở hữu nọc độc mạnh.

Tâm Anh (TH)
Khi vào mùa mưa ở Nam Bộ, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều trong khu dân cư. Trong đó, sau các đợt mưa lớn, thỉnh thoảng rắn lục đuôi đỏ được phát hiện bò vào một số khu dân cư. Theo đó, số ca nhập viện do rắn cắn tăng cao trong mùa mưa. Ảnh: ThaiNationalParks.
Trong đó, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe của họ dần hồi phục. Ảnh: Roy Bateman.
Rắn lục đuôi đỏ là tên gọi chung của một nhóm các loài rắn thuộc chi Trimeresurus, họ rắn lục (Viperidae). Ảnh: flickr.
Nổi bật trong số này là loài rắn lục đuôi đỏ (tên khoa học Trimeresurus albolabris), rắn lục mắt hồng ngọc (Trimeresurus rubeus), rắn lục xanh (Trimeresurus stejnegeri) hay rắn lục mép xanh (Trimeresurus cyanolabris)… Ảnh: ThaiNationalParks.
Đặc điểm chung của các loài rắn lục đuôi đỏ là có cơ thể màu xanh lục và phần đuôi màu đỏ nổi bật. Chúng có phần đầu hình tam giác, phân biệt rõ với cổ thường có kích thước nhỏ. Khi trưởng thành, mỗi cá thể rắn lục đuôi đỏ đạt chiều dài khoảng 60 - 100 cm. Ảnh: ThaiNationalParks.
Các loài rắn lục đuôi đỏ hoạt động và săn mồi về đêm. Loài này có phạm vi phân bố rộng trên khắp Việt Nam, sinh sống ở các khu vực núi cao lẫn đồng bằng, đôi khi xuất hiện ở những thành phố lớn, khu vực dân cư đông đúc. Ảnh: ThaiNationalParks.
Rắn lục đuôi đỏ sở hữu nọc độc cực nguy hiểm khi có chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin gây rối loạn đông máu và phá hủy mô. Ảnh: ThaiNationalParks.
Nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn có thể có các triệu chứng chóng mặt, nôn ra máu, ngã quỵ, rối loạn đông máu nặng, giảm tiểu cầu..., thậm chí có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị y tế kịp thời. Ảnh: ThaiNationalParks.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#rắn độc #loài rắn #rắn lục đuôi đỏ

