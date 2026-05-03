Vận động viên và một du khách rơi xuống nước do sự cố flyboard

Sự cố bất ngờ xảy ra khi trình diễn flyboard tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khiến vận động viên và một du khách rơi xuống nước.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 3/5, khi một vận động viên đang hướng dẫn và hỗ trợ du khách trải nghiệm flyboard trên mặt hồ. Trong quá trình “bay”, thiết bị gặp trục trặc, khiến cả hai mất kiểm soát, hạ dần độ cao rồi chìm xuống nước.

Chỉ ít phút sau, nữ du khách đã tự nổi lên và giữ được trạng thái an toàn trên mặt nước. Tuy nhiên, vận động viên bị chìm lâu hơn và được lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa lên bờ trong tình trạng có dấu hiệu ngạt nước, bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được sơ cứu và chuyển đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đại diện chính quyền địa phương phường Hoa Lư xác nhận đã nắm được vụ việc và cho biết đây là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó, hoạt động biểu diễn flyboard được tổ chức từ ngày 30/4 tại khu vực hồ Kỳ Lân, thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau nhiều buổi trình diễn an toàn, đến ngày 3/5, các vận động viên chuyển địa điểm sang hồ núi Lớ (cách khoảng 1km) để tiếp tục biểu diễn và phục vụ trải nghiệm.

Được biết, flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát minh, sử dụng lực đẩy từ động cơ phản lực gắn với mô tô nước để nâng người chơi lên không trung. Tuy mang tính biểu diễn cao và thu hút, nhưng đây là loại hình thể thao tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi thiết bị ổn định và quy trình đảm bảo an toàn nghiêm ngặt.

