Xã hội

Vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú ở Hà Nội

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.

Gia Đạt

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.

24.jpg
Đối tượng truy nã ra đầu thú.

Theo hồ sơ, năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ) đã khởi tố Ngô Trung Sơn (Sinh năm 1996; trú tại: phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định truy nã. Ngày 18/01/2026, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã vận động đối tượng Ngô Trung Sơn ra cơ quan Công an đầu thú.

Hiện, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã lập hồ sơ và bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để xứ lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
