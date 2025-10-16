Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraine thử nghiệm UAV cảm tử có khả năng chống nhiễu

Quân sự

Ukraine thử nghiệm UAV cảm tử có khả năng chống nhiễu

Ukraine tiết lộ máy bay không người lái tấn công "cảm tử" có khả năng chống nhiễu điện tử, mang lại một cấp độ hủy diệt kẻ thù mới ở phía xa tiền tuyến.

Thiên Đăng
Mới đây, Brave1 (một cụm công nghệ quốc phòng do Chính phủ Ukraine hậu thuẫn) đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với máy bay không người lái tấn công kamikaze có tầm hoạt động xa hơn 40 km, mở đường cho việc triển khai chúng trên chiến trường mới. Ảnh: @Brave1.
Mới đây, Brave1 (một cụm công nghệ quốc phòng do Chính phủ Ukraine hậu thuẫn) đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với máy bay không người lái tấn công kamikaze có tầm hoạt động xa hơn 40 km, mở đường cho việc triển khai chúng trên chiến trường mới. Ảnh: @Brave1.
Điều này đánh dấu một cấp độ mới về khả năng tấn công tầm xa của máy bay không người lái kamikaze. Ảnh: @Brave1.
Điều này đánh dấu một cấp độ mới về khả năng tấn công tầm xa của máy bay không người lái kamikaze. Ảnh: @Brave1.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine, ông Mykhailo Fedorov thông báo, Brave1 đã hoàn tất các thử nghiệm cuối cùng của hệ thống máy bay không người lái tấn công kamikaze này. Ảnh: @Brave1.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine, ông Mykhailo Fedorov thông báo, Brave1 đã hoàn tất các thử nghiệm cuối cùng của hệ thống máy bay không người lái tấn công kamikaze này. Ảnh: @Brave1.
Ông Mykhailo Fedorov cho biết: "Nhờ sự hỗ trợ của Brave1 và phản hồi kinh nghiệm từ lực lượng vũ trang Ukraine, các nhà sản xuất đã phát triển các công nghệ có hiệu quả cao tích hợp vào UAV Kamikaze mới, và chúng sẽ sớm được triển khai trên tuyến đầu của mặt trận”. Ảnh: @Brave1.
Ông Mykhailo Fedorov cho biết: "Nhờ sự hỗ trợ của Brave1 và phản hồi kinh nghiệm từ lực lượng vũ trang Ukraine, các nhà sản xuất đã phát triển các công nghệ có hiệu quả cao tích hợp vào UAV Kamikaze mới, và chúng sẽ sớm được triển khai trên tuyến đầu của mặt trận”. Ảnh: @Brave1.
Ông nói thêm rằng, máy bay không người lái tấn công Kamikaze có tầm hoạt động hơn 40 km, có khả năng vượt qua các hệ thống gây nhiễu tác chiến điện tử của Nga, đại diện cho một cấp độ năng lực mới để tấn công kẻ thù. Ảnh: @Brave1.
Ông nói thêm rằng, máy bay không người lái tấn công Kamikaze có tầm hoạt động hơn 40 km, có khả năng vượt qua các hệ thống gây nhiễu tác chiến điện tử của Nga, đại diện cho một cấp độ năng lực mới để tấn công kẻ thù. Ảnh: @Brave1.
Phía các nhà thiết kế khẳng định rằng, máy bay không người lái mới này sẽ mang lại "một cấp độ hủy diệt mới cho kẻ thù ở xa tiền tuyến". Bước tiến quan trọng được quảng cáo là máy bay không người lái tấn công Kamikaze đã được Brave1 thử nghiệm ngoài thực địa có khả năng vượt qua “chiến tranh điện tử". Ảnh: @Brave1.
Phía các nhà thiết kế khẳng định rằng, máy bay không người lái mới này sẽ mang lại "một cấp độ hủy diệt mới cho kẻ thù ở xa tiền tuyến". Bước tiến quan trọng được quảng cáo là máy bay không người lái tấn công Kamikaze đã được Brave1 thử nghiệm ngoài thực địa có khả năng vượt qua “chiến tranh điện tử". Ảnh: @Brave1.
Chiến tranh điện tử đã trở thành một trong những biện pháp phòng thủ quan trọng của Nga chống lại kho vũ khí máy bay không người lái của Ukraine, với mục đích gây nhiễu, phá vỡ khả năng dẫn đường và ngăn chặn máy bay không người lái tấn công mục tiêu một cách chính xác. Ảnh: @Brave1.
Chiến tranh điện tử đã trở thành một trong những biện pháp phòng thủ quan trọng của Nga chống lại kho vũ khí máy bay không người lái của Ukraine, với mục đích gây nhiễu, phá vỡ khả năng dẫn đường và ngăn chặn máy bay không người lái tấn công mục tiêu một cách chính xác. Ảnh: @Brave1.
Nếu đúng như lời quảng cáo của Brave1 là máy bay không người lái tấn công Kamikaze có khả năng vượt qua hệ thống gây nhiễu tác chiến điện tử của Nga, thì các hệ thống mới này có thể cải thiện khả năng tấn công các trung tâm hậu cần, vị trí pháo binh và thiết bị phía sau phòng tuyến của Nga ở Ukraine. Ảnh: @Brave1.
Nếu đúng như lời quảng cáo của Brave1 là máy bay không người lái tấn công Kamikaze có khả năng vượt qua hệ thống gây nhiễu tác chiến điện tử của Nga, thì các hệ thống mới này có thể cải thiện khả năng tấn công các trung tâm hậu cần, vị trí pháo binh và thiết bị phía sau phòng tuyến của Nga ở Ukraine. Ảnh: @Brave1.
Thông tin chi tiết về công nghệ chống gây nhiễu tác chiến điện tử chủ chốt được sử dụng trên máy bay không người lái này vẫn còn rất hạn chế. Ảnh: @Brave1.
Thông tin chi tiết về công nghệ chống gây nhiễu tác chiến điện tử chủ chốt được sử dụng trên máy bay không người lái này vẫn còn rất hạn chế. Ảnh: @Brave1.
Điều này dễ hiểu bởi vì Brave1 muốn giữ kín chi tiết về những cải tiến quan trọng trên máy bay không người lái của mình trước đối thủ. Ảnh: @Brave1.
Điều này dễ hiểu bởi vì Brave1 muốn giữ kín chi tiết về những cải tiến quan trọng trên máy bay không người lái của mình trước đối thủ. Ảnh: @Brave1.
Phía Kyiv đã nhanh chóng mở rộng chương trình máy bay không người lái của mình kể từ khi nổ ra cuộc chiến sự toàn diện vào năm 2022. Ảnh: @Brave1.
Phía Kyiv đã nhanh chóng mở rộng chương trình máy bay không người lái của mình kể từ khi nổ ra cuộc chiến sự toàn diện vào năm 2022. Ảnh: @Brave1.
Nga cũng đã mở rộng quy mô sản xuất, chủ yếu dựa vào máy bay không người lái tấn công loại Shahed cho các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào các thành phố của Ukraine. Vào tháng 6/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch thành lập một lực lượng vũ trang chuyên trách về hệ thống không người lái. Ảnh: @Brave1.
Nga cũng đã mở rộng quy mô sản xuất, chủ yếu dựa vào máy bay không người lái tấn công loại Shahed cho các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào các thành phố của Ukraine. Vào tháng 6/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch thành lập một lực lượng vũ trang chuyên trách về hệ thống không người lái. Ảnh: @Brave1.
Thiên Đăng
Defence-Ua
Link bài gốc Copy link
https://en.defence-ua.com/news/ukraine_tests_new_kamikaze_drones_capable_of_strikes_beyond_40_km_and_resistant_to_ew-15836.html
#Ukraine #UAV kamikaze #nga #UAV cảm tử #UAV Ukraine #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT