UAV Trung Quốc gắn súng trường có khả năng bách phát bách trúng

Mẫu máy bay không người lái được trang bị súng trường tấn công thể hiện chính xác 100% khi bắn đạn thật vào mục tiêu có kích thước bằng con người.

Một loại máy bay không người lái đặc nhiệm mới của quân đội Trung Quốc đã thể hiện độ chính xác chưa từng có trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, bắn trúng mục tiêu có kích thước người bằng mọi phát bắn khi sử dụng súng trường tấn công bộ binh tiêu chuẩn.

Máy bay không người lái đã bắn 20 phát đạn đơn lẻ trong khi bay lơ lửng ở độ cao 10 mét (3,2 feet) và cách mục tiêu có kích thước người thật 100 mét, đó là một tấm bảng tập ngực tiêu chuẩn có kích thước 50cm x 50cm (khoảng 20 x 20 inch).

Chiếc UAV của Trung Quốc trong thử nghiệm bắn trúng tất cả mục tiêu - Ảnh: HANDOUT

Dù chỉ được trang bị một khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn của bộ binh, UAV này vẫn bắn trúng mục tiêu có kích thước như người thật trong toàn bộ các phát bắn.

Cụ thể, thiết bị đã khai hỏa 20 phát đơn khi bay ở độ cao 10m, cách mục tiêu 100m. Mục tiêu là bảng bia ngực tiêu chuẩn có kích thước 50cm x 50cm.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Gun Launch and Control ngày 9-12, mẫu UAV nói trên đạt tỉ lệ trúng đích tuyệt đối 100% trong các lần thử nghiệm.

Trong số 20 viên đạn trúng bia, một nửa nằm trong bán kính 11cm, tương đương độ chính xác của một phát bắn vào vùng đầu. Ở cự ly gần hơn, khoảng 50m, hệ thống bắn trúng 19 trên tổng số 20 phát.

Nghiên cứu cho biết UAV thực nghiệm này do Công ty Wuhan Guide Infrared phối hợp phát triển cùng Học viện Đặc chiến Lục quân thuộc Quân đội Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu do kỹ sư Jiang Huajian dẫn đầu cho biết phát bắn trượt duy nhất không xuất phát từ lỗi hệ thống.

"Viên đạn trượt nằm ngay sát mép bia ngực, nguyên nhân là sai số tự thân của đạn", tức là một viên đạn kém chất lượng, ông Jiang và các cộng sự viết.

Khác với các thế hệ UAV vũ trang trước đây thường sử dụng vũ khí được thiết kế riêng hoặc cải tiến, hệ thống mới này tích hợp trực tiếp súng trường tiêu chuẩn của bộ binh.

Chiếc UAV được các nhà khoa học vũ khí Trung Quốc tinh chỉnh phương thức điều chỉnh góc bắn để "bách phát bách trúng". Ảnh minh họa

Theo các nhà nghiên cứu, đây là bước chuyển dịch quan trọng hướng tới công nghệ thực chiến, với những tiến bộ về khả năng ổn định, thuật toán nhắm mục tiêu và tích hợp kiểm soát hỏa lực cho các thiết bị bay cỡ nhỏ.

Nhóm của ông Jiang đã thiết kế lại hệ thống giá treo, giúp súng trường và cảm biến quang học được cố định chặt chẽ, qua đó giảm thiểu sai lệch cơ học giữa camera ngắm và vũ khí trong quá trình bay.

Bên cạnh đó, phần mềm điều khiển cũng được phát triển để tự động điều chỉnh góc bắn dựa trên khoảng cách, ước tính sức gió và hướng di chuyển của UAV.

Thông qua hàng loạt mô phỏng trên máy tính, nhóm nghiên cứu đã tinh chỉnh thuật toán, nâng tỉ lệ bắn trúng mục tiêu trong lý thuyết từ hơn 40% lên mức gần 100%.

Hiện tại hệ thống này mới chỉ hỗ trợ chế độ bắn phát một, chưa có khả năng bắn loạt liên tục. Đây được xem là một hạn chế khi phải đối phó với số lượng lớn đối thủ.

Tuy nhiên trong một số kịch bản tác chiến nhất định, độ chính xác cao lại mang ý nghĩa quyết định.

Một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nhận định: "Trong các tình huống chống khủng bố đô thị hoặc bảo đảm an ninh biên giới, một phát bắn chính xác và gọn gàng có giá trị hơn nhiều so với việc xả cả băng đạn".