Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

UAV Trung Quốc gắn súng trường có khả năng bách phát bách trúng

Mẫu máy bay không người lái được trang bị súng trường tấn công thể hiện chính xác 100% khi bắn đạn thật vào mục tiêu có kích thước bằng con người.

Tuệ Minh

Một loại máy bay không người lái đặc nhiệm mới của quân đội Trung Quốc đã thể hiện độ chính xác chưa từng có trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, bắn trúng mục tiêu có kích thước người bằng mọi phát bắn khi sử dụng súng trường tấn công bộ binh tiêu chuẩn.

Máy bay không người lái đã bắn 20 phát đạn đơn lẻ trong khi bay lơ lửng ở độ cao 10 mét (3,2 feet) và cách mục tiêu có kích thước người thật 100 mét, đó là một tấm bảng tập ngực tiêu chuẩn có kích thước 50cm x 50cm (khoảng 20 x 20 inch).

anh-man-hinh-2026-01-26-luc-06-19-51-5afd775e8e.png
Chiếc UAV của Trung Quốc trong thử nghiệm bắn trúng tất cả mục tiêu - Ảnh: HANDOUT

Dù chỉ được trang bị một khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn của bộ binh, UAV này vẫn bắn trúng mục tiêu có kích thước như người thật trong toàn bộ các phát bắn.

Cụ thể, thiết bị đã khai hỏa 20 phát đơn khi bay ở độ cao 10m, cách mục tiêu 100m. Mục tiêu là bảng bia ngực tiêu chuẩn có kích thước 50cm x 50cm.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Gun Launch and Control ngày 9-12, mẫu UAV nói trên đạt tỉ lệ trúng đích tuyệt đối 100% trong các lần thử nghiệm.

Trong số 20 viên đạn trúng bia, một nửa nằm trong bán kính 11cm, tương đương độ chính xác của một phát bắn vào vùng đầu. Ở cự ly gần hơn, khoảng 50m, hệ thống bắn trúng 19 trên tổng số 20 phát.

Nghiên cứu cho biết UAV thực nghiệm này do Công ty Wuhan Guide Infrared phối hợp phát triển cùng Học viện Đặc chiến Lục quân thuộc Quân đội Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu do kỹ sư Jiang Huajian dẫn đầu cho biết phát bắn trượt duy nhất không xuất phát từ lỗi hệ thống.

"Viên đạn trượt nằm ngay sát mép bia ngực, nguyên nhân là sai số tự thân của đạn", tức là một viên đạn kém chất lượng, ông Jiang và các cộng sự viết.

Khác với các thế hệ UAV vũ trang trước đây thường sử dụng vũ khí được thiết kế riêng hoặc cải tiến, hệ thống mới này tích hợp trực tiếp súng trường tiêu chuẩn của bộ binh.

maxresdefault-10.jpg
Chiếc UAV được các nhà khoa học vũ khí Trung Quốc tinh chỉnh phương thức điều chỉnh góc bắn để "bách phát bách trúng". Ảnh minh họa

Theo các nhà nghiên cứu, đây là bước chuyển dịch quan trọng hướng tới công nghệ thực chiến, với những tiến bộ về khả năng ổn định, thuật toán nhắm mục tiêu và tích hợp kiểm soát hỏa lực cho các thiết bị bay cỡ nhỏ.

Nhóm của ông Jiang đã thiết kế lại hệ thống giá treo, giúp súng trường và cảm biến quang học được cố định chặt chẽ, qua đó giảm thiểu sai lệch cơ học giữa camera ngắm và vũ khí trong quá trình bay.

Bên cạnh đó, phần mềm điều khiển cũng được phát triển để tự động điều chỉnh góc bắn dựa trên khoảng cách, ước tính sức gió và hướng di chuyển của UAV.

Thông qua hàng loạt mô phỏng trên máy tính, nhóm nghiên cứu đã tinh chỉnh thuật toán, nâng tỉ lệ bắn trúng mục tiêu trong lý thuyết từ hơn 40% lên mức gần 100%.

Hiện tại hệ thống này mới chỉ hỗ trợ chế độ bắn phát một, chưa có khả năng bắn loạt liên tục. Đây được xem là một hạn chế khi phải đối phó với số lượng lớn đối thủ.

Tuy nhiên trong một số kịch bản tác chiến nhất định, độ chính xác cao lại mang ý nghĩa quyết định.

Một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nhận định: "Trong các tình huống chống khủng bố đô thị hoặc bảo đảm an ninh biên giới, một phát bắn chính xác và gọn gàng có giá trị hơn nhiều so với việc xả cả băng đạn".

Interesting Engineering
Link bài gốc Copy link
https://interestingengineering.com/military/china-rifle-wielding-drone-flawless-result
#máy bay không người lái #quân đội Trung Quốc #súng trường

Bài liên quan

Quân sự

Hãng xe Renault nhận 1 tỷ euro để sản xuất UAV cho quân đội Pháp

Không chỉ riêng các hãng ô tô mà toàn bộ ngành công nghiệp Pháp đang hưởng ứng lời kêu gọi của "nền kinh tế chiến tranh" của Tổng thống Macron.

Nhà sản xuất ô tô Pháp Renault sẽ bắt đầu sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa theo hợp đồng với Tổng cục Vũ khí của nước này và hợp tác với nhà thầu quốc phòng địa phương Turgis Gaillard.

Renault đã xác nhận kế hoạch sau khi xuất bản thương mại của Pháp Nhà máy mới Nhà sản xuất ô tô sẽ sản xuất máy bay không người lái tại các nhà máy của mình ở Le Mans và Cléon, phía tây Paris, trong một hợp đồng có thể trị giá tới 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) trong 10 năm. Renault từ chối xác nhận chi tiết về địa điểm sản xuất và giá trị của hợp đồng.

Xem chi tiết

Quân sự

UAV chiến thuật mới của Nga nổi bật tại Triển lãm UMEX 2026

Hai UAV Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 của Nga tập trung vào trinh sát, có khả năng chống nhiễu, liên lạc an toàn và tích hợp mạng lưới liên quân.

Goliath 2.0 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 1.500 g, thời gian bay tối đa khoảng 40 phút, tầm hoạt động trong tầm nhìn thẳng tối đa 10.000 m và độ cao bay tối đa lên tới 500 m. (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Tại Triển lãm Hệ thống Không người lái UMEX 2026 tổ chức ở Abu Dhabi (UAE), Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã lần đầu tiên công khai giới thiệu hai mẫu UAV chiến thuật được hiện đại hóa là Goliath 2.0 và Karakurt 2.0. Khác với xu hướng tập trung vào UAV tấn công, Kalashnikov định vị hai hệ thống này là nền tảng trinh sát quang - điện tử, ưu tiên khả năng liên lạc an toàn, chống tác chiến điện tử và duy trì dòng dữ liệu giám sát liên tục về sở chỉ huy.

Theo thông tin công bố ngày 20/1, Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát trên không bao gồm tìm kiếm, phát hiện, nhận dạng và theo dõi mục tiêu tĩnh lẫn di động. Cả hai UAV đều sử dụng kiến trúc liên lạc vô tuyến chống gây nhiễu, kết hợp mã hóa với kỹ thuật nhảy tần giả ngẫu nhiên, cho phép truyền dữ liệu đo xa, lệnh điều khiển và hình ảnh video ngay cả trong môi trường bị tác động mạnh bởi tác chiến điện tử.

Xem chi tiết

Quân sự

Hải quân Mỹ thử nghiệm UAV chống tàu ngầm không người lái mới

UAV MQ-9B SeaGuardian của Mỹ nâng cao khả năng chống ngầm, trở thành cảm biến chủ chốt trong mạng lưới tác chiến dưới biển.

Hải quân Mỹ đang tiến gần hơn tới việc hình thành lực lượng tuần tra chống tàu ngầm không người lái sau cuộc bay thử MQ-9B SeaGuardian do General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) thực hiện vào tháng 12/2025. Theo thông tin công bố ngày 13/1/2026, cuộc thử nghiệm này không chỉ tăng gấp đôi số lượng phao sonar mang theo, mà còn đánh dấu lần đầu tiên UAV thả phao MAC, một bước tiến đáng chú ý trong tác chiến chống ngầm hiện đại.

Chuyến bay thử diễn ra ngày 17/12/2025, với cấu hình mang nhiều pod Hệ thống thả phao sonar (Sonobuoy Dispensing System - SDS) hơn so với các thử nghiệm trước đó. Nhờ vậy, MQ-9B SeaGuardian có thể triển khai trường phao dày hơn, nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm trên những khu vực biển rộng lớn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới