Hãng xe Renault nhận 1 tỷ euro để sản xuất UAV cho quân đội Pháp

Không chỉ riêng các hãng ô tô mà toàn bộ ngành công nghiệp Pháp đang hưởng ứng lời kêu gọi của "nền kinh tế chiến tranh" của Tổng thống Macron.

Nhà sản xuất ô tô Pháp Renault sẽ bắt đầu sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa theo hợp đồng với Tổng cục Vũ khí của nước này và hợp tác với nhà thầu quốc phòng địa phương Turgis Gaillard.

Renault đã xác nhận kế hoạch sau khi xuất bản thương mại của Pháp Nhà máy mới Nhà sản xuất ô tô sẽ sản xuất máy bay không người lái tại các nhà máy của mình ở Le Mans và Cléon, phía tây Paris, trong một hợp đồng có thể trị giá tới 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) trong 10 năm. Renault từ chối xác nhận chi tiết về địa điểm sản xuất và giá trị của hợp đồng.

"Chúng tôi đã được Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp liên lạc vài tháng trước về một dự án phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái của Pháp", Fabrice Cambolive, giám đốc tăng trưởng của Renault, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên BFM TV hôm thứ Ba. "Chúng tôi đã được liên hệ với chuyên môn về công nghiệp, sản xuất và thiết kế của chúng tôi. Dự án này hiện đang được tiến hành".

Renault sẽ sản xuất đạn dược dẫn đường tầm xa tương tự như máy bay không người lái Shahed của Iran, cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và quan sát, theo L'Usine Nouvelle. Cả Nga và Ukraine đang ngày càng sử dụng các máy bay không người lái tầm xa giá rẻ như vậy để tấn công sâu và áp đảo hệ thống phòng không.

Một số chi tiết đã được tiết lộ về đối tác của Renault, Turgis & Gaillard. Công ty này đang tích cực tham gia vào các công nghệ quân sự, đặc biệt là máy bay không người lái và các sản phẩm khác nhau dành cho hàng không quân sự. Sản phẩm nổi tiếng nhất của Turgis Gaillard là máy bay không người lái hạng nặng Aarok.

Máy bay không người lái Aarok của Turgis Gaillard.

Khung máy bay không người lái sẽ được sản xuất tại Le Mans, trong khi nhà máy ở Cléon sẽ sản xuất động cơ, BFM đưa tin. Mục tiêu là sản xuất tới 600 máy bay không người lái tầm xa mỗi tháng, theo BFM.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sebastian Lecornu vào tháng 6 năm ngoái đã đưa ra kế hoạch hợp tác với một công ty ô tô để sản xuất máy bay không người lái và Renault nói với các nhân viên vào tháng 9 rằng nhà sản xuất ô tô đã được Bộ Lực lượng Vũ trang tiếp cận để tham gia vào các dự án quốc phòng, theo báo cáo phương tiện truyền thông Pháp.

Trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu thường tập trung vào các hệ thống phức tạp được xây dựng với khối lượng thấp, thường cho các khách hàng quốc gia, các nhà sản xuất ô tô chuyên sản xuất hàng loạt với kiểm soát chất lượng chặt chẽ và kỷ luật chi phí để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tháng này cảnh báo ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước Để sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn, các lực lượng vũ trang không chuyển sang các nhà cung cấp ở những nơi khác ở châu Âu.

Ông Macron đã nhiều lần kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Pháp chuyển sang cái mà tổng thống gọi là "nền kinh tế chiến tranh".