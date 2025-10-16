Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
UAE dốc toàn lực săn “vàng đen” thời đại mới mang tên AI

Số hóa

UAE dốc toàn lực săn “vàng đen” thời đại mới mang tên AI

Từng giàu lên nhờ dầu mỏ, UAE nay chuyển hướng sang “mỏ vàng” trí tuệ nhân tạo, đầu tư hàng tỷ USD để trở thành trung tâm AI mới của thế giới.

Thiên Trang (TH)
Từ quốc gia dầu mỏ trù phú, UAE đang tái định vị mình thành trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu toàn cầu.
Từ quốc gia dầu mỏ trù phú, UAE đang tái định vị mình thành trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu toàn cầu.
Abu Dhabi đã bắt tay với Mỹ xây dựng cơ sở AI lớn nhất bên ngoài Mỹ có công suất lên tới 5 gigawatt. (Ảnh: Grok)
Abu Dhabi đã bắt tay với Mỹ xây dựng cơ sở AI lớn nhất bên ngoài Mỹ có công suất lên tới 5 gigawatt. (Ảnh: Grok)
Dự án Stargate UAE quy tụ các “ông lớn” công nghệ như OpenAI, NVIDIA, Oracle, Cisco và SoftBank.(Ảnh: Grok)
Dự án Stargate UAE quy tụ các “ông lớn” công nghệ như OpenAI, NVIDIA, Oracle, Cisco và SoftBank.(Ảnh: Grok)
Người dân UAE thậm chí sẽ được tặng quyền truy cập ChatGPT Plus, đặc quyền chưa từng có với bất kỳ quốc gia nào khác.
Người dân UAE thậm chí sẽ được tặng quyền truy cập ChatGPT Plus, đặc quyền chưa từng có với bất kỳ quốc gia nào khác.
Không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, UAE còn phát triển phần mềm AI riêng, trong đó có Falcon AI và Falcon Arabic - mô hình tiếng Ả Rập mạnh nhất khu vực.
Không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, UAE còn phát triển phần mềm AI riêng, trong đó có Falcon AI và Falcon Arabic - mô hình tiếng Ả Rập mạnh nhất khu vực.
Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed (MBZUAI) cũng mở phòng thí nghiệm AI tại Thung lũng Silicon, cho thấy tham vọng toàn cầu hóa công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed (MBZUAI) cũng mở phòng thí nghiệm AI tại Thung lũng Silicon, cho thấy tham vọng toàn cầu hóa công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Theo CEO Avneesh Prakash của Camb.ai, “Vùng Vịnh sẽ trở thành đường xích đạo AI mới của thế giới”.
Theo CEO Avneesh Prakash của Camb.ai, “Vùng Vịnh sẽ trở thành đường xích đạo AI mới của thế giới”.
Nếu kế hoạch thành công, UAE sẽ tái hiện sức mạnh từng có từ dầu mỏ, lần này với nguồn “nhiên liệu” mang tên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Nếu kế hoạch thành công, UAE sẽ tái hiện sức mạnh từng có từ dầu mỏ, lần này với nguồn “nhiên liệu” mang tên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#UAE #AI #trí tuệ nhân tạo #dự án Stargate #cơ sở hạ tầng AI #Mohamed bin Zayed

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT