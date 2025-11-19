Ù tai kéo dài, bệnh không đơn giản chỉ ở cái tai

“Đêm nào em cũng nghe tiếng vo ve trong tai, càng yên tĩnh càng rõ. Đi học thì cố gắng quên đi, nhưng ôn thi hay ngồi làm bài là đầu óc cứ lùng bùng, rất khó tập trung…

Sau hơn 2 tuần điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc tại Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng đã cải thiện rất nhiều”, một nữ sinh viên tại Hà Nội chia sẻ.

Nhiều người trẻ bị ù tai khám không ra bệnh

Ù tai là cảm giác nghe thấy tiếng ù ù, vo ve, huýt gió, rung, thậm chí tiếng mạch đập… trong tai hoặc trong đầu, dù xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ở nhiều trường hợp, không tìm được nguyên nhân rõ ràng từ tai mũi họng, thần kinh, tim mạch hay các bệnh lý chuyển hoá.

Ngày càng nhiều người trẻ đối diện với tình trạng này. Áp lực học tập, làm việc, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, lạm dụng tai nghe, tiếp xúc tiếng ồn lớn, trầm cảm, dùng thuốc độc với tai… đều được xem là những yếu tố nguy cơ. Đáng lo hơn, các triệu chứng không gây đau dữ dội, không “kịch tính”, nhưng lại âm ỉ bào mòn chất lượng sống, khiến người bệnh mệt mỏi, cáu gắt, giảm tập trung, suy giảm hiệu quả học tập và làm việc.

Nữ sinh viên đang học tại một trường đại học ở Hà Nội, không có tiền sử chấn thương vùng đầu, tai; không viêm nhiễm hầu họng, ống tai. Nhiều tháng nay, em xuất hiện ù tai kéo dài, cảm giác ù ù, vo ve, mức độ không quá dữ dội nhưng dai dẳng, đặc biệt rõ vào buổi tối và lúc cần tập trung cao độ.

Em đã đi khám nhiều chuyên khoa: Thần kinh, Tai mũi họng, Tâm lý… Thăm dò, xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu đều “chưa có xuất hiện bất thường”. Đơn thuốc Y học hiện đại kéo dài suốt nhiều tháng nhưng triệu chứng gần như không cải thiện.

Kết quả chỉ số cận lâm sàng ổn, nhưng tinh thần người bệnh suy giảm, giấc ngủ chập chờn, lo lắng “không biết mình bị bệnh gì”. Chỉ đến khi được giới thiệu đến Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai, hành trình điều trị mới có một hướng đi khác.

Tại Khoa Y học cổ truyền, sau khi khai thác kỹ bệnh sử, xem xét toàn bộ hồ sơ thăm khám trước đó, BSCKII Nguyễn Mậu Thực, Phó Trưởng Khoa Y học cổ truyền cùng ê-kíp đã thăm khám và xem xét tỉ mỉ hồ sơ của người bệnh trước đó.

Người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị không dùng thuốc, với các phương pháp: ôn châm. Sau 2 tuần điều trị, tình trạng ù tai đã cải thiện rõ rệt, tần suất và mức độ ù giảm, giấc ngủ tốt hơn, tâm lý nhẹ nhõm, khả năng tập trung học tập cũng dần hồi phục.

Sau 2 tuần điều trị tại Khoa Y học cổ truyền bằng phương pháp châm cứu, tình trạng người bệnh được cải thiện rõ ràng - Ảnh BVCC

Tiếng chuông cảnh báo về sức khỏe

BSCKII Nguyễn Mậu Thực cảnh báo, ù tai không rõ nguyên nhân ở người trẻ không phải là “chuyện vặt”. Đó có thể là tiếng chuông cảnh báo về lối sống căng thẳng, thức khuya kéo dài, lạm dụng thiết bị điện tử, tai nghe…

Nếu đã đi khám nhiều nơi, kết quả cận lâm sàng bình thường nhưng triệu chứng vẫn dai dẳng, người bệnh hoàn toàn có thể cân nhắc thêm một hướng tiếp cận toàn diện hơn.

Ở góc độ của Y học cổ truyền, những biểu hiện như ù tai kéo dài, không rõ nguyên nhân thực thể, thường không chỉ là “vấn đề của riêng cái tai”, mà có thể liên quan đến rối loạn khí huyết, chức năng tạng phủ, căng thẳng, lo âu và cả lối sống. Vì vậy, việc điều trị không chỉ dừng ở chỗ “làm hết tiếng ù”, mà còn hướng tới điều hoà tổng thể.