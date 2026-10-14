Tỷ phú công nghệ đổ hàng tỷ USD vào cuộc đua trường sinh

Khát vọng sống lâu không còn chỉ nằm trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng. Với một bộ phận tỷ phú công nghệ, chống lão hóa đang trở thành lĩnh vực đầu tư lớn, quy tụ các công ty công nghệ sinh học, phòng thí nghiệm và những nghiên cứu nhằm tìm cách làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Thay vì chỉ kéo dài số năm tồn tại, mục tiêu được nhiều nhà khoa học theo đuổi là tăng healthspan, tức khoảng thời gian con người duy trì sức khỏe tốt.

Bryan Johnson theo đuổi chương trình Blueprint, sử dụng dữ liệu sức khỏe để theo dõi những thay đổi của cơ thể. (Ảnh: Bryan Johnson)

Bryan Johnson là một trong những gương mặt nổi bật của xu hướng này. Doanh nhân Mỹ triển khai chương trình Blueprint, trong đó theo dõi hàng loạt chỉ số sinh học, kiểm soát chế độ ăn, giấc ngủ và tập luyện với mục tiêu làm chậm lão hóa. Ông từng thử nghiệm truyền huyết tương giữa các thành viên trong gia đình, bao gồm huyết tương từ người con trai khi đó 17 tuổi. Tuy nhiên, Johnson sau đó cho biết không nhận thấy lợi ích đáng kể và dừng phương pháp này. Trường hợp của ông cho thấy ranh giới giữa thử nghiệm cá nhân và hiệu quả y học đã được chứng minh vẫn cần được phân biệt rõ ràng.

Ở cấp độ đầu tư, nhiều tỷ phú chọn đặt cược vào các hướng nghiên cứu dài hạn. Jeff Bezos đầu tư vào Altos Labs, doanh nghiệp tập trung nghiên cứu tái lập trình tế bào nhằm khôi phục chức năng tế bào và tìm kiếm khả năng kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Peter Thiel quan tâm đến các liệu pháp nhắm vào tế bào lão hóa, đồng thời từng đầu tư vào lĩnh vực bảo quản lạnh cơ thể. Trong khi đó, Sam Altman cũng rót vốn vào công nghệ sinh học, còn Sergey Brin quan tâm đến các dự án nghiên cứu sức khỏe và tuổi thọ.

Jeff Bezos và nhiều tỷ phú công nghệ đầu tư vào nghiên cứu sinh học với kỳ vọng kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. (Ảnh: thelightberg)

Các hướng tiếp cận trong cuộc đua này rất đa dạng, từ liệu pháp gene, tế bào gốc, tái lập trình tế bào đến thuốc và thiết bị theo dõi sức khỏe. Một số phương pháp như liệu pháp oxy cao áp cũng thu hút sự chú ý sau khi các nghiên cứu ghi nhận thay đổi ở một số chỉ dấu sinh học. Dù vậy, những kết quả này chưa đồng nghĩa với bằng chứng cho thấy con người có thể trẻ lại hoặc sống lâu hơn đáng kể. Việc thay đổi chỉ dấu sinh học và chứng minh hiệu quả thực tế đối với tuổi thọ là hai vấn đề khác nhau.

Đối với giới siêu giàu, đầu tư vào chống lão hóa còn là cách đặt cược vào những đột phá y sinh trong tương lai. Nếu một phương pháp giúp kéo dài thời gian sống khỏe mạnh, người sử dụng có thể có thêm cơ hội tiếp cận các công nghệ y tế tiếp theo. Tuy nhiên, không phải nghiên cứu nào cũng thành công, và hiện chưa có bằng chứng cho thấy con người có thể đạt được sự bất tử bằng công nghệ. Cuộc đua “thuốc trường sinh” vì thế vẫn là hành trình dài, nơi nguồn vốn lớn có thể thúc đẩy nghiên cứu nhưng không thể bảo đảm kết quả.