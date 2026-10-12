[GALLERY] Cận cảnh Honda City 2026 từ 539 triệu tại Việt Nam, đấu Toyota Vios

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City bản nâng cấp, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái.
Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City bản nâng cấp, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái.
Subaru Forester e-Boxer hybrid mới vừa được Subaru Asia hé lộ trên mạng xã hội, cho thấy thời điểm mẫu xe SUV điện hóa này xuất hiện tại Việt Nam đang đến gần.
Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ nổi bật với vận trình hanh thông, tuổi Tý và Thìn có cơ hội tiến lên, Hợi nên thận trọng.
Hà Nội vào mùa thu là thời điểm lý tưởng để dạo chơi, check-in những góc phố đẹp và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị thu.
Sau khi chính thức trở thành thương hiệu độc lập dưới sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover, Freelander đang từng bước đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa.
Jihan Dimachk mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, từng đại diện Tanzania tại Miss Universe 2016 trước khi đăng quang Miss Grand International 2026.
Manthey vừa đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển bằng việc trình làng 30 chiếc Porsche 911 GT3 Cup MR 30 và 718 GT4 RS Clubsport MR 30 phiên bản giới hạn.
Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” với những khung gương độc đáo đang thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh bên hồ Gươm.
Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện ID Tiguan 2027 hoàn toàn mới nhằm thay thế cho hai dòng xe ID.4 và ID.5.
Wuling Việt Nam vừa hé lộ mẫu xe ra mắt vào 16/10, nhiều khả năng là Darion. Mẫu MPV cỡ trung này dự kiến có hai phiên bản thuần điện, giá khoảng 750 triệu đồng
Dài gần 24 km, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác tháng 11 tới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Ngọ nổi bật với vận tài lộc và tình cảm cùng khởi sắc, tuổi Mão có quý nhân hỗ trợ.
Dù chỉ sở hữu động cơ 400cc nhưng Triumph Bonneville T40 thừa hưởng hoàn toàn thiết kế kinh điển và giá trị của các "đàn anh" lớn hơn thuộc dòng Bonneville.
Tối 10/10, màn pháo hoa tại hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Nhiều người không khỏi lo lắng khi hai cây phượng bất ngờ bật gốc kéo 3 trụ điện và đè nhiều xe máy, ô tô ở phường Tân Hưng, TP HCM.
Mẫu xe sedan Toyota Corolla 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa được ra mắt tại thị trường Pakistan với diện mạo mới và bổ sung một số trang bị tiện nghi.
Mẫu SUV điện Mitsubishi ASX VR-e sử dụng pin lithium-ion dung lượng 57,7 kWh, cho công suất tối đa lên tới 459 mã lực trên phiên bản GSR cao cấp nhất.
Sau nhiều năm mong gia đình có thêm thành viên, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa hạnh phúc chào đón con gái Rosie.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu thu hút sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm bên bà xã Tuệ Như và hai con trai sau khi đón quý tử thứ hai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Dần nổi bật nhờ quý nhân trợ lực, tuổi Mão tình cảm khởi sắc, tuổi Tý cần thận trọng.