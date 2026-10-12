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[GALLERY] Cận cảnh Honda City 2026 từ 539 triệu tại Việt Nam, đấu Toyota Vios

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Honda City 2026 từ 539 triệu tại Việt Nam, đấu Toyota Vios

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City bản nâng cấp, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái.

Nguyễn Anh -
Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City 2026, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe sedan cỡ B này tiếp tục được lắp ráp trong nước với hai phiên bản RS và L.
Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City 2026, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe sedan cỡ B này tiếp tục được lắp ráp trong nước với hai phiên bản RS và L.
Về ngoại hình, Honda City 2026 mới được tinh chỉnh theo hướng thể thao và hiện đại hơn. Phần đầu xe thay đổi ở lưới tản nhiệt, cản trước và vị trí logo, trong khi cản sau cũng được thiết kế lại.
Về ngoại hình, Honda City 2026 mới được tinh chỉnh theo hướng thể thao và hiện đại hơn. Phần đầu xe thay đổi ở lưới tản nhiệt, cản trước và vị trí logo, trong khi cản sau cũng được thiết kế lại.
Bản L chuyển sang sử dụng đèn LED thay cho đèn halogen. Riêng bản RS có thêm các chi tiết ngoại thất màu đen, cụm đèn hậu được thay đổi màu sắc và chiều dài xe tăng 5 mm so với trước.
Bản L chuyển sang sử dụng đèn LED thay cho đèn halogen. Riêng bản RS có thêm các chi tiết ngoại thất màu đen, cụm đèn hậu được thay đổi màu sắc và chiều dài xe tăng 5 mm so với trước.
Ở bên trong, phiên bản RS được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cả hai phiên bản đều có thêm cổng USB Type-C, đồng thời duy trì các trang bị như hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao và khởi động xe từ xa.
Ở bên trong, phiên bản RS được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cả hai phiên bản đều có thêm cổng USB Type-C, đồng thời duy trì các trang bị như hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao và khởi động xe từ xa.
Honda City RS tiếp tục được trang bị Honda CONNECT, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, khóa/mở cửa và khởi động xe từ xa, tìm vị trí xe, kiểm tra lịch bảo dưỡng và một số chức năng khác thông qua ứng dụng trên điện thoại. Honda Việt Nam miễn phí dịch vụ trong năm đầu tiên, từ năm thứ hai có mức phí từ 1,2 triệu đồng/năm.
Honda City RS tiếp tục được trang bị Honda CONNECT, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, khóa/mở cửa và khởi động xe từ xa, tìm vị trí xe, kiểm tra lịch bảo dưỡng và một số chức năng khác thông qua ứng dụng trên điện thoại. Honda Việt Nam miễn phí dịch vụ trong năm đầu tiên, từ năm thứ hai có mức phí từ 1,2 triệu đồng/năm.
Về an toàn, Honda City mới tiếp tục trang bị Honda SENSING trên cả hai phiên bản, với 6 tính năng gồm phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành. Bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau.
Về an toàn, Honda City mới tiếp tục trang bị Honda SENSING trên cả hai phiên bản, với 6 tính năng gồm phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành. Bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau.
Cung cấp sức mạnh cho Honda City bản nâng cấp vẫn là động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC trên cả hai phiên bản. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.
Cung cấp sức mạnh cho Honda City bản nâng cấp vẫn là động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC trên cả hai phiên bản. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.
Giá bán của Honda City mới không thay đổi so với trước. Phiên bản L có giá 539 triệu đồng, trong khi bản RS được niêm yết ở mức 569 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Với màu sơn Trắng ngọc trai và Đỏ, khách hàng cần chi thêm 8 triệu đồng.
Giá bán của Honda City mới không thay đổi so với trước. Phiên bản L có giá 539 triệu đồng, trong khi bản RS được niêm yết ở mức 569 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Với màu sơn Trắng ngọc trai và Đỏ, khách hàng cần chi thêm 8 triệu đồng.
Honda City 2027 có 6 lựa chọn màu sắc, gồm trắng ngọc, đỏ, trắng, xám, đen và xanh. Trong đó, trắng ngọc và đỏ là 2 lựa chọn mới. Nếu chọn 2 màu mới này, khách hàng cần trả thêm 8 triệu đồng.
Honda City 2027 có 6 lựa chọn màu sắc, gồm trắng ngọc, đỏ, trắng, xám, đen và xanh. Trong đó, trắng ngọc và đỏ là 2 lựa chọn mới. Nếu chọn 2 màu mới này, khách hàng cần trả thêm 8 triệu đồng.
Honda City 2026 thế hệ mới được lắp ráp trong nước và sẽ chính thức có mặt tại hệ thống Nhà Phân phối ôtô Honda chính hãng trên toàn quốc từ ngày 14/10/2026.
Honda City 2026 thế hệ mới được lắp ráp trong nước và sẽ chính thức có mặt tại hệ thống Nhà Phân phối ôtô Honda chính hãng trên toàn quốc từ ngày 14/10/2026.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Honda City 2026 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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