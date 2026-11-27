Một báo cáo an toàn đồ chơi tại Mỹ cảnh báo cả bảy sản phẩm AI được thử nghiệm đều cung cấp thông tin về tình dục hay nơi tìm các vật dụng nguy hiểm trong nhà.

Một báo cáo an toàn đồ chơi tại Mỹ cảnh báo cả bảy sản phẩm AI được thử nghiệm đều cung cấp thông tin về nơi tìm các vật dụng nguy hiểm trong gia đình.

Đáng lo ngại hơn, có đồ chơi hướng dẫn trẻ tìm dao, đưa ra hướng dẫn từng bước để châm lửa bằng diêm, cho thấy rủi ro khi chatbot được đưa vào sản phẩm dành cho trẻ nhỏ mà thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp.

Các đồ chơi AI dành cho trẻ em tìm ẩn những nguy cơ hướng trẻ đến các vật dụng nguy hiểm.

Cả bảy đồ chơi đều bộc lộ vấn đề

Trong báo cáo thường niên mang tên “Trouble in Toyland” năm 2026, nhóm nghiên cứu thuộc Maryland Public Interest Research Group (Maryland PIRG) cho biết đã thử nghiệm bảy đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được bán trên thị trường.

Theo Nina Harbison, đại diện Maryland PIRG, cả bảy sản phẩm đều cung cấp cho người thử nghiệm thông tin về nơi có thể tìm thấy những vật dụng tiềm ẩn nguy hiểm trong nhà, gồm diêm, dao, thuốc tẩy và pin. Đáng chú ý, hai đồ chơi còn hướng dẫn từng bước cách châm một que diêm.

Những kết quả này cho thấy chatbot trong đồ chơi trẻ em không đơn thuần là một hệ thống trả lời câu hỏi vô hại. Khi trẻ có thể trò chuyện tự nhiên với thiết bị, câu hỏi về những vật dụng quen thuộc trong nhà có thể dẫn đến nội dung hướng dẫn hành động nguy hiểm.

Báo cáo cũng nêu hai sản phẩm Alilo Smart AI Bunny và GoLabs AI Panda có thể trao đổi về các chủ đề tình dục không phù hợp với trẻ nhỏ. Những phát hiện này làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm duyệt nội dung và giới hạn độ tuổi của các mô hình AI được tích hợp vào đồ chơi.

2 con búp bê Chatbot AI nhìn dễ thương này có thể nói chuyện về các chủ đề tình dục không phù hợp với trẻ nhỏ.

Rủi ro không chỉ nằm ở câu trả lời

Đồ chơi AI thường được thiết kế để tạo cảm giác như một người bạn có thể trò chuyện, lắng nghe và phản hồi. Khả năng tương tác liên tục khiến sản phẩm hấp dẫn hơn đồ chơi điện tử truyền thống, nhưng cũng làm tăng mức độ tiếp xúc của trẻ với nội dung do mô hình AI tạo ra.

Một chatbot có thể trả lời khác nhau tùy cách đặt câu hỏi, ngữ cảnh và phiên bản phần mềm. Do đó, việc một sản phẩm vượt qua một số bài kiểm tra không có nghĩa nó luôn an toàn trong mọi tình huống.

Trẻ em cũng có thể đặt câu hỏi theo cách bất ngờ, liên tục khai thác một chủ đề hoặc lặp lại những chỉ dẫn mà hệ thống không được thiết kế để xử lý.

Bên cạnh nội dung, quyền riêng tư là vấn đề đáng quan tâm. Nhiều đồ chơi AI tích hợp micro, một số sản phẩm có camera hoặc tính năng nhận diện khuôn mặt. Những cuộc trò chuyện, giọng nói và thông tin trẻ cung cấp có thể được xử lý hoặc lưu trữ bởi nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ AI.

Nina Harbison cảnh báo dữ liệu trẻ nói với đồ chơi có thể trở thành dữ liệu mà doanh nghiệp sở hữu hoặc xử lý. Điều này đặt ra câu hỏi về việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ và xóa dữ liệu cá nhân của trẻ.

Cần kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào gia đình

Bác sĩ Siddhartha “Sid” Dante, chuyên gia hồi sức nhi tại Bệnh viện Nhi Golisano thuộc Đại học Maryland, cho rằng các đồ chơi AI cần được đặt trong khuôn khổ bảo vệ và hạn chế phù hợp. Theo ông, phụ huynh thường quan tâm đến những người mà trẻ tiếp xúc, nhưng đồ chơi có khả năng trò chuyện cũng cần được xem xét tương tự.

Cha mẹ cần cảnh giác trước những món đồ chơi hiện đại như robot, búp bê AI đảm bảo an toàn cho con trẻ.

Vấn đề là cha mẹ không phải lúc nào cũng biết đồ chơi có kết nối Internet hay không, mô hình AI sử dụng dữ liệu nào và những nội dung nào có thể xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Việc kiểm soát càng khó khi nhà sản xuất cập nhật mô hình hoặc thay đổi dịch vụ từ xa.

Báo cáo không có nghĩa mọi đồ chơi AI đều gây nguy hiểm, nhưng kết quả thử nghiệm cho thấy không nên mặc định sản phẩm dành cho trẻ em sẽ có bộ lọc nội dung đủ tốt. Phụ huynh cần kiểm tra chính sách dữ liệu, tính năng micro và camera, giới hạn độ tuổi, đồng thời giám sát những cuộc trò chuyện của trẻ.

Ở cấp độ ngành, các nhà sản xuất cần kiểm tra sản phẩm trong những tình huống đối kháng, thay vì chỉ trình diễn các cuộc hội thoại thuận lợi. Khi AI trở thành một phần của đồ chơi, an toàn nội dung và bảo vệ dữ liệu phải được xem là yêu cầu thiết kế cốt lõi, không phải tính năng bổ sung.