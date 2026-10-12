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Số hóa - Xe

Hyundai SantaFe 2027 tiếp tục lộ ảnh, bỏ cụm đèn chữ H gây tranh cãi

Hyundai SantaFe 2027 vừa lộ ảnh thực tế, cho thấy rõ hơn những thay đổi ở phần đầu xe, đồng thời xác nhận dự đoán trước đó về hướng thiết kế mới của Hyundai.

Nguyễn Thảo
Video: 12 điểm khác biệt giữa Hyundai SantaFE với các đối thủ.

Hyundai SantaFe thế hệ hiện tại từng gây nhiều tranh luận khi áp dụng ngôn ngữ thiết kế khác biệt, đặc biệt ở phần đầu xe với cụm đèn mang họa tiết chữ H. Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ mới đây cho thấy Hyundai có thể đang điều chỉnh diện mạo mẫu SUV này theo hướng gần với ngôn ngữ thiết kế trên các sản phẩm mới của hãng.

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Hyundai SantaFe 2027 tiếp tục lộ ảnh, bỏ cụm đèn chữ H gây tranh cãi.

Theo hình ảnh được The Korean Car Blog đăng tải, phần đầu SantaFe facelift có cụm đèn được thiết kế lại. Đèn LED ban ngày (DRL) chuyển sang bố trí dọc ở mép ngoài, trong khi đèn pha LED projector đặt thấp hơn. Phía trên cụm đèn là lưới tản nhiệt có thiết kế theo phương ngang.

Cách bố trí này được cho là có nhiều nét tương đồng với phong cách thiết kế trên Palisade và Tucson thế hệ mới, đồng thời giúp SantaFe có diện mạo bớt khác biệt so với phiên bản hiện tại.

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Theo thông tin rò rỉ, Hyundai có thể trang bị hộp số tự động 8 cấp truyền thống, thay cho hộp số ly hợp kép hiện nay.

Không chỉ điều chỉnh thiết kế, SantaFe facelift được cho là sẽ có một số nâng cấp về kỹ thuật. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai có thể trang bị hộp số tự động 8 cấp truyền thống, thay cho hộp số ly hợp kép hiện nay.

Đáng chú ý, Hyundai được cho là đang nghiên cứu phiên bản EREV ( xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) cho SantaFe. Phiên bản này có thể đạt tổng quãng đường khoảng 559 dặm, tương đương 900 km.

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Đáng chú ý, Hyundai được cho là đang nghiên cứu phiên bản EREV ( xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) cho SantaFe.

SantaFe facelift dự kiến ra mắt vào năm 2027. Tuy nhiên, Hyundai hiện chưa chính thức xác nhận những thay đổi về thiết kế, hệ truyền động cũng như thời điểm giới thiệu mẫu xe.

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