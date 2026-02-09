Tỷ phú 7 năm liên tiếp xếp tiền thành núi thưởng Tết cho nhân viên

Từ cậu bé nhặt rác đến tỷ phú, hành trình của Phương Uy là minh chứng cho triết lý kinh doanh đặt con người làm nền tảng phát triển lâu dài.

Trong lúc nhiều doanh nghiệp chật vật vì chi phí, buộc phải cắt giảm thưởng Tết, một tập đoàn công nghiệp tại Trung Quốc lại gây chú ý khi tiền thưởng được xếp thành từng “núi” ngay trong nhà máy.

Người tạo nên hiện tượng này là Phương Uy – Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp Fangda Group (Liêu Ninh), một tỷ phú có xuất phát điểm đặc biệt: từng lớn lên cùng nghề nhặt phế liệu.

Từ tuổi thơ nhặt rác đến tư duy kinh doanh sớm hình thành

Phương Uy sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh – cái nôi của ngành công nghiệp nặng Trung Quốc. Gia đình nghèo khó, nguồn thu nhập chính của cả nhà đến từ việc thu gom sắt thép, nhựa và giấy vụn. Từ khi mới 6 tuổi, ông đã theo cha đi nhặt rác, phân loại phế liệu rồi mang đi bán, đổi lấy những bữa cơm tằn tiện.

Chính những năm tháng mưu sinh sớm đã giúp Phương Uy hình thành tư duy thị trường từ rất nhỏ: hiểu giá trị từng loại phế liệu, biết thời điểm bán có lợi và nhận ra rằng giá trị thực không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở cách khai thác đúng lúc.

Từ xưởng nhỏ đến “thợ săn” tài sản công nghiệp

Tỷ phú Phương Uy - Chủ tịch Tập đoàn Fangda. Ảnh: Guanglian Finance

Đầu thập niên 1990, sau nhiều năm tích góp, hai cha con Phương Uy mở một xưởng sản xuất nhỏ. Bước ngoặt đến khi ngành thép Trung Quốc rơi vào suy thoái, nhiều nhà máy đứng trước nguy cơ phá sản. Một nhà máy thép khi đó buộc phải thế chấp mỏ quặng sắt để trả nợ, và Phương Uy đã nắm bắt cơ hội hiếm có này.

Chỉ vài năm sau, khi giá quặng sắt tăng mạnh, mỏ quặng từng bị xem nhẹ lại trở thành nguồn lợi nhuận khổng lồ. Có vốn, Phương Uy bắt đầu chiến lược đầu tư mà giới tài chính gọi ông là “thợ săn tài sản quốc doanh”: mua lại các doanh nghiệp công nghiệp đang thua lỗ, đặc biệt trong lĩnh vực thép, than, hóa chất tại chính quê hương Liêu Ninh.

Thay vì chạy theo hình thức, ông tập trung tái cấu trúc quản trị, siết chặt kỷ luật vận hành và tối ưu hiệu quả sản xuất. Nhiều doanh nghiệp tưởng chừng “chết lâm sàng” đã hồi sinh, mang lại lợi nhuận bền vững cho Fangda Group.

Đế chế nghìn tỷ và khối tài sản khổng lồ

Hiện nay, Fangda Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thép, than, hóa chất, y tế và tài chính. Tổng tài sản tập đoàn vượt 120 tỷ NDT, tương đương hơn 460 nghìn tỷ đồng.

Riêng tài sản cá nhân của Phương Uy ước tính khoảng 63 tỷ NDT (hơn 240 nghìn tỷ đồng), đưa ông vào top 100 người giàu nhất Trung Quốc, theo bảng xếp hạng Hurun năm 2023.

“Ông chủ trong mơ” với những mùa Tết tiền mặt gây bão

Điều khiến Phương Uy trở thành cái tên đặc biệt không chỉ là tài sản, mà còn là chính sách đãi ngộ hiếm có dành cho người lao động.

Những “núi tiền” thưởng Tết tại Fangda gây chú ý mỗi dịp cuối năm. Ảnh: Guanglian Finance

Từ năm 2011, Fangda Group duy trì truyền thống thưởng Tết và lì xì hoàn toàn bằng tiền mặt. Chỉ trong vòng 8 năm, tổng số tiền thưởng Tết đã vượt 900 triệu NDT. Trung bình, mỗi nhân viên đủ điều kiện nhận thưởng tích lũy khoảng 165.000 NDT, tất cả đều được kê khai và đóng thuế đầy đủ.

Từ năm 2019, hình ảnh những “núi tiền mặt”, “bức tường tiền thưởng” dựng ngay trong nhà máy mỗi dịp cuối năm đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành biểu tượng của Fangda.

Không chỉ nhân viên đang làm việc, người lao động đã nghỉ hưu cũng được nhận trợ cấp. Tính đến đầu năm 2023, tổng chi cho phúc lợi của tập đoàn đã lên tới 3,8 tỷ NDT.