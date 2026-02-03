Hà Nội

Kinh doanh

3 tỷ phú USD mới của Việt Nam vừa được Forbes xếp hạng là ai?

Bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng vừa lọt vào danh sách người giàu nhất hành tinh do Forbes thống kê.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo cập nhật mới nhất trên bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, Việt Nam có thêm 3 tỷ phú mới gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và chủ tịch một ngân hàng.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện sở hữu khối tài sản ước tính 2,2 tỷ USD, xếp thứ 1.822 thế giới.

ty-phu6.jpg
Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Vingroup

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine và đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup. Bà Hương cũng là một trong những nhân sự tham gia sáng lập Vingroup từ những ngày đầu.

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, hiện giữ vị trí Phó chủ tịch Vingroup, cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng lần này của Forbes. Bà Phạm Thu Hằng sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD, xếp thứ 2.444 thế giới.

Bà Phạm Thúy Hằng hiện nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn. Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội).

Tỷ phú USD mới thứ ba của Việt Nam được Forbes bổ sung là chủ tịch một ngân hàng.

Với việc ghi nhận thêm 3 cá nhân mới, Việt Nam hiện có tổng cộng 8 tỷ phú USD theo thống kê của Forbes. Người giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản 20,9 tỷ USD. Đứng vị trí thứ hai là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air với 4 tỷ USD.

Ở vị trí thứ ba là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với khối tài sản 2,7 tỷ USD. Tiếp theo là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank với 2,5 tỷ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan hiện sở hữu 1,2 tỷ USD.

Forbes xác định tài sản của các tỷ phú dựa trên số lượng cổ phiếu mà cá nhân đó nắm giữ và giá thị trường tại từng thời điểm cụ thể. Ngoài ra, tổ chức này còn tính toán giá trị các tài sản khác như cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản, du thuyền, tác phẩm nghệ thuật và nhiều khoản đầu tư khác khi lập bảng xếp hạng.

