Bên trong biệt thự nhiều cửa sổ của tỷ phú Bill Gates

Bất động sản

Bên trong biệt thự nhiều cửa sổ của tỷ phú Bill Gates

Khu biệt thự của tỷ phú Bill Gates tọa lạc tại Washington (Mỹ), được xây dựng vào năm 1994, khi Bill Gates và vợ cũ Melinda đặt tên là “Xanadu 2.0”.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Biệt thự rộng khoảng 6.200 mét vuông, gồm 7 phòng ngủ, 24 phòng tắm và một gara chứa được 23 xe ô tô. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Lối vào phòng khách liền kề với những kệ sách bằng gỗ tự nhiên. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Phòng ăn sang trọng mang đến tầm nhìn ngoạn mục nhờ bức tường kính lớn. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Phòng chiếu phim hiện đại trong nhà. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Phòng ngủ ngoài trời có rèm cửa để đảm bảo sự riêng tư. Khi mở, gia chủ có thể tận hưởng không khí trong lành. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Phòng ngủ chính mang đến sự thoải mái sang trọng. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Một phòng ngủ khác có cách bài trí thú vị với tác phẩm nghệ thuật phía trên giường: một màn hình điện tử, trên đó có thể thay đổi thư viện hình ảnh tùy ý. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Sảnh tiệc trong biệt thự có sức chứa lên đến 200 khách. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Thư viện đồ sộ là giấc mơ của những người đam mê sách. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Tầng dưới được thiết kế để tối đa hóa tầm nhìn ngoạn mục ra khu vực xung quanh. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Bill Gates còn cho đào ao, thả cá trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
Hồ bơi vô cực cho phép ngắm nhìn cảnh tượng ngoạn mục cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Famous Entertainment trên YouTube
