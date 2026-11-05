Tuyệt tác kiến trúc sót lại của thành phố nghìn năm bị lãng quên ở Armenia

Nhà thờ chính tòa Ani là một trong những công trình tiêu biểu nhất của kiến trúc Armenia thời Trung cổ, nằm giữa khu khảo cổ Ani, thuộc tỉnh Kars, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, sát biên giới Armenia. Thành phố Ani từng phát triển rực rỡ vào thế kỷ X–XI, khi trở thành kinh đô của vương triều Bagratid Armenia và là trung tâm thương mại quan trọng trên một nhánh Con đường Tơ lụa. Trong thời kỳ hoàng kim, nơi đây có nhiều nhà thờ, cung điện, công trình quân sự và khu chợ sầm uất, khiến Ani được biết đến như một đô thị lớn của khu vực.

Công trình được khởi công năm 989 dưới triều vua Smbat II và hoàn thành năm 1001 dưới sự bảo trợ của hoàng hậu Katranide, vợ vua Gagik I. Người thiết kế là Trdat, một kiến trúc sư nổi tiếng của Armenia thời Trung cổ, từng tham gia những dự án kiến trúc quan trọng khác trong khu vực Byzantine. Nhà thờ có mặt bằng hình chữ nhật, dài khoảng 35 m, rộng 22 m, được xây dựng theo kiểu đại giáo đường mái vòm với ba gian dọc. Quy mô và sự tinh tế trong thiết kế phản ánh vị thế của Ani khi ấy, đồng thời thể hiện trình độ kỹ thuật đáng chú ý của kiến trúc Armenia.

Ảnh: The Courtauld

Điểm đặc biệt của nhà thờ chính tòa Ani nằm ở ngôn ngữ kiến trúc táo bạo so với thời đại. Mặt ngoài công trình được trang trí bằng những hàng vòm mù thanh mảnh, các cột trụ ghép thành cụm và những họa tiết hình học tinh xảo. Bên trong, các trụ đỡ được tạo hình thành những bó cột thanh thoát, kết hợp với hệ thống vòm nhọn tạo cảm giác không gian cao và rộng. Chính những đặc điểm này khiến một số nhà nghiên cứu từng liên hệ công trình với kiến trúc Gothic xuất hiện ở Tây Âu sau đó. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực cho thấy Ani Cathedral trực tiếp truyền cảm hứng cho các kiến trúc sư Gothic.

Số phận của nhà thờ gắn liền với những biến động dữ dội trong lịch sử Ani. Năm 1064, thành phố bị quân Seljuk chinh phục và nhà thờ được chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo, mang tên Fethiye. Đến năm 1124, công trình lại được sử dụng cho mục đích Kitô giáo dưới thời cai trị của người Gruzia. Một trận động đất lớn năm 1319 khiến mái vòm và phần kết cấu phía trên sụp đổ. Nhiều thế kỷ sau, Ani dần bị bỏ hoang khi các tuyến thương mại thay đổi và những biến động chính trị tiếp diễn. Trận động đất năm 1988 tiếp tục làm sập một phần góc tây bắc của nhà thờ.

Ảnh: The Courtauld

Ngày nay, dù mái vòm không còn, nhà thờ chính tòa Ani vẫn là công trình nổi bật giữa cảnh quan hoang vắng của thành phố cổ. Những bức tường đá đỏ, các vòm cửa cao và những chi tiết chạm khắc còn sót lại cho phép giới nghiên cứu hình dung phần nào vẻ huy hoàng của công trình cách đây hơn 1.000 năm. Năm 2016, toàn bộ khu khảo cổ Ani được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo nhiều công trình tại đây đang đối mặt với nguy cơ mất ổn định do động đất, thời tiết khắc nghiệt và sự xuống cấp của vật liệu.

Nhà thờ chính tòa Ani không chỉ là một di tích tôn giáo mà còn là chứng nhân của thời kỳ giao thoa văn hóa giữa Armenia, Byzantine, Gruzia và các triều đại Hồi giáo. Từ một nhà thờ lớn của kinh đô Bagratid đến công trình từng được chuyển đổi thành thánh đường Hồi giáo, rồi trở thành phế tích giữa vùng biên giới, lịch sử của nó phản ánh những thăng trầm của cả một đô thị. Sự tồn tại của nhà thờ chính tòa Ani ngày nay là lời nhắc nhở về một nền văn minh từng rực rỡ nhưng có thể bị thời gian và những biến động lịch sử đẩy vào quên lãng.