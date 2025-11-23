Hà Nội

Chính trị

Hệ thống Mặt trận triển khai đồng bộ, thống nhất công tác bầu cử

Ngày 23/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Minh Thúy/Hà Nội Mới

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 95.000 đại biểu tham dự tại gần 2.700 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhấn mạnh chỉ còn hơn 3 tháng nữa đến ngày 15-3-2026 - Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, tiếp nối Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15-11-2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến cho toàn thể đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống Mặt trận để tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất công tác bầu cử, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những nội dung, vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử.

Đồng chí Hoàng Công Thủy nêu rõ, hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Một số tỉnh, thành phố đang phải tập trung toàn lực cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ. Trong điều kiện chỉ còn hơn 1 tuần nữa, bắt đầu từ ngày 1-12-2025, MTTQ các cấp sẽ bắt đầu thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu và chuẩn bị các công việc tiếp theo cho hiệp thương lần thứ 2 (chỉ trong 2 ngày 2 và 3-2-2026) và hiệp thương lần thứ ba trùng vào thời gian Tết nguyên đán (từ ngày 22 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Bính Ngọ); đây là công việc quan trọng của hệ thống Mặt trận trong công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, vừa qua, thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng nhiệm vụ và trách nhiệm về công tác bầu cử đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã là rất lớn.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ tham gia xây dựng, trình ban hành, phối hợp ban hành, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về bầu cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia giao và theo thẩm quyền.

Ban Thường trực cũng đã chỉ đạo xây dựng Sổ tay bầu cử, phát hành trong tháng 11-2025 và chuyển lên mục Sổ tay bầu cử điện tử trên Cổng Mặt trận trận số.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng và vận hành chuyên trang thông tin bầu cử trên “Cổng mặt trận số” để tuyên truyền, phổ biến công tác bầu cử; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của của cử tri, nhân dân về bầu cử; kết nối hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn, trao đổi nghiệp vụ công tác bầu cử, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và hệ thống báo cáo trong công tác bầu cử.

Đồng chí Hoàng Công Thủy đề nghị cán bộ Mặt trận các cấp tham gia tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu tài liệu, chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

Đồng chí Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe báo viên giới thiệu và quán triệt các văn bản quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bầu cử; hướng dẫn chi tiết về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

#bầu cử #MTTQ Việt Nam #quốc hội #HĐND #tập huấn

