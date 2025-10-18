Hà Nội

Tử vi tuần mới (20 - 26/10): 3 con giáp bùng nổ tài lộc

Tử vi tuần mới (20 - 26/10): 3 con giáp bùng nổ tài lộc

Trong tuần mới, 3 con giáp thông minh, giỏi thích nghi trong mọi tình huống nên sẽ có thể đón nhận nhiều cơ hội giúp tài lộc hưng thịnh.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tuổi Dần. Trong công việc, con giáp này được dự đoán sẽ thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc. Bảy ngày tới là thời cơ thuận lợi để người tuổi Dần bứt phá, đạt được thành tựu lớn khi dẫn dắt nhóm của mình vượt qua thử thách.
Sự sáng tạo, quyết đoán và ý tưởng độc đáo của tuổi Dần sẽ giúp kế hoạch kinh doanh, đầu tư diễn ra thuận lợi. Ngoài nguồn thu nhập chính, con giáp này có thể kiếm thêm các khoản tiền lớn từ các nguồn thu phụ như làm thêm dự án bên ngoài hoặc bán hàng online.
Trong tuần mới, tuổi Dần với sự tự tin, cá tính nên có thể kết giao với những người bạn có chung đam mê, lý tưởng. Họ có thể cùng nhau làm ra điều phi thường. Mối quan hệ với gia đình của con giáp này khá tốt, có nhiều khoảng thời gian ý nghĩa khi ở bên nhau.
Tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới, con giáp này có khả năng tư duy nhạy bén, dễ thích nghi với các hoàn cảnh và nhìn xa trông rộng. Nhờ vậy, người tuổi Ngọ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong công việc giúp sự nghiệp đi lên.
Trong 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Ngọ có sự chuyển biến lớn. Nhờ giỏi nghiệp vụ, chuyên môn, con giáp này có cơ hội thăng chức và tăng lương, các khoản phụ cấp hoặc phúc lợi. Ngoài ra, con giáp này sẽ có thể gặp nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, đầu tư. Nhờ nắm bắt tốt và đưa ra quyết định chính xác, tài sản liên tục tăng thêm.
Với tài chính thịnh vượng, tuổi Ngọ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc bên gia đình, người thân và hỗ trợ họ khi cần. Mối quan hệ xã hội của con giáp này được mở rộng. Con giáp độc thân có thể sớm gặp được tình yêu định mệnh.
Tuổi Dậu. Trong tuần mới, con giáp này sẽ có thể gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với đối tác hoặc khách hàng nhờ cách hành sự khéo léo, thân thiện. Người tuổi Dậu có thể tự mở ra cơ hội để thể hiện bản lĩnh, tạo ấn tượng tốt với cấp trên bằng thành tích thực tế.
Tuổi Dậu có mạng lưới quan hệ rộng giúp ích rất nhiều cho hoạt động kinh doanh hoặc hợp tác đầu tư. Nhờ đó, con giáp này có thể gia tăng lợi nhuận một cách tối đa. Ngoài ra, họ có thể nhận được các khoản tiền hoàn trả hoặc trúng thưởng khi mua vé số, tham gia bốc thăm may mắn.
Với sự linh hoạt, tinh tế, người tuổi Dậu có thể tạo dựng nhiều mối quan hệ và mở rộng tầm ảnh hưởng. Con giáp này có thể ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người thân hoặc bạn bè. Nhờ vậy, tuổi Dậu có cuộc sống đầy màu sắc. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
