Chúc mừng 3 con giáp hút hết lộc thiên hạ về nhà 90 ngày tới

Trong 3 tháng tới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, tình cảm và danh vọng, đón Tết 2026 sung túc, viên mãn.

Theo PV/Phụ nữ và Sức khỏe
Tuổi Thìn: Danh khởi, lộc đến, tình duyên viên mãn. Trong thời gian qua, dù gặp không ít trắc trở, họ vẫn giữ được tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc. Chính nghị lực đó giúp Thìn lọt vào “mắt xanh” của sao cát, bước vào chu kỳ “tình – tiền – danh” cùng nở rộ.
Ba tháng tới, sao Thiên Ấn và Tử Vi cùng hội, giúp tuổi Thìn thăng tiến vượt bậc. Công việc suôn sẻ, dễ được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức mở ra rõ rệt. Người làm ăn thì gặp thời, ký hợp đồng lớn, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần.
Không chỉ tài lộc hanh thông, đường tình duyên của Thìn cũng thắm sắc. Người độc thân có cơ duyên gặp gỡ đúng người “tâm đầu ý hợp”, còn người có gia đình thì tình cảm hòa thuận, nhà cửa ấm êm. Quả thật, phúc lộc hội tụ đủ cả ba phương diện – một thời kỳ đáng mong chờ của tuổi Thìn.
Tuổi Tỵ: Hóa hung thành cát, tiền tài phơi phới, quý nhân phủ quanh. Tuổi Tỵ vốn thông minh, sâu sắc và có trực giác nhạy bén. Họ từng trải qua thời gian chững lại, vận tài chưa thuận, nhưng từ nay được “xé mây thấy trời”, vận mệnh chuyển hẳn sang chiều tốt.
Tháng 11 trở đi, Tỵ được sao Thiên Tài và Nguyệt Đức chiếu, mang lại cơ hội lớn về tiền bạc và danh tiếng. Người kinh doanh dễ gặp “mối hời trời cho”, đầu tư thu lợi cao, tiền bạc về nhanh. Người làm công ăn lương thì được đề bạt, tăng lương, được đồng nghiệp nể phục.
Đặc biệt, trong chuyện tình cảm, tuổi Tỵ sẽ được người thương chia sẻ, đồng hành, giúp họ thêm vững tin trên hành trình phía trước. Vận tình cảm hòa thuận kéo theo tinh thần phấn chấn, làm việc gì cũng trơn tru. Trong ba tháng tới, Tỵ chẳng cần lo toan — phúc vào nhà, tài theo bước, danh lên cao.
Tuổi Tuất: Đức độ sinh tài, quý nhân mở đường, phúc khí tràn đầy. Tuổi Tuất là con giáp của nghĩa khí và trung thành, sống ngay thẳng, làm việc có tâm. Trong tử vi phương Đông, người tuổi này càng sống thiện thì càng dễ được lộc trời ban.
Từ tháng 11 đến đầu năm 2026, Tuất được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, lại có sao Thiên Quan phù trợ, nên mọi phương diện đều thuận buồm xuôi gió. Công việc tiến triển tốt, nguồn thu tăng nhanh, đặc biệt là trong các ngành liên quan đến bất động sản, dịch vụ, hoặc sáng tạo.
Về tình duyên, Tuất đón tin vui – có thể là kết hôn, sinh con hoặc đoàn viên hạnh phúc. Cuộc sống gia đạo hòa thuận khiến tinh thần họ nhẹ nhõm, phúc khí càng vượng.
Ba tháng tới, tuổi Tuất được ví như “nam châm may mắn”, hút hết lộc thiên hạ về nhà, ăn Tết 2026 no đủ, rạng danh dòng tộc. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
