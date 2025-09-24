Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9: Song Tử dễ tổn thương, Bạch Dương suôn sẻ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9, Song Tử cần theo sát thông tin, tránh bị tiểu nhân lừa đảo. Bạch Dương khá thuận lợi, đừng quên ơn người giúp mình.
Đón sinh nhật tuổi 24, Xuân Ca rạng ngời trong bữa tiệc sinh nhật bên cạnh những người bạn thân thiết là nhiều Tiktoker đình đám.
Trong khi các đại gia Việt đang chờ bàn giao siêu xe đắt tiền Ferrari 12Cilindri thì hãng độ Mansory đã trình làng 1 tác phẩm mang tên gọi Mansory Equestre 855.
Vương triều thứ 18 là triều đại tồn tại lâu nhất của Ai Cập cổ đại. Triều đại này kéo dài gần 300 năm.
Apple ra mắt bộ sạc 40W cho iPhone 17 và iPhone Air, hỗ trợ sạc từ 0-50% chỉ trong 20 phút, đồng thời trang bị công nghệ AVS tối ưu nhiệt độ và năng lượng.
Thiết kế bikini hai mảnh gợi cảm giúp nàng hot girl Chu Mạc Thúy Quỳnh triệt để khoe trọn đường cong "mướt mắt".
Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm theo thời gian.
Chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh mang hình tiệm tạp hóa xưa nhanh chóng tạo nên cơn sốt bởi nó khiến mọi người bồi hồi.
Cụm quân phía đông của Nga đã phát động tấn công dữ dội vào tỉnh Dnipropetrovsk và kiểm soát ít nhất 10 ngôi làng, trong khi Ukraine vẫn trong thế bị động.
Honda CR-V kỷ niệm 30 năm vừa ra mắt tại Trung Quốc với màn hình giải trí 12,3 inch, hệ thống Honda Sensing 360+ và khả năng hỗ trợ lái rảnh tay trên cao tốc.
Diện bikini thả dáng trên biển, Jenny Yến toả sáng với làn da trắng mịn màng, mái tóc dài óng mượt và thần thái tự tin đầy cuốn hút.
Thường bị coi là thô ráp, lạnh lẽo, nhưng bê tông trong ngôi nhà này lại trở thành một vật liệu sống động.
Mỹ nhân từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới - Trúc Diễm gây xao xuyến khi khoe thân hình nóng bỏng với đường cong thắt đáy lưng ong quyến rũ.
Mẫn Tiên - cô nàng hot girl một thời, vừa khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh "đu trend" chụp hình bên vườn hoa ven hồ Gươm.
Thời điểm cuối năm là lúc 12 con giáp nắm bắt vận may, nếu biết tận dụng cơ hội vàng thì tiền tài, công danh đều thăng hoa rực rỡ.
Bên khung cảnh lãng mạn của hồ Gươm những ngày đầu thu, Hoàng Khánh Ly đã khoe loạt ảnh “sống ảo” đầy ấn tượng.
Ái Phương thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ nước, khéo léo khoe vòng một gợi cảm. Thanh Thảo có dịp hội ngộ cùng học trò Song Luân.
Mới đây, hot mom Elly Trần đã khiến cộng đồng mạng "thả tim" điên đảo khi xuất hiện với hình ảnh trong concept chị Hằng vô cùng lộng lẫy và quyến rũ.
Trekking lên đỉnh Phia Pò (1.541 m) ở Lạng Sơn, du khách được trải nghiệm thảo nguyên bạt ngàn, vượt mỏm núi, săn mây và check-in sống ảo tuyệt đẹp.
Trực Thái Tuế, xung, hại, phá đồng loạt ập đến, khiến bốn con giáp dễ mất tiền, vướng thị phi, lao đao trong cả công việc lẫn tình cảm.
Phát hiện này là một khẩu súng lục bỏ túi mang nhãn hiệu súng lục Nữ hoàng Anne của một quý ông được giấu trong một khối bê tông.