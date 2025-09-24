Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9: Song Tử dễ tổn thương, Bạch Dương suôn sẻ

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9: Song Tử dễ tổn thương, Bạch Dương suôn sẻ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9, Song Tử cần theo sát thông tin, tránh bị tiểu nhân lừa đảo. Bạch Dương khá thuận lợi, đừng quên ơn người giúp mình.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc có nhiều khí thế, sẽ không vì một vài trở ngại mà từ bỏ mục tiêu và lý tưởng của mình. Sự nghiệp: Tương đối thuận lợi, trong công việc bạn có thể nhận được sự ủng hộ từ phần lớn mọi người, khi đã đạt thành tích tốt thì đừng quên những đồng đội đã từng giúp đỡ mình. Tài lộc: Tương đối ổn, trong đầu tư và quản lý tài chính nên thận trọng khi thao tác các dự án, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì. Tình cảm: Khá ổn, cả hai đều muốn duy trì quan hệ tốt, sẽ không chủ động gây ra mâu thuẫn. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc có nhiều khí thế, sẽ không vì một vài trở ngại mà từ bỏ mục tiêu và lý tưởng của mình. Sự nghiệp: Tương đối thuận lợi, trong công việc bạn có thể nhận được sự ủng hộ từ phần lớn mọi người, khi đã đạt thành tích tốt thì đừng quên những đồng đội đã từng giúp đỡ mình. Tài lộc: Tương đối ổn, trong đầu tư và quản lý tài chính nên thận trọng khi thao tác các dự án, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì. Tình cảm: Khá ổn, cả hai đều muốn duy trì quan hệ tốt, sẽ không chủ động gây ra mâu thuẫn. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nỗ lực làm việc thì cơ bản sẽ có kết quả tốt. Sự nghiệp: Khá ổn, bạn thuộc kiểu người chăm chỉ cần cù, nhưng đôi khi hơi cứng nhắc, không biết linh hoạt, vì vậy trong mắt cấp trên và khách hàng không có nhiều sự nổi bật. Tài lộc: Tạm ổn, nên ưu tiên các dự án mang tính tiết kiệm, tính an toàn là điều cần được chú trọng không thể bỏ qua. Tình cảm: Bình thường, quan hệ tình cảm tiến triển khá thuận lợi, ít có sự than phiền hay giận dỗi. Sức khỏe: Tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nỗ lực làm việc thì cơ bản sẽ có kết quả tốt. Sự nghiệp: Khá ổn, bạn thuộc kiểu người chăm chỉ cần cù, nhưng đôi khi hơi cứng nhắc, không biết linh hoạt, vì vậy trong mắt cấp trên và khách hàng không có nhiều sự nổi bật. Tài lộc: Tạm ổn, nên ưu tiên các dự án mang tính tiết kiệm, tính an toàn là điều cần được chú trọng không thể bỏ qua. Tình cảm: Bình thường, quan hệ tình cảm tiến triển khá thuận lợi, ít có sự than phiền hay giận dỗi. Sức khỏe: Tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên tập trung vào tình hình hiện tại, đừng lúc nào cũng lo xa. Sự nghiệp: Tương đối kém, trong công việc dễ trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương, chỉ cần người khác không nhắc tên mình khi nói xấu thì đừng quá để ý, nên tập trung làm tốt nhiệm vụ chính. Tài lộc: Kém, trong đầu tư tài chính cần theo sát thông tin, cẩn thận để tránh rủi ro và bị lừa. Tình cảm: Bình thường, khi ở bên người yêu đừng quá kiểu cách, chủ động giao tiếp, giải quyết hiểu lầm từ sớm là điều quan trọng. Sức khỏe: Hơi yếu, dễ mất ngủ.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên tập trung vào tình hình hiện tại, đừng lúc nào cũng lo xa. Sự nghiệp: Tương đối kém, trong công việc dễ trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương, chỉ cần người khác không nhắc tên mình khi nói xấu thì đừng quá để ý, nên tập trung làm tốt nhiệm vụ chính. Tài lộc: Kém, trong đầu tư tài chính cần theo sát thông tin, cẩn thận để tránh rủi ro và bị lừa. Tình cảm: Bình thường, khi ở bên người yêu đừng quá kiểu cách, chủ động giao tiếp, giải quyết hiểu lầm từ sớm là điều quan trọng. Sức khỏe: Hơi yếu, dễ mất ngủ.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nếu thử nhìn sự việc từ góc độ khác bạn sẽ hiểu tại sao đối phương lại hành động như vậy. Sự nghiệp: Kém, công việc có những việc bản thân làm không tốt cũng không cần phải buồn bã, ai cũng có lúc thất bại, thừa nhận thiếu sót không phải điều xấu, sau này chăm chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn là được. Tài lộc: Bình thường, dễ bị cuốn vào một dự án nào đó, nên thận trọng khi đưa ra quyết định. Tình cảm: Yếu, khi ở bên người yêu luôn có cảm giác không thoải mái, dường như có người cứ thích gây chuyện vô cớ. Sức khỏe: Hơi yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng để cơ thể quá mệt mỏi.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nếu thử nhìn sự việc từ góc độ khác bạn sẽ hiểu tại sao đối phương lại hành động như vậy. Sự nghiệp: Kém, công việc có những việc bản thân làm không tốt cũng không cần phải buồn bã, ai cũng có lúc thất bại, thừa nhận thiếu sót không phải điều xấu, sau này chăm chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn là được. Tài lộc: Bình thường, dễ bị cuốn vào một dự án nào đó, nên thận trọng khi đưa ra quyết định. Tình cảm: Yếu, khi ở bên người yêu luôn có cảm giác không thoải mái, dường như có người cứ thích gây chuyện vô cớ. Sức khỏe: Hơi yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng để cơ thể quá mệt mỏi.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có vài việc không thành công, đa phần là do thiếu kinh nghiệm. Sự nghiệp: Kém, trong công việc nên bắt đầu từ lĩnh vực bạn giỏi thì dễ đạt thành tích hơn, nếu kết quả không tốt thì cấp trên và khách hàng sẽ không quan tâm quá trình bạn vất vả ra sao. Tài lộc: Hơi yếu, nếu tiêu xài phung phí sẽ khiến cuộc sống khó khăn, nên kiểm soát bản thân. Tình cảm: Bình thường, khi ở bên nhau hai người có nhiều tương tác, cũng có thể nói chuyện về những đề tài cả hai đều quan tâm. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi, dưỡng thần.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có vài việc không thành công, đa phần là do thiếu kinh nghiệm. Sự nghiệp: Kém, trong công việc nên bắt đầu từ lĩnh vực bạn giỏi thì dễ đạt thành tích hơn, nếu kết quả không tốt thì cấp trên và khách hàng sẽ không quan tâm quá trình bạn vất vả ra sao. Tài lộc: Hơi yếu, nếu tiêu xài phung phí sẽ khiến cuộc sống khó khăn, nên kiểm soát bản thân. Tình cảm: Bình thường, khi ở bên nhau hai người có nhiều tương tác, cũng có thể nói chuyện về những đề tài cả hai đều quan tâm. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi, dưỡng thần.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nếu muốn có mối quan hệ tốt với người khác thì phải chân thành, không nên quá ích kỷ. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc cần cẩn thận khi xử lý việc truyền đạt từ trên xuống dưới, tránh sai sót gây rắc rối, khiến cấp trên nghĩ bạn ngay cả việc nhỏ cũng không làm được. Tài lộc: Hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên ưu tiên các dự án không tạo áp lực tài chính quá lớn. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều có xu hướng tính toán cho riêng mình, ít khi thật lòng, điều này khiến mối quan hệ khó tiến triển. Sức khỏe: Trung bình, nên tĩnh dưỡng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nếu muốn có mối quan hệ tốt với người khác thì phải chân thành, không nên quá ích kỷ. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc cần cẩn thận khi xử lý việc truyền đạt từ trên xuống dưới, tránh sai sót gây rắc rối, khiến cấp trên nghĩ bạn ngay cả việc nhỏ cũng không làm được. Tài lộc: Hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên ưu tiên các dự án không tạo áp lực tài chính quá lớn. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều có xu hướng tính toán cho riêng mình, ít khi thật lòng, điều này khiến mối quan hệ khó tiến triển. Sức khỏe: Trung bình, nên tĩnh dưỡng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc nên theo kế hoạch, thành công sẽ đến với những ai chăm chỉ. Sự nghiệp: Khá thuận lợi, trong công việc nên làm theo quy tắc, chỉ cần bản thân hoàn thành tốt thì tự nhiên sẽ có kết quả, một số người có khả năng được thăng chức hoặc tăng lương. Tài lộc: Khá tốt, chỉ cần làm dự án theo kế hoạch là được, cơ bản những gì bạn nắm trong tay đều có khả năng sinh lợi. Tình cảm: Tốt, khi ở bên nhau đừng quá tính toán chi li, ít so đo thì sẽ ít xảy ra mâu thuẫn. Sức khỏe: Khá ổn, thể trạng tương đối tốt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc nên theo kế hoạch, thành công sẽ đến với những ai chăm chỉ. Sự nghiệp: Khá thuận lợi, trong công việc nên làm theo quy tắc, chỉ cần bản thân hoàn thành tốt thì tự nhiên sẽ có kết quả, một số người có khả năng được thăng chức hoặc tăng lương. Tài lộc: Khá tốt, chỉ cần làm dự án theo kế hoạch là được, cơ bản những gì bạn nắm trong tay đều có khả năng sinh lợi. Tình cảm: Tốt, khi ở bên nhau đừng quá tính toán chi li, ít so đo thì sẽ ít xảy ra mâu thuẫn. Sức khỏe: Khá ổn, thể trạng tương đối tốt.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nếu đã có mục tiêu thì nên hành động sớm, kéo dài sẽ làm mất đi nhiệt huyết. Sự nghiệp: Bình thường, công việc dễ mắc chứng trì hoãn, thiếu quyết tâm thì không thể làm tốt, bỏ lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc. Tài lộc: Hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên thực tế, tránh mơ mộng, lựa chọn các dự án phù hợp với mình là được. Tình cảm: Bình thường, quan hệ tình cảm không có vấn đề lớn, chỉ cần thường xuyên bàn bạc với nhau là ổn. Sức khỏe: Trung bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nếu đã có mục tiêu thì nên hành động sớm, kéo dài sẽ làm mất đi nhiệt huyết. Sự nghiệp: Bình thường, công việc dễ mắc chứng trì hoãn, thiếu quyết tâm thì không thể làm tốt, bỏ lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc. Tài lộc: Hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên thực tế, tránh mơ mộng, lựa chọn các dự án phù hợp với mình là được. Tình cảm: Bình thường, quan hệ tình cảm không có vấn đề lớn, chỉ cần thường xuyên bàn bạc với nhau là ổn. Sức khỏe: Trung bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc nên lượng sức mình, nếu quá mệt mỏi thì hiệu suất sẽ giảm. Sự nghiệp: Khá ổn, công việc nên làm trong phạm vi có thể, đừng quá gượng ép, như vậy vừa hiệu quả lại vừa nhận được đánh giá cao khi hoàn thành tốt. Tài lộc: Ổn, có nhiều khoản chi cần xử lý, nên ưu tiên theo mức độ quan trọng. Tình cảm: Khá ổn, khi ở bên người yêu nên động viên và hỗ trợ nhiều hơn, dù bận rộn cũng cần dành thời gian cho nhau. Sức khỏe: Tốt, tinh thần ổn định.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc nên lượng sức mình, nếu quá mệt mỏi thì hiệu suất sẽ giảm. Sự nghiệp: Khá ổn, công việc nên làm trong phạm vi có thể, đừng quá gượng ép, như vậy vừa hiệu quả lại vừa nhận được đánh giá cao khi hoàn thành tốt. Tài lộc: Ổn, có nhiều khoản chi cần xử lý, nên ưu tiên theo mức độ quan trọng. Tình cảm: Khá ổn, khi ở bên người yêu nên động viên và hỗ trợ nhiều hơn, dù bận rộn cũng cần dành thời gian cho nhau. Sức khỏe: Tốt, tinh thần ổn định.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên tôn trọng người có quyền lực, đừng đối đầu trực diện là được. Sự nghiệp: Khá tốt, làm việc chăm chỉ, nhưng đôi khi thiếu khả năng giao tiếp với cấp trên hoặc khách hàng, nên chú ý quan sát thái độ và bầu không khí khi hành xử. Tài lộc: Ổn, trong đầu tư tài chính chỉ cần theo đúng kế hoạch là được, sẽ không có rắc rối lớn. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ tình cảm, đối phương quan tâm bạn khá nhiều, đừng vì thấy họ quá mạnh mẽ mà từ chối lắng nghe. Sức khỏe: Ổn, nên hạn chế ăn uống quá độ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên tôn trọng người có quyền lực, đừng đối đầu trực diện là được. Sự nghiệp: Khá tốt, làm việc chăm chỉ, nhưng đôi khi thiếu khả năng giao tiếp với cấp trên hoặc khách hàng, nên chú ý quan sát thái độ và bầu không khí khi hành xử. Tài lộc: Ổn, trong đầu tư tài chính chỉ cần theo đúng kế hoạch là được, sẽ không có rắc rối lớn. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ tình cảm, đối phương quan tâm bạn khá nhiều, đừng vì thấy họ quá mạnh mẽ mà từ chối lắng nghe. Sức khỏe: Ổn, nên hạn chế ăn uống quá độ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nếu quá nhạy cảm sẽ khiến bản thân mệt mỏi, nên tránh xa năng lược xấu. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc không nên dễ dàng đồng cảm với người khác, đôi khi cần giữ khoảng cách để tránh bị ràng buộc bởi đạo đức, vì luôn có người thích gây rắc rối. Tài lộc: Trung bình, nên bắt đầu từ những dự án bạn quen thuộc, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Tình cảm: Bình thường, đối phương thường xuyên đưa ra yêu cầu khiến bạn không có nhiều năng lượng để đáp ứng. Sức khỏe: Bình thường, nên tĩnh dưỡng.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nếu quá nhạy cảm sẽ khiến bản thân mệt mỏi, nên tránh xa năng lược xấu. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc không nên dễ dàng đồng cảm với người khác, đôi khi cần giữ khoảng cách để tránh bị ràng buộc bởi đạo đức, vì luôn có người thích gây rắc rối. Tài lộc: Trung bình, nên bắt đầu từ những dự án bạn quen thuộc, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Tình cảm: Bình thường, đối phương thường xuyên đưa ra yêu cầu khiến bạn không có nhiều năng lượng để đáp ứng. Sức khỏe: Bình thường, nên tĩnh dưỡng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có những việc buộc phải nghe theo tập thể, không còn cách nào khác nên đừng bận tâm quá. Sự nghiệp: Bình thường, khi gặp người vô lý trong công việc thì đừng đôi co, nếu tìm được người giúp đỡ thì nhờ, không thì nên tránh đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc chính. Tài lộc: Trung bình, nên cắt giảm những khoản chi không cần thiết, ưu tiên giải quyết việc quan trọng trước. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều muốn tìm thời gian để trò chuyện, nhưng hiện tại công việc nhiều nên khó sắp xếp. Sức khỏe: Trung bình, nên nghỉ ngơi đầy đủ, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có những việc buộc phải nghe theo tập thể, không còn cách nào khác nên đừng bận tâm quá. Sự nghiệp: Bình thường, khi gặp người vô lý trong công việc thì đừng đôi co, nếu tìm được người giúp đỡ thì nhờ, không thì nên tránh đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc chính. Tài lộc: Trung bình, nên cắt giảm những khoản chi không cần thiết, ưu tiên giải quyết việc quan trọng trước. Tình cảm: Bình thường, cả hai đều muốn tìm thời gian để trò chuyện, nhưng hiện tại công việc nhiều nên khó sắp xếp. Sức khỏe: Trung bình, nên nghỉ ngơi đầy đủ, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT