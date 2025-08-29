Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 30/8: Nhân Mã bội thu, Bạch Dương kẹt vốn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 30/8: Nhân Mã bội thu, Bạch Dương kẹt vốn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 30/8: Nhân Mã được hỗ trợ, đầu tư có khả năng sinh lời cao. Song Ngư nên lý trí khi mua sắm, đừng bốc đồng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc có phần lực bất tòng tâm, thường bỏ ra nhiều mà thu về ít. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, làm việc trong môi trường bị gò bó, có lẽ hiện tại không thích hợp để làm những hành động đột phá. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, đầu tư tài chính có khả năng bị kẹt vốn, hiện tại chỉ có thể giữ nguyên tình hình và chờ đợi thời cơ. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, khi ở bên nhau thường cảm thấy có chút gượng gạo, trong lòng có điều muốn nói nhưng lại khó thổ lộ. Sức khỏe: Vận thế bình thường, chú ý các vấn đề như cao huyết áp, chóng mặt.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu chỉ cần làm việc theo từng bước là được, cũng không có thêm năng lượng để xen vào chuyện khác. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, chỉ cần làm việc theo kế hoạch là được, càng trong lúc khó khăn càng không nên dễ dàng bỏ cuộc. Tài lộc: Vận thế khá ổn, đầu tư tài chính vẫn tập trung vào những dự án quen thuộc, lợi nhuận không nhiều nhưng vẫn có chút thu nhập. Tình cảm: Vận thế khá tốt, cả hai có thể đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ, ít khi làm khó nhau. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, vận động thích hợp để giữ tinh thần thoải mái.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử muốn làm điều gì đó có thể không thuận lợi, nóng vội cũng vô ích. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, người có thể giúp đỡ không nhiều, công việc phức tạp vẫn phải làm từng chút một, lo lắng vô ích, chi bằng làm chậm rãi sẽ ít mắc sai lầm. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, tình hình kinh tế cá nhân không được tốt, nên chú ý khai thác thêm nguồn thu và tiết kiệm. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, trong quan hệ thân mật nên thoải mái hơn, đừng quá căng thẳng. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, cơ thể dễ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nên ít mạo hiểm, thận trọng hơn mới tránh sai lầm. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, làm việc phải có công sức mới có thành quả, nếu trước đó chưa làm tốt thì kết quả thu về cũng ít, đừng than phiền mà nên nghĩ cách điều chỉnh. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày đừng coi thường những dự án nhỏ, thực ra nếu làm tốt thì lợi nhuận vẫn đảm bảo. Tình cảm: Vận thế trung bình, cả hai đều chịu bỏ công sức cho tình cảm, ít khi ở trạng thái thờ ơ không làm gì. Sức khỏe: Vận thế trung bình, hạn chế làm những việc có hại cho sức khỏe, chú ý dưỡng sinh.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên cân nhắc đến người khác, không phải chuyện gì cũng chỉ cần hợp với mình là đủ. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, nơi công sở có nhiều phe phái, dù không muốn đứng về bên nào cũng khó, tự nhiên sẽ bị buộc phải thuộc về một nhóm nào đó, đừng nuôi những ý nghĩ ngây thơ. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày áp lực tài chính lớn, chi tiêu nhiều, cần có kế hoạch rõ ràng. Tình cảm: Vận thế trung bình, cả hai dễ rơi vào trạng thái cố chấp, ai cũng muốn đối phương nghe mình, thiếu đi sự giao tiếp lý trí. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên nghỉ ngơi tốt, đừng thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ thường vì lo sợ thất bại mà chần chừ không tiến lên. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, gặp cấp trên hoặc khách hàng khá khó tính, chỉ cần dự án có chút sơ suất là bị soi xét, khiến bản thân mất tự tin. Tài lộc: Vận thế trung bình, nếu có ai giới thiệu dự án đầu tư tài chính thì nên cân nhắc thêm, đừng vội vàng quyết định. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong quan hệ thân mật thường thể hiện tình cảm khá chủ động, nếu không nói thẳng mà cứ vòng vo thì hiệu quả giao tiếp sẽ thấp. Sức khỏe: Vận thế bình thường, bớt giận hờn là được.﻿
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khá ổn khá bảo thủ, không thích thử những thứ không quen hoặc không chắc chắn. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, chỉ cần làm tốt công việc của mình, không nên xen vào chuyện người khác dễ gây phiền phức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính đã rất tốt rồi. Tài lộc: Vận thế trung bình, đầu tư tài chính thiên về sự cẩn trọng, khả năng chịu rủi ro không cao, nên chọn các dự án an toàn. Tình cảm: Vận thế trung bình, cả hai thích duy trì cách thức chung sống như hiện tại, không muốn thay đổi gì. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp bận rộn, chưa xong việc này đã có việc khác. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, nơi công sở cạnh tranh khốc liệt, nếu muốn có được dự án tốt thì phải đặc biệt xuất sắc, đồng thời cũng thử thách khả năng xử lý tình huống đột ngột. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong sinh hoạt hàng ngày cần làm rõ nhu cầu của bản thân, đừng chỉ lo phần trước mà bỏ sót phần sau. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, chuyện tình cảm của bạn và đối phương thường bị người ngoài đánh giá, phần lớn không mấy thiện ý. Sức khỏe: Vận thế trung bình, vận động vừa phải có lợi cho cơ thể.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã được ở trong một tập thể có sự bảo đảm khá hoàn thiện, làm việc có chỗ dựa và được hỗ trợ. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, tập thể nơi bạn làm việc có thể cung cấp nhiều nguồn lực, chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt với tập thể là có thể nhận thêm sự giúp đỡ. Tài lộc: Vận thế tốt, đầu tư tài chính có khả năng sinh lời cao, ngoài ra còn có thể nhận được sự hỗ trợ vật chất từ gia đình. Tình cảm: Vận thế khá tốt, bạn và gia đình của đối phương cũng có thể chung sống ổn, mọi người khá chấp nhận bạn. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết khi làm việc sẽ bỏ ra nhiều tinh thần, nhưng nên thư giãn và thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, khi làm việc nên bớt cảm tính, nhiều lý trí hơn, đừng hoảng loạn, xung quanh vẫn có người ủng hộ bạn, hãy mạnh dạn hành động. Tài lộc: Vận thế khá ổn, đầu tư tài chính đôi khi hơi cảm tính, tốt hơn nên tham khảo thêm ý kiến chuyên gia. Tình cảm: Vận thế khá tốt, ở bên đối phương bạn có thể nhận được sự an ủi về tinh thần, bớt lo lắng và căng thẳng. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, cảm xúc ổn định không nhiều biến động.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình cần phân biệt rõ việc riêng và việc chung, nếu không dễ xảy ra vấn đề. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, trước khi làm việc cần sắp xếp thời gian rõ ràng, tránh rối rắm, làm việc mà lộn xộn thì hiệu quả sẽ không cao. Tài lộc: Vận thế trung bình, chi tiêu cần có kế hoạch, nên chọn dự án chắc chắn hơn, đừng nghe xúi giục. Tình cảm: Vận thế trung bình, cả hai không có nhiều thời gian để tương tác, cơ bản chỉ là duy trì hiện trạng. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên nghỉ ngơi tốt, tránh lao lực quá độ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có việc làm rất vất vả, cần phải nhờ ngoại lực giúp đỡ. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc bị hạn chế nhiều, nên tìm người hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ, có vài khó khăn chưa thể tự mình giải quyết triệt để. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong sinh hoạt hàng ngày nên giữ lý trí khi tiêu dùng, chú ý đến giá trị sử dụng, tránh mua những thứ quá đắt đỏ. Tình cảm: Vận thế trung bình, cả hai đều muốn nói ra những lời thật lòng nhưng lại ít có cơ hội. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên vận động thích hợp, chú ý đến cường độ.
