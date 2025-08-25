Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 26/8: Sư Tử khó làm việc lớn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 26/8: Sư Tử khó làm việc lớn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/8, Sư Tử hôm nay khó làm việc lớn, nên nghe lời khuyên. Bạch Dương có cơ hội mới, cần tận dụng triệt để.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có thể xuất hiện một vài ý tưởng hay, nếu biết tận dụng sẽ giúp ích nhiều cho việc xử lý công việc. Sự nghiệp: Khi làm việc cần chú ý nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động, có kế hoạch thì nên bắt tay ngay, nắm bắt cơ hội mới có thể xoay chuyển tình thế. Tài lộc: Trong đời sống hằng ngày có ý tưởng thì hãy kết hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy, có thể dự án sẽ mang lại một số lợi ích. Tình cảm: Quan hệ thân mật nhìn chung vui vẻ, cả hai đều hài lòng với tình trạng hiện tại. Sức khỏe: Thể trạng cơ bản ổn định.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cần cảnh giác với những người hay dùng đạo đức để trói buộc người khác. Sự nghiệp: Làm tốt việc của bản thân là quan trọng nhất, nếu có dư thời gian thì hãy giúp người khác, những người ép buộc bạn hỗ trợ một cách vô lý thì không cần bận tâm, vì vốn dĩ không có nghĩa vụ làm vậy. Tài lộc: Nên bớt chút kiêu ngạo, khi đưa ra quyết định hãy căn cứ tình hình thực tế của bản thân. Tình cảm: Đối phương cần nhiều sự quan tâm từ bạn mới thấy hài lòng, nhưng bạn lại không có đủ tinh lực để chú ý nhiều đến họ. Sức khỏe: Tránh suy nghĩ lung tung là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử dễ hành động bốc đồng, coi chừng vì vội vàng mà làm tổn thương người khác. Sự nghiệp: Khi làm việc đừng hành động mù quáng, cần hiểu rõ yêu cầu của cấp trên và khách hàng rồi mới làm, nếu không dễ uổng công vô ích. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, đưa ra quyết định hồ đồ rất dễ chịu thiệt, nhiều người tiếp cận chỉ để lừa bạn. Tình cảm: Khi ở bên nhau dễ nảy sinh tranh cãi, cần chú ý kiềm chế tính khí. Sức khỏe: Khi ra ngoài cần chú ý an toàn giao thông.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nên xuất phát từ tình hình thực tế, đừng quá đánh giá cao năng lực của mình. Sự nghiệp: Nên bắt đầu từ những việc trong khả năng, đừng coi thường những công việc cơ bản, bởi nếu làm không tốt thì các bước tiếp theo cũng khó mà tiến triển. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên chọn những dự án mà bản thân có thể gánh vác, không gây áp lực lớn. Tình cảm: Khi ở bên đối phương không nên chỉ nói những lời hoa mỹ, cần thể hiện qua hành động thực tế thì hơn. Sức khỏe: Cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc, đừng để quá mệt mỏi.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử một mình khó làm nên việc lớn, nhưng nhiều người cùng tham gia thì lại dễ rối loạn. Sự nghiệp: Trong công việc, đồng nghiệp hoặc đối tác đều không dễ trao đổi, có người thì thiếu chuyên môn, có người lại không hiểu ý bạn, còn nếu làm một mình thì sức lực cũng chưa đủ. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên lắng nghe ý kiến từ những người chuyên nghiệp thì hơn. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân mật, tốt nhất nên giữ nhịp bước chung với bạn đời, cùng tiến cùng lùi mới là cách đúng đắn. Sức khỏe: Cẩn thận va chạm xây xước.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ trạng thái hiện tại không tốt, mong muốn thay đổi hiện thực rất mãnh liệt. Sự nghiệp: Trong công việc, chưa có giải pháp tốt để xử lý vấn đề, có lẽ phải chờ thời gian, nóng vội cũng không ích gì. Tài lộc: Trong đời sống thường ngày cần lên kế hoạch cho tài chính cá nhân, phân bổ hợp lý để tránh cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu. Tình cảm: Bạn và đối phương đều không muốn giao tiếp, cảm thấy nói chuyện chỉ thêm mệt mỏi. Sức khỏe: Nên hạn chế nổi nóng vô cớ.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc không gặp trở ngại, có thể sắp xếp tốt thời gian và thứ tự công việc. Sự nghiệp: Khi làm việc bạn chú tâm điều phối các vấn đề, trong mắt cấp trên và khách hàng, bạn là người chuyên nghiệp, khả năng nhận được phần thưởng và nguồn lực khá cao. Tài lộc: Cần giữ cân bằng thu chi, tránh tiêu xài vượt khả năng của mình. Tình cảm: Cả hai đều đang nỗ lực cho sự phát triển của mối quan hệ, không ai chờ đợi người kia hy sinh trước. Sức khỏe: Thể chất ổn, tinh thần sung mãn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp mong muốn hòa hợp với mọi người xung quanh, nhưng chưa chắc họ nghĩ vậy. Sự nghiệp: Trong công việc, tránh nhận những việc vừa cực nhọc vừa không được công nhận, tuy có vẻ hơi tính toán nhưng nếu không vậy sẽ tự mình chịu thiệt, nên tập trung trước hết vào nhiệm vụ chính. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên chọn dự án thuộc lĩnh vực quen thuộc thì sẽ an toàn hơn. Tình cảm: Đối phương mong có nhiều sự quan tâm và giá trị tinh thần, nhưng bạn lại khó đáp ứng đủ. Sức khỏe: Hãy thường xuyên tự tạo cho mình những ám thị tích cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần chú ý thu thập thông tin hữu ích, giảm bớt sự nhiễu loạn từ tin tức vô bổ. Sự nghiệp: Khi làm việc nên quyết đoán hơn, trong lòng phải rõ ràng khi nào nên bắt tay vào việc, cứ chạy theo người khác không phải là cách đúng. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, cần tìm hiểu kỹ về dự án định tham gia, tránh đầu tư mù quáng. Tình cảm: Bạn và đối phương đều thích trò chuyện, sẵn sàng chia sẻ thật lòng và lắng nghe. Sức khỏe: Có thể tìm được phương pháp dưỡng sinh phù hợp với bản thân.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đối nhân xử thế thân thiện, lễ phép nhưng cũng dễ rơi vào tình trạng nội hao. Sự nghiệp: Trong công việc nhìn chung tiến hành theo kế hoạch, bạn có ý thức phục vụ khách hàng khá tốt, sẵn sàng giúp giải quyết vấn đề, song vì vậy mà đôi khi khá vất vả. Tài lộc: Nên hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết, đừng dùng chi tiêu để xoa dịu căng thẳng. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân mật, bạn giỏi an ủi, khích lệ đối phương, nhưng lại quá nhập tâm nên cũng tự khiến mình không thoải mái. Sức khỏe: Cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của bản thân.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình dễ gặp tình huống quan trọng thì lại bị trục trặc. Sự nghiệp: Trong công việc chủ yếu vẫn theo kế hoạch, nhưng đôi khi sẽ có sự cố nhỏ phát sinh, phải liên tục xử lý cũng không còn cách nào khác. Tài lộc: Trong đời sống thường ngày cần cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, với những dự án không mang lại lợi nhuận tốt thì cũng nên tính đến chuyện giảm bớt. Tình cảm: Khi trò chuyện dễ xảy ra tình huống nói gì cũng không hiểu nhau. Sức khỏe: Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh những việc gây hại cho sức khỏe.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hay nghĩ nhiều mà làm ít, tâm trí như bay quá xa. Sự nghiệp: Khi làm việc đừng vội đứng núi này trông núi nọ, hãy tập trung làm tốt dự án trong khả năng, nếu ôm đồm không xong lại dễ bị phê bình, tâm trạng cũng sa sút. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, không nên dễ tin lời người khác, trước khi hành động phải đánh giá lý trí. Tình cảm: Bạn và đối phương đều thiếu kiên nhẫn trò chuyện, dễ tự giận dỗi khi bất đồng. Sức khỏe: Bổ sung vitamin cho cơ thể sẽ có lợi.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
