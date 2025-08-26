Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo 27/8: Nhân Mã né được tiểu nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 27/8: Nhân Mã né được tiểu nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/8, Nhân Mã hư hao công danh, né kẻ tiểu nhân sẽ không bị thiệt. Xử Nữ đầu tư phải đề phòng, tránh rủi ro.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nghiêm túc, cẩn trọng nên khó mắc sai lầm lớn. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc có nguyên tắc, không dễ dàng tin lời người khác mà mở cửa xanh, cũng chú trọng bảo vệ thành quả lao động của mình, không bắt nạt cũng chẳng sợ bị làm khó. Tài lộc: Vận thế khá, trong đầu tư tài chính nếu tìm dự án theo nguyên tắc nhất định thì vẫn có thể thu hoạch, chỉ cần kiểm soát rủi ro là được. Tình cảm: Vận thế khá, cả hai đều là người biết lý lẽ, có chuyện gì cũng dễ bàn bạc, dễ nói rõ. Sức khỏe: Vận thế ổn, cơ thể nhìn chung khỏe mạnh.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nghiêm túc, cẩn trọng nên khó mắc sai lầm lớn. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc có nguyên tắc, không dễ dàng tin lời người khác mà mở cửa xanh, cũng chú trọng bảo vệ thành quả lao động của mình, không bắt nạt cũng chẳng sợ bị làm khó. Tài lộc: Vận thế khá, trong đầu tư tài chính nếu tìm dự án theo nguyên tắc nhất định thì vẫn có thể thu hoạch, chỉ cần kiểm soát rủi ro là được. Tình cảm: Vận thế khá, cả hai đều là người biết lý lẽ, có chuyện gì cũng dễ bàn bạc, dễ nói rõ. Sức khỏe: Vận thế ổn, cơ thể nhìn chung khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu công việc và cuộc sống khá bận rộn, không có nhiều thời gian lo cho bản thân. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, công việc dễ rối ren, nên giữ bình tĩnh, tránh tranh chấp, việc nào khó thì tạm gác lại, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ chính trước. Tài lộc: Vận thế thường, đầu tư tài chính không nên chỉ đặt hết vào một dự án, cần chú ý phân tán rủi ro. Tình cảm: Vận thế bình thường, trong quan hệ tình cảm có chút gượng gạo, có thể do cả hai không muốn nhượng bộ. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu công việc và cuộc sống khá bận rộn, không có nhiều thời gian lo cho bản thân. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, công việc dễ rối ren, nên giữ bình tĩnh, tránh tranh chấp, việc nào khó thì tạm gác lại, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ chính trước. Tài lộc: Vận thế thường, đầu tư tài chính không nên chỉ đặt hết vào một dự án, cần chú ý phân tán rủi ro. Tình cảm: Vận thế bình thường, trong quan hệ tình cảm có chút gượng gạo, có thể do cả hai không muốn nhượng bộ. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nhóm mà bạn đang tham gia không mấy hữu ích, bản thân còn phải lo toan nhiều. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc khó tận dụng được sức mạnh và nguồn lực từ tập thể, phối hợp với đồng nghiệp cũng không mấy ăn ý, khiến nhiệm vụ trì hoãn, vất vả. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong đời sống hàng ngày nên hạn chế chi tiêu cho giải trí, vui chơi. Tình cảm: Vận thế bình thường, khi bên nhau nên nói nhiều chuyện vui, lời lạnh nhạt thì chẳng ai thích nghe. Sức khỏe: Vận thế trung bình, tinh thần khá, chú ý đừng tiêu hao quá nhiều sức lực.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nhóm mà bạn đang tham gia không mấy hữu ích, bản thân còn phải lo toan nhiều. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc khó tận dụng được sức mạnh và nguồn lực từ tập thể, phối hợp với đồng nghiệp cũng không mấy ăn ý, khiến nhiệm vụ trì hoãn, vất vả. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong đời sống hàng ngày nên hạn chế chi tiêu cho giải trí, vui chơi. Tình cảm: Vận thế bình thường, khi bên nhau nên nói nhiều chuyện vui, lời lạnh nhạt thì chẳng ai thích nghe. Sức khỏe: Vận thế trung bình, tinh thần khá, chú ý đừng tiêu hao quá nhiều sức lực.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nên hành xử khiêm nhường trong công việc và cuộc sống để tránh gây thù. Sự nghiệp: Vận thế thường, trong công việc cần tích cực điều chỉnh, cải thiện cách làm còn thiếu sót, khiêm tốn tiếp thu ý kiến người khác, tránh kiêu ngạo để không thất bại. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư tài chính chỉ cần làm theo kế hoạch là được, không quá tự tin thì sẽ không gặp tổn thất lớn. Tình cảm: Vận thế bình thường, cả hai đều không thích phô trương chuyện tình cảm, khá coi trọng sự riêng tư. Sức khỏe: Vận thế trung bình, chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt điều độ.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nên hành xử khiêm nhường trong công việc và cuộc sống để tránh gây thù. Sự nghiệp: Vận thế thường, trong công việc cần tích cực điều chỉnh, cải thiện cách làm còn thiếu sót, khiêm tốn tiếp thu ý kiến người khác, tránh kiêu ngạo để không thất bại. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư tài chính chỉ cần làm theo kế hoạch là được, không quá tự tin thì sẽ không gặp tổn thất lớn. Tình cảm: Vận thế bình thường, cả hai đều không thích phô trương chuyện tình cảm, khá coi trọng sự riêng tư. Sức khỏe: Vận thế trung bình, chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt điều độ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử thiếu chủ động, đôi lúc thấy mông lung. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc cần có tinh thần xông pha, đừng sợ khó khăn hay mất mặt, có tinh thần cạnh tranh không phải là xấu, nếu bạn không tranh thì người khác cũng chẳng nhường. Tài lộc: Vận thế thường, trong đầu tư tài chính hay do dự khó đưa ra quyết định, thà chờ thêm chứ đừng gượng ép. Tình cảm: Vận thế trung bình, khi bày tỏ tình cảm, đối phương khá thẳng thắn, đôi lúc thiếu sự mềm mỏng. Sức khỏe: Vận thế bình thường, tiêu hao thể lực nhiều, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử thiếu chủ động, đôi lúc thấy mông lung. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc cần có tinh thần xông pha, đừng sợ khó khăn hay mất mặt, có tinh thần cạnh tranh không phải là xấu, nếu bạn không tranh thì người khác cũng chẳng nhường. Tài lộc: Vận thế thường, trong đầu tư tài chính hay do dự khó đưa ra quyết định, thà chờ thêm chứ đừng gượng ép. Tình cảm: Vận thế trung bình, khi bày tỏ tình cảm, đối phương khá thẳng thắn, đôi lúc thiếu sự mềm mỏng. Sức khỏe: Vận thế bình thường, tiêu hao thể lực nhiều, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng tự giam mình, muốn học hỏi thì nên tham khảo người có kinh nghiệm để tránh sai lầm. Sự nghiệp: Vận thế khá, đừng tự giới hạn bản thân, muốn làm gì thì mạnh dạn làm, thay vì mãi do dự không quyết. Tài lộc: Vận thế tốt, trong cuộc sống thường ngày thiên về lựa chọn dự án an toàn, chỉ cần có lợi nhuận là được, không muốn gánh rủi ro lớn. Tình cảm: Vận thế ổn, cả hai hơi ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm, cần đối phương khích lệ thêm. Sức khỏe: Vận thế khá, chỉ cần vận động nhẹ nhàng là ổn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng tự giam mình, muốn học hỏi thì nên tham khảo người có kinh nghiệm để tránh sai lầm. Sự nghiệp: Vận thế khá, đừng tự giới hạn bản thân, muốn làm gì thì mạnh dạn làm, thay vì mãi do dự không quyết. Tài lộc: Vận thế tốt, trong cuộc sống thường ngày thiên về lựa chọn dự án an toàn, chỉ cần có lợi nhuận là được, không muốn gánh rủi ro lớn. Tình cảm: Vận thế ổn, cả hai hơi ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm, cần đối phương khích lệ thêm. Sức khỏe: Vận thế khá, chỉ cần vận động nhẹ nhàng là ổn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình xung quanh bạn có không ít cơ hội, cần chú ý đừng lơ là mà bỏ lỡ. Sự nghiệp: Vận thế khá, trong công việc hãy cố gắng nắm bắt mọi cơ hội, đừng chần chừ, tích cực hợp tác với người khác sẽ dễ dàng hơn. Tài lộc: Vận thế tốt, nếu chưa có ý tưởng rõ ràng trong đầu tư tài chính thì có thể nghe theo lời khuyên từ người chuyên nghiệp, sẽ có người chỉ lối. Tình cảm: Vận thế khá, bạn không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ, nhưng thực tế nói ra thì đối phương lại có thể cho lời khuyên hữu ích. Sức khỏe: Vận thế khá, nên chú ý cân bằng nghỉ ngơi và làm việc.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình xung quanh bạn có không ít cơ hội, cần chú ý đừng lơ là mà bỏ lỡ. Sự nghiệp: Vận thế khá, trong công việc hãy cố gắng nắm bắt mọi cơ hội, đừng chần chừ, tích cực hợp tác với người khác sẽ dễ dàng hơn. Tài lộc: Vận thế tốt, nếu chưa có ý tưởng rõ ràng trong đầu tư tài chính thì có thể nghe theo lời khuyên từ người chuyên nghiệp, sẽ có người chỉ lối. Tình cảm: Vận thế khá, bạn không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ, nhưng thực tế nói ra thì đối phương lại có thể cho lời khuyên hữu ích. Sức khỏe: Vận thế khá, nên chú ý cân bằng nghỉ ngơi và làm việc.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết tốt nhất nên tránh xa những kẻ hay lừa phỉnh, kẻo bị mắc bẫy. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc các chi tiết liên quan đến dự án nên được ràng buộc rõ bằng hợp đồng, tránh chỉ hứa miệng mà sau lại lật lọng, cẩn thận để không tự rước phiền. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư tài chính nên giữ lý trí, bất cứ lời rủ rê nào cũng cần suy xét kỹ. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, cả hai đều có phần hời hợt với nhau, ít giao tiếp tình cảm. Sức khỏe: Vận thế trung bình, chú ý cẩn thận tránh bị thương.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết tốt nhất nên tránh xa những kẻ hay lừa phỉnh, kẻo bị mắc bẫy. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc các chi tiết liên quan đến dự án nên được ràng buộc rõ bằng hợp đồng, tránh chỉ hứa miệng mà sau lại lật lọng, cẩn thận để không tự rước phiền. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư tài chính nên giữ lý trí, bất cứ lời rủ rê nào cũng cần suy xét kỹ. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, cả hai đều có phần hời hợt với nhau, ít giao tiếp tình cảm. Sức khỏe: Vận thế trung bình, chú ý cẩn thận tránh bị thương.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm giác an toàn dần hồi phục, không còn lo lắng quá nhiều. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, bạn có thể nhận ra ai là tiểu nhân xung quanh, cũng tránh được một số bẫy rập, hiểu rõ hơn về những việc liên quan đến dự án. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên tìm hiểu kỹ dự án trước khi bắt tay mới an toàn. Tình cảm: Vận thế thường, trong quan hệ tình cảm bạn không còn bới móc đối phương nữa, mâu thuẫn vì thế cũng giảm bớt. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên duy trì tinh thần lạc quan, tích cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm giác an toàn dần hồi phục, không còn lo lắng quá nhiều. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, bạn có thể nhận ra ai là tiểu nhân xung quanh, cũng tránh được một số bẫy rập, hiểu rõ hơn về những việc liên quan đến dự án. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên tìm hiểu kỹ dự án trước khi bắt tay mới an toàn. Tình cảm: Vận thế thường, trong quan hệ tình cảm bạn không còn bới móc đối phương nữa, mâu thuẫn vì thế cũng giảm bớt. Sức khỏe: Vận thế trung bình, nên duy trì tinh thần lạc quan, tích cực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có quyết đoán, nhìn vấn đề thấu đáo, không mù quáng tin vào quyền uy. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc mạnh mẽ, chuyên môn vững, không sợ khó khăn, đối phó với biến cố linh hoạt. Tài lộc: Vận thế khá, trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần theo đúng kế hoạch đầu tư là ổn, đừng quá tự cao thì sẽ tránh được sai lầm. Tình cảm: Vận thế ổn, quan hệ tình cảm không có vấn đề, tuy bình lặng nhưng ít xảy ra hiểu lầm. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, tinh thần sảng khoái.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có quyết đoán, nhìn vấn đề thấu đáo, không mù quáng tin vào quyền uy. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc mạnh mẽ, chuyên môn vững, không sợ khó khăn, đối phó với biến cố linh hoạt. Tài lộc: Vận thế khá, trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần theo đúng kế hoạch đầu tư là ổn, đừng quá tự cao thì sẽ tránh được sai lầm. Tình cảm: Vận thế ổn, quan hệ tình cảm không có vấn đề, tuy bình lặng nhưng ít xảy ra hiểu lầm. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, tinh thần sảng khoái.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc nên nhìn xa trông rộng, đừng chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt. Sự nghiệp: Vận thế thường, trong công việc trước khi muốn làm gì nên báo cáo, xin ý kiến cấp trên, tránh tự ý hành động mà sau phải chịu trách nhiệm. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư tài chính nên nghe lời chuyên gia thực thụ, cẩn trọng phân biệt ý kiến dẫn dắt có mục đích. Tình cảm: Vận thế trung bình, cách giao tiếp quá lý trí, lạnh nhạt không phù hợp, cần thêm sự ấm áp. Sức khỏe: Vận thế trung bình, chú ý duy trì nếp sống lành mạnh, chăm sóc bản thân.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc nên nhìn xa trông rộng, đừng chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt. Sự nghiệp: Vận thế thường, trong công việc trước khi muốn làm gì nên báo cáo, xin ý kiến cấp trên, tránh tự ý hành động mà sau phải chịu trách nhiệm. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư tài chính nên nghe lời chuyên gia thực thụ, cẩn trọng phân biệt ý kiến dẫn dắt có mục đích. Tình cảm: Vận thế trung bình, cách giao tiếp quá lý trí, lạnh nhạt không phù hợp, cần thêm sự ấm áp. Sức khỏe: Vận thế trung bình, chú ý duy trì nếp sống lành mạnh, chăm sóc bản thân.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên cư xử hòa nhã, ít so đo để tránh xung đột. Sự nghiệp: Vận thế khá, trong công việc nên giữ liên lạc thông suốt với đối tác, đừng vì ngại phiền mà tự quyết, cũng đừng lo bị cho là lắm chuyện, miễn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đều đáng giá. Tài lộc: Vận thế tốt, trong đầu tư tài chính có thể tham khảo ý kiến xung quanh nhưng cần giữ lý trí khi quyết định. Tình cảm: Vận thế ổn, hai người giao tiếp nhiều, hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Sức khỏe: Vận thế khá, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên cư xử hòa nhã, ít so đo để tránh xung đột. Sự nghiệp: Vận thế khá, trong công việc nên giữ liên lạc thông suốt với đối tác, đừng vì ngại phiền mà tự quyết, cũng đừng lo bị cho là lắm chuyện, miễn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đều đáng giá. Tài lộc: Vận thế tốt, trong đầu tư tài chính có thể tham khảo ý kiến xung quanh nhưng cần giữ lý trí khi quyết định. Tình cảm: Vận thế ổn, hai người giao tiếp nhiều, hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Sức khỏe: Vận thế khá, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT