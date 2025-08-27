Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/8: Cự Giải giàu sang gõ cửa

Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/8: Cự Giải giàu sang gõ cửa

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/8, Cự Giải suy nghĩ dài hạn sẽ vượng phát lên. Bọ Cạp nên ẩn mình chờ thời khi chưa có cơ hội.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương việc gì không xử lý nổi thì hoặc là đừng can dự, hoặc là nhanh chóng tìm sự hỗ trợ bên ngoài. Sự nghiệp: Công việc gặp khách hàng, cấp trên khá khắt khe, bạn phải đem hết thực lực, cẩn trọng ứng đối mới có thể qua được. Tài lộc: Vận thế tài chính khá, trong đời sống hằng ngày nên chi tiêu tiết kiệm một chút, hạn chế mua những thứ không cần thiết. Tình cảm: Quan hệ tình cảm ở mức trung bình, trong mối quan hệ thân mật nên phát huy ưu điểm của mình, đừng đem khuyết điểm ra so sánh với người khác. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe khá, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu trong mắt mọi người bạn là người tính khí thẳng thắn, không mưu mô nhưng dễ nóng giận. Sự nghiệp: Công việc có cơ hội dẫn dắt đội nhóm hoặc gặp một cấp trên đáng tin cậy, áp lực là nếu làm việc không đạt yêu cầu sẽ bị nhắc nhở. Tài lộc: Vận thế tài chính ở mức trung bình, trong đời sống có ý định làm thêm hoặc khởi động nghề phụ thì nên bắt đầu từ lĩnh vực mình hứng thú và có sở trường. Tình cảm: Vận thế tình cảm bình thường, bạn đối xử nhiệt tình với bạn đời nhưng nếu đối phương phản hồi chậm trễ bạn dễ nổi cáu. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn, tinh thần sung mãn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử muốn hoàn thành một việc nào đó thì cần kiên nhẫn, nóng vội dễ sai sót. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc chủ yếu phải dựa vào bản thân, nếu trình độ chuyên môn vững thì có thể hoàn thành tốt dự án, chỉ là tiến độ kéo dài, khó có kết quả nhanh chóng. Tài lộc: Vận thế tài chính tốt, đầu tư tài chính chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm dự án phù hợp thì vẫn có cơ hội, nếu muốn ít rủi ro thì đừng quá ép buộc lợi nhuận cao. Tình cảm: Vận thế tình cảm ổn, trong giao tiếp đôi bên cần giữ bình tĩnh, quan trọng nhất là nói rõ ràng mọi chuyện. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn định, cơ bản khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cần tránh đãng trí, trước khi làm gì cũng nên suy xét kỹ chi tiết. Sự nghiệp: Công việc chỉ cần yên tâm hoàn thành tốt dự án hiện tại, đừng vội nhận việc lớn, thực lực hiện tại chưa đủ dễ sai sót. Tài lộc: Vận thế tài chính tốt, không nên bỏ dở những dự án đang tiến triển tốt, suy nghĩ dài hạn sẽ giàu có hơn. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, bạn và người kia có thể vì một chuyện nào đó mà cãi vã, ai cũng không chịu nhường ai. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn, khi ra ngoài nên cẩn thận tránh va chạm chấn thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử không nên mê tín quyền uy, giữ thái độ tôn trọng cơ bản là đủ. Sự nghiệp: Tại nơi làm việc, khi đối diện yêu cầu từ cấp trên, khách hàng cần thể hiện sự tôn trọng nhưng không thể nhượng bộ quá mức, nếu không dễ bị quá tải. Tài lộc: Vận thế tài chính bình thường, trong đời sống đừng quá tự tin mù quáng, nên chọn dự án có độ khó vừa phải. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, bạn đời thích can thiệp vào chuyện của bạn, nếu cảm thấy khó chịu thì nên nói thẳng, không cần nhẫn nhịn. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ở mức trung bình, nên nghỉ ngơi tốt, tránh thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn đạt được điều mình mong thì phải chịu khó, không có chuyện "từ trên trời rơi xuống". Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp hơi yếu, sẽ gặp không ít đối thủ cạnh tranh, việc có giành được khách hàng hay dự án hay không hoàn toàn dựa vào thực lực, không thể dễ dàng mà thành công. Tài lộc: Vận thế tài chính trung bình, đầu tư tài chính nên lựa chọn dự án phù hợp với khả năng của mình, đừng để "cao không với tới". Tình cảm: Vận thế tình cảm bình thường, bạn đời đưa ra nhiều yêu cầu khiến bạn ít nhiều cảm thấy không hài lòng. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe trung bình, cần chú ý cân bằng lao động và nghỉ ngơi.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình tốt nhất nên chú ý đến cảm nhận và nhu cầu của bản thân, đừng lúc nào cũng đặt người khác lên trước. Sự nghiệp: Công việc chỉ cần làm đúng theo trình tự là được, hiện tại không cần hành động lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là đủ, không cần lo lắng người khác thế nào. Tài lộc: Vận thế tài chính bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày nên ưu tiên chi tiêu cho nhu yếu phẩm. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, cả hai đều đang nỗ lực vì mối quan hệ nhưng tiến triển chưa được như mong đợi. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn định.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hiện tại chưa có cơ hội tốt để thay đổi tình hình, chi bằng nên ẩn mình chờ thời. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp hơi yếu, trong công việc không cần quá lo lắng về việc có thành công hay không, khó khăn chưa tới thì đừng vội nghĩ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Tài lộc: Vận thế tài chính hơi yếu, đầu tư tài chính lúc này chưa thể gỡ vốn, nên thu thập thêm thông tin và hỏi ý kiến chuyên gia. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, trong quan hệ thân mật nếu có chuyện chưa nói rõ thì nên sớm giải quyết. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe bình thường, đừng làm việc quá sức.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã khi đối diện áp lực đừng sợ, chỉ cần làm theo thói quen trước đây là ổn. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp tốt, công việc áp lực lớn, bạn cần thể hiện trước nhiều người, bị cấp trên và khách hàng giám sát chặt, nên cẩn trọng và đừng căng thẳng quá. Tài lộc: Vận thế tài chính trung bình, đối với các dự án đã có thành quả nên theo sát, đừng lơ là. Tình cảm: Vận thế tình cảm khá, bạn đời quan tâm bạn nhiều, chỉ là hơi thích lắm lời, đừng để bụng. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn, chú ý cột sống cổ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết công việc có thể thiếu năng lượng để làm cùng lúc nhiều việc. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp trung bình, trong công việc nguồn lực và sự hỗ trợ ít, bạn phải chuẩn bị tinh thần cạnh tranh, không thể "nằm yên" mà vẫn giữ được lợi ích. Tài lộc: Vận thế tài chính hơi yếu, các khoản chi không quá gấp thì nên trì hoãn, tránh để rơi vào cảnh túng thiếu. Tình cảm: Vận thế tình cảm trung bình, cả hai đều cảm thấy mình đã làm nhiều, từ đó trách móc người kia không ít. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe bình thường, hạn chế ăn uống quá độ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình cần sự ủng hộ của người khác mới có thể thuận lợi thúc đẩy công việc. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp khá, làm việc chung với đồng đội sẽ dễ thành công hơn, lúc này đừng quá tính toán thiệt hơn. Tài lộc: Vận thế tài chính ổn, trong đời sống cần đến sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè để giải quyết khó khăn kinh tế. Tình cảm: Vận thế tình cảm khá, trong quan hệ thân mật nếu muốn được quan tâm nhiều hơn thì cứ thẳng thắn nói ra. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn, giữ cho tinh thần thư giãn là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cần có suy nghĩ và hành động tích cực hơn, học thêm kỹ năng và kiến thức hữu ích để nâng cao bản thân. Sự nghiệp: Vận thế sự nghiệp trung bình, nên học hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm, bài học của họ cũng giúp ích cho bạn, cần có ý thức liên tục nâng cao kỹ năng. Tài lộc: Vận thế tài chính trung bình, đầu tư tài chính nên thu thập nhiều thông tin, phân tích lý trí về tính khả thi của dự án. Tình cảm: Vận thế tình cảm bình thường, bạn có phần dè dặt với bạn đời, luôn sợ mình thể hiện chưa tốt. Sức khỏe: Vận thế sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh.
