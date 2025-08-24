Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 25/8: Ma Kết đào hoa xấu, dễ dính 'tiểu tam'

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 25/8: Ma Kết đào hoa xấu, dễ dính 'tiểu tam'

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/8, Ma Kết có vận đào hoa không tốt, chú ý kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ. Sư Tử tài lộc tốt nhưng đừng lãng phí.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có xu hướng sống và làm việc với thái độ khiêm nhường, không muốn quá phô trương. Sự nghiệp: Trong công việc bạn khá thận trọng và kín đáo, biết rõ điều gì nên làm và điều gì không, hành xử an toàn, không mạo hiểm. Tài lộc: Vận tài chính khá ổn, đầu tư đừng trải rộng quá nhiều, nên tập trung vào vài dự án có độ chắc chắn cao. Tình cảm: Vận tình cảm khá tốt, khi ở bên nhau cả hai đều không quá cố chấp, khi có bất đồng quan điểm thì biết cách trao đổi nhẹ nhàng, không nóng vội. Sức khỏe: Vận sức khỏe khá ổn, vận động vừa phải giúp giải tỏa cảm xúc.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu chỉ cần sống và làm việc chăm chỉ, bạn sẽ đạt thành tích xứng đáng. Sự nghiệp: Trong công việc, mọi dự án đều được thúc đẩy ổn định, cứ theo kế hoạch mà tiến hành thì cơ bản sẽ hoàn thành tốt, quan trọng nhất là không nóng vội để giữ vững phong độ. Tài lộc: Vận tài chính tốt, các dự án hiện tại đang phát triển ổn định, việc thu lợi nhuận không gặp trở ngại. Tình cảm: Vận tình cảm tốt, bạn và nửa kia chung sống vui vẻ, cả hai đều chủ động làm điều thiết thực cho đối phương. Sức khỏe: Vận sức khỏe khá, thể lực dồi dào, tinh thần tốt.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc nhìn chung không gặp tình huống khó xử, thế nào cũng hoàn thành được. Sự nghiệp: Trong công việc, chỉ cần tiến hành theo nhịp điệu ổn định, chậm mà chắc thì sẽ không mắc lỗi, đầu óc cũng không bị quá tải. Tài lộc: Vận tài chính ở mức trung bình, đầu tư không nên chọn các dự án quá phức tạp, nếu không sẽ vừa khó làm vừa khó sinh lợi. Tình cảm: Vận tình cảm ở mức thường, cả hai đều nỗ lực cho mối quan hệ, chỉ là chưa tìm đúng điểm mà đối phương quan tâm, dẫn đến lệch pha. Sức khỏe: Vận sức khỏe khá ổn, nên hạn chế nghĩ về những điều tiêu cực.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có tiêu chuẩn và nhịp điệu riêng, không lúng túng vội vàng. Sự nghiệp: Trong công việc cần chú ý tinh thần đoàn kết, giữ hòa khí ít nhất trên bề mặt, nếu không khi hợp tác sẽ thấy gượng gạo. Tài lộc: Vận tài chính khá, có thể chi tiêu cho gia đình, chỉ cần phù hợp với khả năng chi trả là được. Tình cảm: Vận tình cảm ổn, khi có điều gì không hài lòng với bạn đời thì nên nói ra, đừng giữ trong lòng để tránh hiểu lầm. Sức khỏe: Vận sức khỏe khá ổn, thể trạng nhìn chung tốt.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cảm thấy khá thoải mái, không có nhiều phiền muộn. Sự nghiệp: Khả năng gặp được quý nhân trong công việc khá cao, nhưng nếu chuyên môn chưa đủ vững thì khó được trọng dụng, thậm chí dễ bị phê bình. Tài lộc: Vận tài chính tốt, có thể thu được lợi nhuận đáng kể, nhưng khi tiêu dùng cần tiết chế, tránh chi tiêu hoang phí. Tình cảm: Vận tình cảm thường, bạn đời là người hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ khi cần tài chính, chỉ là đôi khi hay cằn nhằn. Sức khỏe: Vận sức khỏe ổn, không có vấn đề nghiêm trọng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ thường nảy ra nhiều ý tưởng, dễ tìm được phương pháp phù hợp để làm việc. Sự nghiệp: Trong công việc, bạn thích làm một mình, không muốn người khác can thiệp hoặc gây phiền phức, may mắn là bạn có thể xử lý tốt, dự án tiến triển thuận lợi. Tài lộc: Vận tài chính ổn, bạn muốn tìm một dự án phù hợp với bản thân, nhưng tính thận trọng khiến bạn ngại thử sai, lo ngại rủi ro quá lớn. Tình cảm: Vận tình cảm khá, tuy giao tiếp với nửa kia không nhiều nhưng cũng không phát sinh mâu thuẫn. Sức khỏe: Vận sức khỏe ổn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình muốn tìm hiểu điều gì thì bạn phải chủ động hành động, đừng nghe tin đồn. Sự nghiệp: Trong công việc, trước tiên cần xác định mục tiêu phù hợp rồi mới hành động, đồng thời giữ tầm nhìn dài hạn, đừng chỉ quan tâm thắng thua trước mắt. Tài lộc: Vận tài chính ổn, đầu tư nên tiến hành theo từng bước, thận trọng để tránh rơi vào bẫy, đồng thời giữ tư duy linh hoạt. Tình cảm: Vận tình cảm khá tốt, cả hai đều mong muốn gắn bó lâu dài, không hay gây chuyện vô cớ. Sức khỏe: Vận sức khỏe ổn, vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể thoải mái.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp trạng thái làm việc không tệ, nhìn chung có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Sự nghiệp: Trong công việc cần giữ tinh thần tập trung cao độ, một số nhiệm vụ khó thích hợp để xử lý lúc này, bạn cũng có thể gặp được cộng sự đáng tin cậy, tốt nhất đừng trì hoãn nữa. Tài lộc: Vận tài chính khá tốt, có xu hướng mua sắm mạnh mẽ, nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiền. Tình cảm: Vận tình cảm tốt, hai bạn có nhiều nhu cầu chia sẻ, bất cứ chuyện gì cũng muốn tâm sự cùng nhau. Sức khỏe: Vận sức khỏe khá tốt, chú ý duy trì thói quen sinh hoạt điều độ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã dễ cảm thấy áp lực, dễ sinh lo âu. Sự nghiệp: Công việc bị giới hạn trong một số quy tắc, không thể làm tùy ý, thậm chí còn có chút áp chế, khiến bạn không thoải mái, nên chú ý điều chỉnh tâm lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt. Tài lộc: Vận tài chính bình thường, hiện chưa có dự án khả quan để tăng thu giảm chi, cần chờ thời điểm thích hợp. Tình cảm: Vận tình cảm hơi kém, cả hai đều cảm thấy thiệt thòi, khó thấu hiểu nhau, giao tiếp không thông suốt. Sức khỏe: Vận sức khỏe yếu, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn điều chỉnh trạng thái, thích chậm rãi hơn. Sự nghiệp: Trong công việc bạn thường làm việc một mình, không dễ bị ảnh hưởng, nhưng nếu muốn tìm người hỗ trợ thì lại không dễ dàng. Tài lộc: Vận tài chính ổn, chi tiêu hàng ngày không lớn, do bạn sống khá khép kín nên ít tốn kém. Tình cảm: Vận tình cảm không ổn, có người thứ ba xen vào, ở bên nhau có cảm giác an toàn, dễ bị tác động bởi người ngoài. Sức khỏe: Vận sức khỏe bình thường, cần vận động nhiều hơn, quá khép kín không có lợi cho thể chất.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình khá quyết đoán, kiểm soát tốt mọi việc, không dễ bị chi phối. Sự nghiệp: Trong công việc chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nếu bạn là người quản lý thì cần cân bằng các mối quan hệ trong nhóm. Tài lộc: Vận tài chính ổn, đầu tư không nên chọn dự án vượt ngoài khả năng kiểm soát. Tình cảm: Vận tình cảm tốt, khi ở bên nhau, bạn thường là người đưa ra quyết định, nửa kia cũng không phản đối. Sức khỏe: Vận sức khỏe khá tốt, nên ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư dễ bị cuốn vào những sự việc phức tạp trong cuộc sống và công việc, cần chú ý bảo vệ bản thân. Sự nghiệp: Trong môi trường làm việc, việc chọn phe phái rất nguy hiểm, khi hỗn loạn xảy ra thì điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần, quan sát tình hình rồi mới hành động, nếu không dễ bị cuốn vào rắc rối. Tài lộc: Vận tài chính yếu, khả năng thua lỗ cao, nên tránh mắc những sai lầm cơ bản. Tình cảm: Vận tình cảm yếu, mối quan hệ không mấy hòa hợp, dễ nảy sinh tranh cãi. Sức khỏe: Vận sức khỏe yếu, khi ra ngoài nên thận trọng để tránh bị thương.
